Verkeerde naamtitel en functie vrijdag 26 april, 13:36 In het NOS Journaal Regio van 18.15 uur op dinsdag 23 april zijn een verkeerde naamtitel en functie gebruikt in het item over de doorrijhoogte van de Maastunnel. De spreker in het item is Wessel Deelstra van Transport en Logistiek Nederland en niet Lars Ahsman van ondernemersvereniging Evofenedex.

Verkeerde foto maandag 22 april, 20:34 In het NOS Journaal van 20.00 uur op maandag 22 april hebben we in het item over Sywert van Lienden per ongeluk in het scherm een verkeerde foto laten zien.

Struikelstenen woensdag 17 april, 12:53 In een eerdere versie van dit artikel stond dat "op dit moment nauwelijks tot geen nieuwe 'struikelstenen' meer worden neergelegd bij huizen van in de oorlog weggevoerde Joden - om te voorkomen dat er dan gedemonstreerd wordt". Die vaststelling is niet juist. De formulering is aangepast.

Bombardement op Nijmegen vrijdag 23 februari, 19:48 In het NOS Journaal van donderdag 22 februari 2024 over het bombardement op Nijmegen spraken wij over een ‘’vergissing van de Amerikanen’’. Nadat de missie van de geallieerden naar Duitse doelen was afgebroken, kozen de Amerikanen een nieuw doelwit. Dat was het spoorwegemplacement in Nijmegen. Maar door slecht weer, onnauwkeurige navigatie en richten, werd ook de binnenstad getroffen. Dat was weliswaar niet de bedoeling van de Amerikanen, maar het woord ‘’vergissing’’ vergoeilijkt en relativeert die aanval.Terwijl het gaat om een grove fout bij het bombarderen van het spoorwegemplacement, zoals ook uit eerder onderzoek blijkt door de Radboud Universiteit.

Verkoop van alcoholvrij en alcoholarm bier woensdag 7 februari, 15:46 In een eerdere versie van dit artikel stond dat de verkoop van alcoholvrij en alcoholarm bier flink was toegenomen. Dat is niet juist. De toegenomen verkoop in die categorie vond enkel bij speciaalbier plaats. Dat is aangepast in het artikel.

Internationaal Strafhof en Internationaal Gerechtshof zaterdag 27 januari, 17:21 In het NOS Journaal van 20.00 uur van vrijdag 26 januari 2024 is uitvoerig aandacht besteed aan de rechtszaak van Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof. In de berichtgeving over het tussenvonnis werd het hof ten onrechte aangeduid als Internationaal Strafhof. Dit zijn twee verschillende gerechtshoven: het Internationaal Strafhof (International Criminal Court, ICC) houdt zich bezig met strafzaken tegen personen die van onder meer genocide of oorlogsmisdaden worden beschuldigd. Het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice, ICJ) houdt zich bezig met geschillen tussen landen.

Doodgeschoten influencer maandag 22 januari, 20:18 In dit artikel van zaterdag 20 januari 2024 over een in 2020 door de Amsterdamse politie doodgeschoten Duitse influencer schreven we: “Hij werd doodgeschoten toen hij bij een worsteling met de politie met een mes zwaaide.” In de eerste versie werd dit niet toegeschreven aan Openbaar Ministerie, dat hebben we in een tweede versie aangepast.

Liveblog Gaza donderdag 28 december, 14:18 Op dinsdagavond 26 december 2023 plaatsten we in het liveblog over de oorlog tussen Israël en Hamas een kort bericht over beschuldigingen die Hamas doet aan het adres van Israël, over "orgaandiefstal van 80 lichamen". Daarvoor is geen bewijs, en het bericht had niet op deze manier gepubliceerd moeten worden. Het miste (historische) context en uitleg, en voldeed daarom niet aan onze eigen kwaliteitseisen. Daarom is de betreffende post uit het liveblog verwijderd.

Demonstratie in Utrecht dinsdag 28 november 2023, 18:07 In het NOS Journaal van 20.00 uur op donderdag 23 november 2023 waren beelden te zien van een demonstratie in Utrecht. In de begeleidende tekst werd de suggestie gewekt dat het hier ging om een demonstratie georganiseerd door Antifa. Dit is niet correct. Op de beelden is een demonstratie te zien die geïnitieerd werd door GroenLinks-PvdA. De Antifa-demonstratie was later op de avond in Utrecht.

Klimaatdemonstratie maandag 13 november 2023, 11:36 In dit artikel van 12 november 2023 stond dat Sahar Shirzad tijdens haar speech de omstreden leus "From the river to the sea, Palestine will be free" uitsprak. Dit klopt niet. De leus werd gebruikt door de Palestijnse Sarah, aan wie Shirzad de microfoon gaf. Het bericht is aangepast.

Grenzen Gaza, Israëlisch paspoort maandag 6 november 2023, 14:21 In dit artikel van woensdag 1 november 2023 stonden twee onjuistheden. Er werd gesproken van een 'complete economische blokkade door Israël van de Gazastrook sinds 2007'. Dat was te kort door de bocht: Naast Israël bepaalt ook Egypte wie en wat de Gazastrook ingaat of verlaat. En in voorkomende gevallen heeft daarin ook de Palestijnse Autoriteit een stem. En in een citaat van antropoloog en universitair docent Anne de Jong werd gesteld dat iemand Joods moet zijn om een Israëlisch paspoort met alle bijbehorende rechten te krijgen. Dat klopt niet: ook Palestijnen die in Israël wonen komen voor dat paspoort in aanmerking. Het artikel is op deze punten aangepast.

Derde hulpkonvooi Gaza maandag 23 oktober 2023, 08:22 In de liveblogs van zondag 22 oktober en van maandag 23 oktober 2023 over de oorlog tussen Hamas en Israël stond dat er een derde hulpkonvooi de Gazastrook had bereikt. Dat heeft de NOS ook op Teletekst en in het radionieuws gemeld. Het derde konvooi bleek een misverstand. De verwarring ontstond doordat zondagmiddag werd gemeld dat er zeventien vrachtwagens vanuit Egypte de grens waren overgestoken. In de loop van de avond zeiden de Verenigde Naties dat veertien vrachtwagens in Gaza waren aangekomen, waardoor dat een derde konvooi leek. Maar het bleek om hetzelfde konvooi te gaan. De berichten zijn aangepast.

Huisartsentekort dinsdag 17 oktober 2023, 13:29 In een eerdere versie van dit artikel werd gesteld dat het aantal huisartsen tussen 2012 en 2022 met 50 procent was gestegen. Dat klopt niet. Volgens de cijfers van het pensioenfonds voor huisartsen (waar de meeste huisartsen in zitten) is het aantal artsen gestegen met ongeveer een derde. Het verschil zit in het feit dat pas vanaf het jaar 2021 huisartsen in opleiding in het pensioenfonds zitten. Daardoor leek de stijging de afgelopen twee jaar sterker dan die in werkelijkheid was.

Nagorno-Karabach dinsdag 26 september 2023, 23:35 In dit artikel over de explosie bij een tankstation in Nagorno-Karabach meldden we aanvankelijk dat het dodental was opgelopen tot 125. Dat was op basis van internationale media, die zich zeiden te baseren op een mededeling van de Armeense minister van Volksgezondheid. Maar die media bleken het fout te hebben: de minister doelde niet op slachtoffers van de explosie, maar van de Azerbeidzjaanse aanval op Nagorno-Karabach, vorige week.

Megastallen woensdag 20 september 2023, 16:34 De NOS berichtte op zondag 17 september 2023 op radio, tv en online dat het aantal megastallen in Nederland groeit. Het was ook het onderwerp van podcast De Dag op maandag 18 september. Daarbij hebben we ons op verkeerde cijfers gebaseerd. Het aantal megastallen is wel degelijk gegroeid, maar met andere aantallen en percentages. In ons online artikel is dat aangepast, en onderaan nader uitgelegd.

Brand Khartoem maandag 18 september 2023, 09:33 Op 18 september 2023 heeft bij een artikel over de brand in een kantoorflat in Khartoem korte tijd een verkeerde foto gestaan. Het ging om een gefotoshopte afbeelding van het Corinthia Hotel in dezelfde stad, waaraan vlammen en rook waren toegevoegd. We hebben de foto verwijderd toen de fout werd ontdekt. Het is niet duidelijk hoe dit nepbeeld uit april 2023 in de fotodatabase van AFP is terechtgekomen. Het persbureau is gevraagd dit beeld te verwijderen.

Volt donderdag 14 september 2023, 22:32 In een item over bestaanszekerheid in het NOS Journaal van 20.00 uur op 14 september 2023 zijn de standpunten van Volt verkeerd weergegeven. Ook die partij wil het minimumloon verhogen en structurele maatregelen nemen om de bestaanszekerheid te verbeteren.

Bronvermelding woensdag 30 augustus 2023, 11:32 In het late NOS Journaal op donderdag 24 augustus 2023 werden bij een item over het faillissement van bedrijf Cavello beelden getoond uit een video die gemaakt was door Framevision Films, in opdracht van kledingwinkel Hard-Wear. Per abuis werd hierbij de bron van het beeldmateriaal niet vermeld. Overigens staat het faillissement van het bedrijf achter Cavello geheel los van de kledingwinkel.

Geen echte pinguïns vrijdag 25 augustus 2023, 15:36 In het NOS Journaal van 18.00 op donderdag 24 augustus 2023 werd bij een item over keizerspinguïns op Antarctica een achtergrondfoto gebruikt die blijkt te zijn gegenereerd door AI. De afbeelding was afkomstig uit een beeldbank voor stockfoto’s. We passen onze werkwijze met deze beeldbanken aan om te voorkomen dat dit vaker fout gaat. Hier lees je daar meer over.

Demonstranten wegwedstrijd WK zondag 6 augustus 2023, 15:17 Boven een eerdere versie van dit artikel stond een foto die niet actueel was maar uit 2022 kwam. De NOS verifieert beeldmateriaal voor het wordt gepubliceerd; in dit geval ging dat mis. De fout is inmiddels hersteld.

Woordwolk maandag 17 juli 2023, 21:41 Donderdag 13 juli 2023 besteedde Nieuwsuur zowel op televisie als in dit artikel aandacht aan het vertrek van D66-leider Sigrid Kaag. We analyseerden de eerste 1000 tweets aan haar gericht. Na de uitzending bleek ons dat we een aantal woorden te veel gewicht hebben gegeven in onze visualisatie. Ook onze conclusie dat van de negatieve reacties de meeste bestonden uit vrouwonvriendelijke tweets was niet correct. Het ging om slechts een klein deel van de tweets. Dat had niet mogen gebeuren en dat zetten we bij deze recht. Meer informatie lees je in dit artikel: Toelichting Nieuwsuur op de uitzending van 13 juli.

Olietanker zondag 16 juli 2023, 20:52 In een artikel over de verroeste olietanker bij Jemen stond dat bergingsbedrijf Boskalis was uitgevaren naar Jemen om daar de Safer-olietanker leeg te pompen. Dat is onjuist: het bergingsbedrijf is al in april naar Jemen vertrokken. De eerdere versie was gebaseerd op een eerder persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken over de bergingsactie waarin stond dat het bedrijf was uitgevaren.

Zee-ijs maandag 10 juli 2023, 19:19 In een eerdere versie van dit artikel over smeltend zee-ijs bij Antarctica van 7 juli 2023 stond dat de weersomstandigheden bij Antarctica het afgelopen jaar niet afweken van eerdere jaren. Dat is juist wel het geval, blijkt uit een voorlopige analyse van het KNMI. Daarom is het afwijkende weer mogelijk voor een deel de verklaring van de afname in zee-ijs. Het artikel is aangepast om dit inzicht weer te geven.

Tata Steel zaterdag 24 juni 2023, 21:16 In het NOS Journaal van 20.00 op zaterdag 24 juni 2023 meldden we dat er 1200 demonstranten zich toegang hadden verschaft tot het terrein van Tata Steel. Dat getal klopt niet, het waren er enkele honderden.

Kogelwerend vest donderdag 15 juni 2023, 10:37 In een eerdere versie van dit artikel van 12 juni 2023 stond dat de gewonde jongen van 13 met een kogelwerend vest door het leven gaat. Dat is niet juist, het is zijn wens om een kogelwerend vest te dragen. Dat is in het artikel aangepast.

Belastingdienst dinsdag 30 mei 2023, 12:48 In de NOS Journaals van dinsdagochtend 30 mei 2023 zijn twee brieven van de belastingdienst getoond. Het ging om een oude brief en een nieuwe brief, deze zijn in de uitzending verkeerd weergegeven. In dit artikel staat de juiste informatie over de brieven van de belastingdienst.

Roger Waters maandag 29 mei 2023, 09:46 In een eerdere versie van dit artikel van 27 mei 2023 stond dat er bij het concert van Roger Waters in Berlijn een ballon in de vorm van een varken door de zaal zweefde met daarop een davidster. Dat is niet juist. Waters liet wel een dergelijke ballon door de ruimte vliegen, maar daarop was geen davidster afgebeeld. Bij concerten in het verleden was het joodse symbool wel te zien op een ballon van een varken. De zin over de ballon is uit het artikel gehaald.

Peter Bosz maandag 1 mei 2023, 20:24 Wij hebben zondagavond in Studio Voetbal gemeld dat Ajax Peter Bosz heeft benaderd om trainer van het eerste elftal te worden. Dat bericht hebben wij gebracht op basis van één bron, zonder contact met beide partijen te hebben gehad. Maandag is dat alsnog gebeurd. Bosz ontkent en Ajax wil niet reageren.

Iran en Saudi-Arabië vrijdag 7 april 2023, 16:01 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 6 april 2023 werd gezegd dat Saudi-Arabië in de islamitische wereld vaak optreedt als leider van de sjiitische moslims en Iran van de soennieten. Het omgekeerde is waar: Saudi-Arabië wordt gezien als leider van de soennieten en Iran van de sjiieten.

Poetin in plaats van Polen donderdag 6 april 2023, 15:38 In het NOS Journaal van 23.25 uur op 5 april 2023 zat een item over het bezoek van Zelensky aan Polen. In dat item zat een ongelukkige verspreking. De zin moest zijn “Polen is een van de trouwste bondgenoten van Oekraïne”, maar er werd per ongeluk gezegd “Poetin is een van de trouwste bondgenoten van Oekraïne”.

Minister Schreinemacher vrijdag 17 februari 2023, 23:25 In het NOS Jeugdjournaal van 17 februari 2023 is minister Schreinemacher in een onderwerp over de Oekraïne-reis van haar en premier Rutte per abuis een Duitse minister genoemd. Schreinemacher is voor de VVD minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

ASML maandag 30 januari 2023, 21:05 In het NOS Journaal van 20.00 werd abusievelijk gezegd dat ASML 300 mensen per week aanneemt. Het correcte aantal moet zijn 300 per maand.

Oost-Jeruzalem vrijdag 27 januari 2023, 20:56 In het NOS Journaal van 20.00 op vrijdag 27 januari 2023 werd melding gemaakt van een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem, waarbij ten onrechte de formulering "de Israëlische hoofdstad Jeruzalem" is gebruikt. De synagoge staat in Oost-Jeruzalem, dat na de Zesdaagse Oorlog in 1967 door Israël is geannexeerd en in bezet Palestijns gebied ligt.

Immaterieel Erfgoed donderdag 12 januari 2023, 15:16 In een eerdere versie van dit artikel van 11 januari 2023 stond dat de aanvraag van de Stichting Museumreddingsboot Terschelling al is goedgekeurd. Dat is onjuist, de aanvraag moet nog beoordeeld worden door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed. De kop en de eerste zin zijn daarom aangepast.

Statushouders donderdag 12 januari 2023, 12:47 In een eerdere versie van dit artikel van 11 januari werd in de kop ten onrechte de term asielzoekers gebruikt. De nareisregeling geldt voor statushouders, mensen die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en een verblijfsvergunning hebben gekregen. De kop is daarom aangepast.

Kijkwijzer woensdag 28 december 2022, 13:56 In het NOS Journaal van 20 uur van 27 december 2022 over de film Pietje Bell is het volgende gemeld: ‘Kijkwijzer heeft leeftijdsgrens van de film ineens bijgesteld naar 12 jaar en ouder’. Dit is onjuist. NICAM, de organisatie achter de Kijkwijzer, bepaalt de classificatie van de leeftijden niet zelf, daarvoor is onder meer de distributeur verantwoordelijk.

Verklaring omtrent het gedrag maandag 28 november 2022, 13:23 In een eerdere versie van dit artikel van 23 november 2022 stond in het kader dat een VOG een verklaring is waaruit blijkt dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd. Dat is niet per se het geval. De formulering is daarom aangepast.

Loonkloof dinsdag 15 november 2022, 12:02 In een eerdere versie van dit artikel van 14 november 2022 stond dat het loonverschil in het bedrijfsleven tussen mannen en vrouwen 19 procent bedroeg als er werd gecorrigeerd op leeftijd, ervaring en opleidingsniveau. Dat klopt niet. Dat is het ongecorrigeerde percentage. Corrigeer je het loonverschil wel naar leeftijd, ervaring en opleidingsniveau, dan kom je uit op een loonverschil van 6 procent in het bedrijfsleven. De tekst is aangepast.

Niet in Cherson maandag 14 november 2022, 15:50 In de Nieuwsuur-uitzending van 11 november 2022 werden beelden getoond van de bevrijding van Cherson. Een fragment met beelden van marcherende soldaten bleek bij nadere controle niet afkomstig uit Cherson maar van een andere locatie in Oekraïne. Bovendien lijkt deze video ook op een ander moment te zijn opgenomen.

Openlijke geweldpleging woensdag 9 november 2022, 15:11 In een eerdere versie van de kop boven dit artikel van 9 november 2022 stond dat Glennis Grace is veroordeeld voor mishandeling van supermarktpersoneel. Dat was onjuist: de zangeres is veroordeeld voor openlijke geweldpleging, en vrijgesproken van mishandeling en bedreiging.

Geen negen, maar ruim anderhalf jaar maandag 31 oktober 2022, 17:34 In het NOS Journaal van 20.00 uur op vrijdag 28 oktober werd gezegd dat de Braziliaanse presidentskandidaat Lula negen jaar in de cel heeft gezeten. Dat klopt niet, negen jaar en zes maanden was de eis. In werkelijkheid heeft hij ruim anderhalf jaar achter de tralies doorgebracht.

Predikant in plaats van pastoor vrijdag 28 oktober 2022, 22:33 Op 28 oktober 2022 is in het NOS Journaal van 20.00 uur een onderwerp uitgezonden over de Evangelisten in Brazilië, die presidentskandidaat Bolsonaro steunen. Daarin kreeg de geestelijke van deze gemeenschap de titel pastoor. Dat had predikant moeten zijn.

Foutieve informatie in persbericht over kinderrechten woensdag 19 oktober 2022, 17:40 In een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat in Nederland een op de vijf kinderen astma heeft en dat er over de hele linie grote zorgen zijn op het gebied van de luchtverontreiniging. Dat klopt niet. De informatie was ontleend aan een persbericht van actiegroep KidsRights. In een latere versie is dit gecorrigeerd.

Floriade sloot niet eerder dinsdag 18 oktober 2022, 22:46 In het NOS Jeugdjournaal van zondag 16 oktober 2022 is een fout gemaakt in een item over de Floriade. Hierin werd gezegd dat inwoners van Almere gratis planten van de Floriade konden ophalen omdat de expositie door tegenvallende bezoekersaantallen eerder moest sluiten. Dat laatste is niet juist. De actie met de planten was gepland na sluiting van de expositie. De Floriade is tot de geplande datum opengebleven.

Geen tien maar twee procent maandag 17 oktober 2022, 13:13 In een eerdere versie van dit artikel van zaterdag 15 oktober 2022 stond dat het totale aandeel van de industriële sector in de stikstofneerslag op gevoelige natuurgebieden zo'n tien procent is. Dat klopt niet, het is zo'n twee procent volgens het RIVM. Dat is aangepast.

Berekening van De Hypotheekshop, niet De Hypotheker vrijdag 7 oktober 2022, 09:30 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 6 oktober 2022 zat een foute bronvermelding in een item over de huizenprijzen. De Hypotheker werd vermeld als de bron van een berekening van gestegen hypotheeklasten. Maar dat klopte niet. Het was De Hypotheekshop die de berekening voor ons had gemaakt.

Anna is Duitse woensdag 5 oktober 2022, 11:20 In een eerdere versie van dit artikel van dinsdag 4 oktober 2022 stond een bron, de 23-jarige Anna, aangeduid als Nederlandse. Zij komt uit Duitsland. De fout is hersteld. Ook is aan het artikel toegevoegd dat het onderzoek niet representatief is.

Verkeerd geboortejaar Coolio donderdag 29 september 2022, 18:41 In het NOS Journaal van 18.00 uur op 29 september 2022 is een fout gemaakt in het item over de overleden rapper Coolio. Aan het slot stond in beeld dat hij leefde van 1931 tot 2022. Coolio werd echter geboren in 1963.

Gesloopte panden Groningen woensdag 28 september 2022, 14:19 In een eerdere versie van dit artikel (https://nos.nl/artikel/2446109-groningen-tot-nu-toe-ruim-3300-panden-gesloopt-door-gaswinning) van maandag 26 september stond dat er ruim 3300 panden zijn gesloopt in Groningen vanwege de gaswinning. Dat was gebaseerd op informatie van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). De cijfers zijn ook gebruikt in het NOS Journaal van zondag 25 september. Naar later bleek zijn die cijfers verkeerd aangeleverd. Deze panden staan op de nominatie om gesloopt te worden. Tot nu toe zijn er 880 daadwerkelijk gesloopt. Dat is in het artikel aangepast. De cijfers in de tabel over de dorpen gaan over gesloopte en nog te slopen panden waarover al een besluit is genomen.

Minimumloon woensdag 21 september 2022, 12:40 In het artikel Vakbonden, belangengroepen: 'Kabinet heeft geluisterd, maar te laat van 20 september 2022 stond dat het minimumloon wordt verhoogd naar 14 euro per uur. Dat is onjuist, en is aangepast: het minimumloon wordt met 10 procent verhoogd.

Werkstraf boer donderdag 11 augustus 2022, 21:37 In het NOS Journaal van 18.00 uur van donderdag 11 augustus is een onderwerp uitgezonden over een boer die straf kreeg voor het dumpen van afval op de snelweg. Daarin werd gezegd dat de boer een werkstraf kreeg van 80 jaar. Dat was een verspreking. Het ging om een werkstraf van 80 uur.

Thuisbezorgd donderdag 4 augustus 2022, 16:34 In het NOS Journaal van 20.00 uur van woensdag 3 augustus is een onderwerp uitgezonden over bezorgplatform Thuisbezorgd en restaurant Tom's Diner uit Roosendaal. In het item zei de restauranthouder gestopt te zijn met bezorging via Thuisbezorgd. In het onderwerp ontbrak abusievelijk een reactie van Thuisbezorgd hierop. Ook bleek, in tegenstelling tot wat in het onderwerp werd gezegd, van een definitieve opzegging door de restauranteigenaar nog geen sprake.

Uitschakelen zonnepanelen woensdag 3 augustus 2022, 11:33 In een eerdere versie van dit artikel van dinsdag 2 augustus 2022 stond dat netbeheerders zonnepanelen kunnen uitzetten als er te veel energie wordt opgewekt. Dat klopt niet. De zonnepanelen schakelen automatisch af om te voorkomen dat ze door een te hoge spanning schade oplopen. Het artikel is aangepast.

Verkeerde stichting donderdag 28 juli 2022, 18:02 In een eerdere versie van dit artikel van 27 juli 2022 stond dat het betreffende gezin het tijdelijk verbleef in een pand van Stichting 40-45. Dit klopt niet. Het gezin woont tijdelijk in een vestiging van ARQ Centrum'45, een landelijk centrum voor mensen met complexe psychotraumaklachten.

My Brand vrijdag 22 juli 2022, 16:25 Op 21 juli 2022 publiceerde de NOS een artikel onder de titel “Hoe een kledingmerk voetballers gebruikte als dekmantel voor cokehandel”. Hierin werd onder meer bericht dan wel de suggestie gewekt dat de onderneming MY BRAND betrokken zou zijn bij criminele activiteiten en een dekmantel is van de criminele activiteiten waarvan haar eigenaar Domenico G. verdacht wordt. De NOS heeft vastgesteld dat dit artikel niet aan haar journalistieke kwaliteitsnormen voldoet en heeft dit artikel teruggetrokken. MY BRAND laat weten geen enkele betrokkenheid te hebben (gehad) bij witwaspraktijken of drugshandel en stelt dat de onderneming geen verdachte is in een strafrechtelijk onderzoek.

Gotland woensdag 29 juni 2022, 13:30 In een eerdere versie van dit artikel van 27 juni 2022 stond dat er op het eiland Gotland "maar een paar duizend mensen" wonen. In werkelijkheid zijn het er zo'n 60.000. Dat is aangepast.

Internet Explorer is browser, geen zoekmachine dinsdag 14 juni 2022, 22:03 In het NOS Journaal van 14 juni 2022 zat om 20.00 een item over het stoppen van Internet Explorer. Hierin wordt de software eenmalig een 'zoekmachine' genoemd. Dit had 'browser' moeten zijn.

Bronvermelding De Dijk dinsdag 14 juni 2022, 12:40 Op 1 juni 2022 zijn in de NOS Journaals van 18.00 en 20.00 uur beelden gebruikt van een optreden van De Dijk in Paradiso, naar aanleiding van het nieuws dat De Dijk stopt. Bij deze beelden is niet de juiste bron vermeld. De beelden zijn van Alphons Nieuwenhuis, niet van Paradiso.

Wederhoor maandag 2 mei 2022, 09:36 In dit artikel van dinsdag 26 april 2022 is het volgende wederhoor van de Stichting Music#MeToo toegevoegd: Op 30 april 2022 heeft de Stichting Music#MeToo de NOS laten weten geen brief aan advocaat Peter Plasman te hebben gestuurd, maar slechts een email met een aantal vragen naar aanleiding van een bij de stichting binnengekomen #MeToo melding. De stichting laat weten dat de door haar ontvangen MeToo-melding door de raadsman van de stichting inmiddels aan het OM is doorgegeven en stelt dat deze melding onderdeel uitmaakt van de aangifte van Shima Kaes tegen Johnny de Mol.

Passage verwijderd woensdag 6 april 2022, 10:58 In een eerdere versie van dit artikel van 31 maart 2022 werd een relatie gelegd tussen één van de slachtoffers van de dubbele moord en de Koerd Baybaşin, die in Nederland in 2002 tot een levenslange gevangenisstraf is veroordeeld. De bewering dat dit slachtoffer in het verleden banden met enige organisatie van Baybasin had, vindt onvoldoende steun in het beschikbare bronnenmateriaal. Deze passage is daarom verwijderd.

Artikel bevat onjuistheden dinsdag 5 april 2022, 18:54 In dit artikel op NOS.nl van 4 april 2022 schreven we over een man uit Oss die naar Oekraïne was gereisd om zich bij het vreemdelingenlegioen aan te sluiten. Het stuk was gebaseerd op informatie van Omroep Brabant. Na publicatie meldden zich bij Omroep Brabant medereizigers die het verhaal van de man uit Oss op belangrijke punten tegenspraken. Hij is volgens hen nooit in Oekraïne geweest en heeft daar dus ook geen patrouilles gelopen. Omroep Brabant trekt de conclusie dat het verhaal van de man niet lijkt te kloppen. Aan het oorspronkelijke artikel is een kader met uitleg toegevoegd.

Percentage onjuist vrijdag 25 maart 2022, 10:00 Correctie van de redactie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de rijkste 1 procent 21 procent van het inkomen kwijt is aan belasting. Dit moet zijn de rijkste 0,01 procent.

Feminists of Maastricht woensdag 16 maart 2022, 14:00 In een video van NOS Stories die op 15 maart 2022 verscheen werd gesuggereerd dat de feministische groepering Feminists of Maastricht achter de hack van studentenblad de Observant zat, vanwege een meningsverschil over het gebruik van woorden. Het blad en de groep verschilden van mening over of je moet spreken over vrouwen of mensen die menstrueren. In de video is niet voldoende duidelijk gemaakt dat niet bewezen is dat het meningsverschil over woordkeus de aanleiding is geweest voor de activisten van Anonymous het blad te hacken. Ook is weerwoord van Feminists of Maastricht niet meegenomen in de video. Om die reden staat de video ook niet langer online.

Prinses Margriet woensdag 16 maart 2022, 10:01 In het NOS Journaal van 20 uur op woensdag 15 maart 2022 werd gezegd dat prinses Irene de deelnemers aan de Paralympische Spelen ontving. Dat was prinses Margriet.

Voorzitter Coöperatie Laatste Wil niet vervolgd maandag 7 maart 2022, 17:39 In een eerdere versie van dit artikel stond dat Coöperatie Laatste Wil op huiskamerbijeenkomsten Middel X verkocht en met de bijeenkomsten stopte na arrestatie van meerdere verkopers. Dit is niet juist. De coöperatie stopte met de bijeenkomsten, nadat er vorig jaar signalen waren gekomen dat een aantal leden na bijeenkomsten middelen verstrekten. Er zijn volgens de coöperatie geen aanwijzingen dat tijdens de bijeenkomsten zelfmoordpoeder is verstrekt. Ook stond in het artikel dat de voorzitter van Laatste Wil wordt vervolgd voor de illegale verkoop. Dit is onjuist. Er loopt vooralsnog enkel een strafrechtelijk onderzoek naar het handelen van de voorzitter.

Item over Wybren van Haga dinsdag 1 maart 2022, 19:59 In het NOS Journaal van 18 uur op maandag 28 februari 2022 hebben we vermeld dat Wybren van Haga (Groep van Haga) een van de Tweede Kamerleden was die de Oekraïense ambassadeur weigerden te ontmoeten. Dat bleek onjuist en is aangepast in het daarop volgende NOS Journaal van 20 uur.

Medailles maandag 21 februari 2022, 14:53 In het NOS Journaal van 20.00 uur op zondag 20 februari 2022 zei onze presentator: "Met 10 medailles - waarvan acht gouden - waren het voor Nederland succesvolle spelen". Dat aantal klopte niet; Nederland behaalde op de Olympische Winterspelen in Peking in totaal 17 medailles.

Verkeerde beelden vrijdag 18 februari 2022, 14:09 In de ochtendjournaals van maandag 14 februari 2022 zijn in een onderwerp over een steekpartij in het azc in Budel abusievelijk beelden gebruikt van een steekpartij in Assen (over die laatste hebben we niet bericht).

Geen embargo donderdag 17 februari 2022, 13:23 In het NOS Radio 1 Journaal van donderdag 17 februari 2022 werd gezegd dat “vrijwel alle media” het rapport over het Nederlandse optreden in de onafhankelijkheidsstrijd vooraf onder embargo hadden gekregen en dat RTL Nieuws het woensdagavond “nodig vond” om het te lekken, waarna de rest “wel moest volgen”. Die uitspraak was onjuist. RTL Nieuws heeft geen embargo gebroken. Het NIOD had er juist voor gekozen om vooraf geen stukken onder embargo beschikbaar te stellen aan elk medium en daarmee te wachten tot de presentatie van donderdag. Nadat RTL had gepubliceerd over een conceptversie van het rapport, besloot het NIOD om de conclusies van het onderzoek alsnog eerder te delen met de media.

Bij de grens dinsdag 15 februari 2022, 18:28 In het NOS Journaal van 18.00 uur op dinsdag 15 februari 2022 zat per abuis de volgende tekst: "Rusland zegt dat het een deel van zijn troepen uit Oekraïne terugtrekt." Dat had moeten zijn: "Rusland zegt dat het een deel van zijn troepen bij de grens met Oekraïne terugtrekt."

Netbeheerder over stroomnet dinsdag 18 januari 2022, 11:30 In dit artikel stond dat Liander de aanschaf van nieuwe panelen wil remmen. Dat is te kort door de bocht. Liander is niet tegen meer zonnepanelen, maar zegt dat daarvoor wel een nieuwe subsidieregeling voor thuisopslag nodig is zodat het net niet overbelast raakt.

Aangifte Sigrid Kaag tegen Willem Engel zondag 9 januari 2022, 21:27 In het NOS Journaal van 20.00 uur van 9 januari 2022 zijn twee fouten gemaakt in een onderwerp over de aangifte van D66-leider Sigrid Kaag tegen Viruswaarheid-voorman Willem Engel. Engel heeft op die dag het woonadres van Kaag op Twitter gedeeld; in het onderwerp werd gezegd dat hij dat zou hebben gedaan. Ook is gezegd dat daardoor volgens Kaag eerder een man met een fakkel voor haar huis dreigende taal kon uiten. Dat klopt niet; dat gebeurde vier dagen voordat Engel Kaags adres op Twitter zette.

Belasting werknemers start-ups woensdag 5 januari 2022, 10:51 Op donderdag 30 december 2021 schreven we in een artikel over wat er verandert in 2022 dat werknemers van start-ups pas later belasting hoefden te betalen voor aandelen die ze als loon krijgen. Maar deze maatregel uit het Belastingplan voor 2022 is aangehouden door de Tweede Kamer en dus toch niet ingegaan. In het artikel is de betreffende informatie verwijderd.

Foutief percentage zakelijke reizigers vrijdag 10 december 2021, 18:25 In een eerdere versie van dit artikel schreven we: 'Volgens onderzoek uit 2018 van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid is 78 procent van de vluchten voor vakantiegangers, 13 procent voor familiebezoek en 7 procent voor zakelijke reizigers.' Dit hebben we aangepast in: Van alle Nederlanders die in 2017 vlogen ging zeven procent voor zaken op de laatst gemaakte vlucht, dertien procent bezocht vrienden of familie en 78 procent had vakantie als hoofddoel. Zakelijke reizigers vliegen wel relatief vaak. Op Schiphol is 30 procent van de reizigers daarom een zakelijke reiziger, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid uit 2018.

56 in plaats van 50 procent vrijdag 19 november 2021, 14:18 In dit artikel van 18 november 2021 schreven we "Vond in oktober nog 64 procent van de Nederlanders dat vaccineren een vrije keuze moest blijven, inmiddels is dat 50 procent." Dat is een fout, waar we door GeenStijl op werden gewezen, dat moet 56 procent zijn. We hebben dat aangepast. Lees hier het hele onderzoek van I&O research.

Waterschade in Limburg en Brabant vrijdag 12 november 2021, 16:34 Op donderdag 11 november schreven we in een artikel over de waterschade in Limburg en Brabant dat bij de schaderegeling van de overheid bedrijven over hun eerste 6014 euro aan schade niks terugkrijgen. Dat klopte niet. Ze krijgen bij de meeste soorten schade over de eerste 17.183 euro 65 procent van de schade vergoed. Daarmee hebben ze dus een eigen risico van maximaal 6014 euro (35 procent van die 17.183). We hebben dit in het artikel aangepast.

Toezichthouder waarschuwt voor risico's onverstandig beleggen vrijdag 5 november 2021, 12:59 Op donderdag 4 november publiceerden we onder de kop 'Toezichthouder waarschuwt voor beleggen als verslavend spelletje' een bericht op nos.nl over een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten. Daarin stonden een aantal onjuistheden. Hoewel de toezichthouder signaleert dat apps soms door gamification mensen proberen te verleiden tot veel transacties of risico nemen, waarschuwt de AFM in dit onderzoek voor de algemene risico's van onverstandig beleggen. Dat is in de kop en de tekst aangepast. Daarnaast gaat de instantie onderzoek doen naar de manier waarop beleggingsapps beleggers beïnvloeden in hun gedrag. Het artikel is op deze punten aangepast. Ook is een citaat van bronvermelding voorzien, dat ten onrechte niet aan het Financieele Dagblad was toegeschreven.

Middenmoot donderdag 4 november 2021, 18:29 Op onze site, app en Instagram-pagina hebben we op 4-11-2021 een video geplaatst met de kop "Deze klimaatvragen krijgt onze weerman het vaakst (en dit zijn de antwoorden)." Daarin zegt weerman Peter Kuipers Munneke dat Nederland inmiddels in de middenmoot zit als het gaat om de opwekking van hernieuwbare energie. Dat klopt niet, Nederland kan, met de geplande windproductie op zee, in de toekomst bij de middenmoot gaan behoren. Om die reden is de video offline gehaald.

Bouwstop op Bonaire donderdag 4 november 2021, 13:03 Op woensdag 4 november 2021 schreven wij in een artikel dat een aannemer zonder toestemming zand heeft gestort voor de bouw van een toeristenresort op Bonaire. Wij hebben geen concrete aanwijzingen over de rol en betrokkenheid van enige aannemer. De bij het project betrokken bouwkundig aannemer ontkent via zijn advocaat met klem betrokken te zijn bij het storten van dit zand. Wij hebben dit in het artikel aangepast.

Uithuisgeplaatste kinderen donderdag 28 oktober 2021, 10:47 Op dinsdag 19 en woensdag 20 oktober 2021 hebben we in een aantal uitzendingen van het NOS Journaal, in Nieuwsuur, in het NOS Jeugdjournaal en op NOS.nl aandacht besteed aan de CBS-cijfers over het aantal uithuisgeplaatste kinderen van ouders die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Daarbij is een moeder aan het woord gekomen die vertelt over haar uithuisgeplaatste kinderen. De kant van betrokken hulpverleners en de omgeving van het gezin hebben we onvoldoende gehoord of meegewogen, waardoor het item niet voldeed aan onze kwaliteitseisen. Daarnaast zijn in de betreffende reportage afbeeldingen van de kinderen te zien geweest; dat was niet de bedoeling en had niet mogen gebeuren. Om deze reden hebben we de reportage op al onze platformen offline gehaald.

Gesloten zittingslocaties zaterdag 23 oktober 2021, 11:44 Op zaterdag 23 oktober 2021 verscheen op NOS.nl een artikel over de werkwijze van de Huurcommissie. Daarin stond dat er in de afgelopen jaren 15 zittingslocaties zijn gesloten. Dit is niet juist. Er zijn 15 locaties over. 34 van de 49 locaties werden gesloten.

Geen valse beschuldigingen, maar smaad woensdag 20 oktober 2021, 14:17 Op 12 oktober 2021 publiceerden we een artikel op basis van berichtgeving van RTV Utrecht over de veroordeling van het raadslid Haseena Bakhtali uit Nieuwegein. Zij kreeg een boete wegens smaad. In onze kop stond ten onrechte dat ze was veroordeeld voor valse beschuldigingen. De kop van het artikel is daarom aangepast.

Landgoedeigenaar donderdag 14 oktober 2021, 19:22 Op 14 oktober 2021 besteedden we op basis van berichtgeving van Omroep Gelderland aandacht aan een landgoed in Wageningen waar een groep studenten al jaren woont. Ze gingen er destijds inwonen bij de hoogbejaarde eigenaar. Wij meldden in het NOS Regiojournaal op televisie, op de radio en op internet dat zij nog steeds samen met hem wonen, maar de man is in 2019 overleden. De studenten wonen overigens nog wel op het bewuste landgoed. We hebben artikel aangepast.

Energieprijzen maandag 11 oktober 2021, 17:04 In het NOS Journaal van 20.00 uur van zaterdag 9 oktober 2021 en in de video bij dit artikel zei een geïnterviewde dat de prijs die hij voor gas betaalde oorspronkelijk 0,19 euro per m3 was. Dit blijkt een vergissing; het was 0,76 euro per m3. Hij noemt zelf de stijging nog steeds fors, maar minder fors dan hij eerst dacht. In het online-artikel is de video verwijderd.

Overleden migranten zondag 10 oktober 2021, 09:57 Op 28 september 2021 schreven wij in dit artikel dat er vorig jaar bij de oversteek van de Middellandse Zee 11.000 mensen zijn omgekomen. Dit klopt niet. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken ging het om 1100 migranten. Het artikel is aangepast.

Eerste weerbericht op tv vrijdag 8 oktober 2021, 08:07 Op 7 oktober 2021 is online en in het NOS Journaal van 20.00 uur aandacht besteed aan het eerste weerbericht op de Nederlandse televisie, 70 jaar geleden. In het NOS Journaal is gemeld dat Joop den Tonkelaar in het beeld te zien was; online meldden we dat het vermoedelijk Joop den Tonkelaar was. Dat is niet correct. Online is de betreffende zin aangepast.

Pedoseksuelen woensdag 6 oktober 2021, 13:22 In de artikelen over het onderzoek naar kindermisbruik binnen de Franse katholieke kerk van zondag 4 oktober 2021 en dinsdag 6 oktober 2021 werd de term pedofielen gebruikt waar dat pedoseksuelen had moeten zijn. Het ging immers om priesters en andere kerkfunctionarissen van wie het vermoeden bestaat dat ze kinderen hebben misbruikt. De artikelen zijn aangepast.

Facebook en geweld dinsdag 5 oktober 2021, 20:18 In het NOS Journaal van maandag 4 oktober om 20.00 uur zeiden we dat Facebook volgens een gelekt eigen onderzoek verantwoordelijk is voor 0,6 procent van het geweld in de wereld. Dat klopt niet. We hadden moeten zeggen dat Facebook volgens een gelekt eigen onderzoek actie onderneemt bij naar schatting 0,6 procent van de berichten op het platform die gaan over geweld en aanzetten tot geweld.

Coronapas zondag 12 september 2021, 19:52 In dit artikel van 12 september 2021 werd aanvankelijk gemeld dat "ook in Duitsland, Italië en Oostenrijk gasten en toeschouwers moeten bewijzen dat ze coronavrij zijn". Dat was niet zorgvuldig geformuleerd en is aangepast.

Alleen poster, niet campagne maandag 23 augustus 2021, 21:50 In dit artikel van 23 augustus 2021 werd aanvankelijk gemeld dat Dier&Recht van de rechter helemaal moest stoppen met de antizuivelcampagne. Dat is niet correct. Alleen de poster waarop Dier&Recht spreekt van "ernstig dierenleed" moet van de rechter worden verwijderd.

Winst ABN Amro woensdag 11 augustus 2021, 15:48 In dit artikel van 11 augustus 2021 meldden we aanvankelijk dat het de eerste keer in coronatijd is dat ABN Amro winst heeft geboekt. Dit is niet correct: in het derde en vierde kwartaal van 2020 werd ook winst genoteerd. Dit hebben we gecorrigeerd in de kop en de artikeltekst.

Artikel offline gehaald zaterdag 31 juli 2021, 17:15 Het artikel 'Oogmedicijn voorlopig op: Vreselijk dat mensen hierdoor hun zicht verliezen' van vrijdag 30 juli 2021 is offline gehaald. De personen met maculadegeneratie die aan het woord kwamen bleken niet representatief voor de gedupeerde groep patiënten die aan een specifieke vorm van die oogziekte lijdt. Ook uit de rest van het artikel kon de indruk ontstaan dat iedereen met leeftijdsgebonden maculadegeneratie het medicijn Visudyne nodig heeft, terwijl het gaat om een subgroep met een zeldzame vorm van de ziekte.

Fraude vaccinatiebewijzen donderdag 22 juli 2021, 17:12 Op woensdag 21 juli 2021 berichtten we op radio, Teletekst, op televisie en in het coronaliveblog dat de koepelorganisatie van de GGD’s aangifte doet tegen tientallen kopers van nagemaakte vaccinatiebewijzen. Dat bericht is op onderdelen onjuist. De aangifte is niet gedaan door de koepelorganisatie van de GGD’s, maar door een aantal regionale GGD’s. Ook is aangifte gedaan tegen een tiental kopers, in plaats van tientallen. Verder meldden we dat kopers tegen de lamp liepen toen ze vervalste registraties gebruikten om in de app een QR-code te genereren. Dat klopt niet helemaal. Kopers liepen tegen de lamp toen ze met een vals vaccinatiebewijs of een vervalst gele boekje naar de GGD stapten om daar een QR-code te verkrijgen, omdat dat via de app niet was gelukt.

Meer context vrijdag 16 juli 2021, 18:15 Op donderdag 15 juli 2021 zonden we in de NOS Journaals een necrologie uit van Peter R. de Vries. Daarin is een fragment te zien van een man die De Vries op straat agressief bejegent. Hoewel het item is bedoeld als schets van het leven en de loopbaan van Peter R. de Vries, had dit bewuste fragment -afkomstig van Campus TV- wat meer context kunnen krijgen.

Aardgas Groningen dinsdag 29 juni 2021, 15:15 In dit artikel van 25 juni 2021 meldden we aanvankelijk dat niet zeker is of België in het gehoopte tempo van het gas uit Groningen afgaat. Dat klopt niet. De Gasunie gaat er juist van uit dat de Belgen sneller afbouwen dan eerder aangekondigd. In februari heeft België laten weten dat het mogelijk blijkt om een volledige omschakeling te behalen van de laatste Belgische klanten tegen het einde van 2024. Voorwaarde is wel dat bij de klanten de gasketels dan zijn aangepast.

Kootwijkerbroek vrijdag 25 juni 2021, 20:30 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 25/06/2021 werd de plaatsnaam Kootwijkerbroek per abuis uitgesproken als Klootwijkerbroek, in een bijdrage over de Europese landbouwbegroting.

Uitgebreide discussie zaterdag 19 juni 2021, 17:21 In een eerdere versie van dit artikel van vrijdag 18 juni 2021 stond niet dat voorafgaand aan de mondelinge goedkeuring uitgebreide discussies hebben plaatsgevonden. Dit is in de vierde alinea van het artikel aangepast.

Investering in Nieuwe Zijderoute woensdag 16 juni 2021, 13:10 In een eerdere versie van dit artikel van maandag 14 juni 2021 schreven wij dat China 1 miljard euro heeft geïnvesteerd in de Nieuwe Zijderoute. Dat is onjuist. China investeerde al honderden miljarden in het project. We hebben het online artikel aangepast.

Agressie tegen journalisten woensdag 9 juni 2021, 20:34 In de oorspronkelijke versie van dit artikel van 5 juni 2021 stond dat acht op de tien journalisten wel eens te maken hebben met agressie of geweld. Het gaat echter om acht op de tien journalisten die aan het onderzoek van PersVeilig hebben meegedaan. De onderzoekers benadrukken daarbij dat dit cijfer wel indicatief is voor ervaringen binnen de sector.

Israël en Human Rights Watch woensdag 9 juni 2021, 16:44 In de oorspronkelijke versie van dit artikel van 27 april 2021 stond een drietal onjuistheden. De zin 'Zo zijn er wegen die alleen door Joden gebruikt mogen worden' is aangepast in 'Zo zijn er wegen die alleen door Israëliërs gebruikt mogen worden'. Ook stond erin dat Arabische inwoners van Israël in een groot deel van Israël niet mogen komen. Correct is dat ze in de praktijk in veel Israëlische gebieden niet kunnen wonen of een bestaan opbouwen. Tot slot schreven we aan HRW toe dat Arabische Israëliërs slechts op 3 procent van het Israëlisch grondgebied wonen. Daar had moeten staan dat de grote meerderheid van deze groep in Israël op minder dan 3 procent van het Israëlische grondgebied woont.

Rapport over arbeidsomstandigheden bij spinnerijen vrijdag 28 mei 2021, 16:06 In een online artikel en in het NOS Journaal van 18.00 uur op 27 mei 2021 berichtten we over een rapport over arbeidsomstandigheden bij spinnerijen in India. We meldden: “De kledingwinkelketens Zeeman en WE Fashion hebben tot voor kort zaken gedaan met een spinnerij in India, waar de rechten van de werknemers flink werden geschonden. Gedwongen arbeid was schering en inslag en werknemers werden met valse loonbeloften gelokt. Ook werd er gebruikgemaakt van kinderarbeid." Dat is niet helemaal correct. Kinderarbeid kwam wel voor bij spinnerijen die in het rapport worden genoemd, maar niet bij de spinnerijen waar We Fashion en Zeeman zaken mee doen. We hebben dat in het online artikel aangepast.

Alcohol mag wel in restaurants zaterdag 22 mei 2021, 20:45 In een eerdere versie van dit artikel van 22 mei 2021 stond dat restaurants bij stap 3 van het stappenplan binnen eten mogen serveren, maar nog geen alcohol mogen schenken. Dit blijkt niet juist. In restaurants kan als alles goed gaat vanaf 5 juni alcohol bij het eten worden besteld.

Van Liendens mondkapjesdeal maandag 17 mei 2021, 21:34 Op 17 mei 2021 stond in dit artikel op NOS.nl dat Van Lienden verklaarde dat hij geen winst heeft gemaakt met de mondkapjesdeal die hij vorig jaar sloot met de overheid. Dat staat echter niet in de verklaring die hij heeft vrijgegeven. In een toelichting benadrukt hij daar niets over te kunnen zeggen vanwege een geheimhoudingsplicht. Dat is aangepast in het bericht.

Datalek RDC woensdag 12 mei 2021, 10:04 Op 25 maart 2021 is in de NOS Journaals aandacht besteed aan het datalek bij RDC. In dat onderwerp zijn archiefbeelden gebruikt van een werkplaats. Deze beelden zijn uitsluitend getoond ter illustratie, en hiermee is nadrukkelijk niet bedoeld de suggestie te wekken dat het autobedrijf is betrokken bij het datalek.

Vijf vragen over Jeruzalem maandag 10 mei 2021, 23:01 In een artikel van 10 mei 2021 op NOS.nl met vijf vragen over Jeruzalem stond dat er op sommige plaatsen een muur loopt tussen West- en Oost-Jeruzalem. Ook schreven we dat Palestijnen volgens de Israëlische wet niet in Oost-Jeruzalem mogen wonen. Beide beweringen zijn onjuist.

Minder olie maandag 10 mei 2021, 11:05 Op zaterdag 8 mei 2021 publiceerden we een artikel op NOS.nl over een cyberaanval op het Amerikaanse oliepijpleidingsbedrijf Colonial Pipeline. Daarin stond dat het bedrijf dagelijks 100 miljoen vaten transporteert, wat niet juist is. Dat zijn er 2,5 miljoen, wat gelijkstaat aan ruim 100 miljoen gallon.

Julian Assange vrijdag 9 april 2021, 10:09 In de afgelopen vijf jaar heeft de NOS in enkele artikelen op NOS.nl en in de app geschreven dat er in Zweden een aanklacht van verkrachting was tegen WikiLeaks-voorman Julian Assange. Assange werd door twee vrouwen van verkrachting beschuldigd en het Zweedse Openbaar Ministerie deed jarenlang onderzoek naar de verdenking, maar Assange is er nooit voor aangeklaagd. Dat is op 9 april 2021 in de artikelen gecorrigeerd. Het gaat om dit stuk van 24-02-2020. Dit stuk van 11-04-2019. Dit stuk van 11-04-2019. Dit stuk van 11-01-2018. Dit stuk van 13-08-2015.

AEX-index dinsdag 30 maart 2021, 17:54 Op dinsdag 30 maart 2021 werd in een artikel op NOS.nl gemeld dat de AEX-index boven het record van 701,56 was gesloten. De index sloot uiteindelijk toch iets lager, op 701,12. Daarmee sloot de Amsterdamse beursindex voor het eerst in ruim twintig jaar boven de 700 punten.

Rob Wijnberg over Volt vrijdag 12 maart 2021, 11:51 In dit artikel over nieuwe partijen van 11 maart 2021 werd de suggestie gewekt dat Rob Wijnberg zijn stemverklaring schreef na contact met Volt. De Correspondent laat weten dat er geen contact is geweest tussen Wijnberg en de partij, dat is in dit artikel verduidelijkt.

Training politiehonden donderdag 11 maart 2021, 10:46 In het NOS Journaal van 06.30 uur en 07.00 uur van donderdag 11 maart 2021 zat een item over de mishandeling van politiehonden in opleiding. In dat item zijn archiefbeelden gebruikt van een training van politiehonden waarin trainers herkenbaar in beeld waren. Deze opleiders hebben niets te maken met de mishandeling van politiehonden waarover het item gaat. In latere journaals is dat beeld daarom niet meer gebruikt.

Niet 70-plussers, maar 80-plussers woensdag 10 maart 2021, 15:20 Op dinsdag 9 maart 2021 verscheen op NOS.nl een artikel over hoe Nederland ervoor staat na twee maanden vaccineren. Daarin stond dat het effect van vaccineren zichtbaar is bij de groep thuiswonende zeventigplussers, maar dat effect is nu enkel nog zichtbaar bij thuiswonende tachtigplussers.

Zonden die tegen de scheppingsorde indruisen dinsdag 9 maart 2021, 20:24 Op zaterdag 6 maart 2021 stond in een artikel over een homofobe dominee in Krimpen dat die in zijn brief aan de gemeenteraad had geschreven dat "iedereen moet worden uitgebannen die tegen de scheppingsorde indruist". Dat blijkt niet juist. De dominee vindt dat "de zonden die tegen de scheppingsorde indruisen" moeten worden uitgebannen. Hij doelt daarmee onder meer op euthanasie en abortus, maar niet op mensen.

Kernramp Fukushima zaterdag 6 maart 2021, 18:16 In de NOS Journaals van 5 maart 2021 om 7.00 uur, 10.00 uur en 11.00 uur is een onderwerp uitgezonden over de gevolgen van de tsunami in Japan in 2011. In de aankondiging van dit onderwerp zeggen we dat deze tsunami volgde op de kernramp in Fukushima. Dat klopt natuurlijk niet, de kernramp volgde op de tsunami. Precies andersom dus.

Bloemenbedrijf vrijdag 5 maart 2021, 14:47 In de NOS Journaals van 4 maart 2021 tussen 10.00 uur t/m 15.00 uur is een onderwerp uitgezonden over drugshandel in de bloemensector. Daarin zijn archiefbeelden verwerkt van een bloemenbedrijf en medewerkers van het bedrijf die herkenbaar in beeld zijn. Daarmee kan ten onrechte de suggestie worden gewekt dat dit bedrijf te maken heeft met drugshandel. De archiefbeelden hadden niet op deze manier moeten worden gebruikt.

Reproductiegetal woensdag 3 maart 2021, 12:30 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 2 maart 2021 zei onze presentator dat “op dit moment 100 mensen 114 anderen besmetten” met corona. Dat was niet correct. Het ging niet om de situatie van 2 maart, maar om die van 12 februari - de laatste datum waarvoor het RIVM op dat moment het zogenoemde reproductiegetal betrouwbaar kon uitrekenen.

Praktijkonderwijs maandag 1 maart 2021, 22:43 Op 1 maart 2021 werd in het NOS Journaal van 20.00 uur gemeld dat het praktijkonderwijs van het MBO de afgelopen maanden niet kon doorgaan. Dit klopt niet. Het praktijkonderwijs ging wel door, maar een deel van de praktijklessen kon niet worden gegeven.

Verkeersongeluk Coevorden zondag 28 februari 2021, 11:50 Op dinsdag 23 februari 2021 schreven we in dit bericht over een een verkeersongeluk in Coevorden waar twee meisjes bij om het leven zijn gekomen dat de meisjes op een skelter zaten tijdens het ongeluk. Dit zou door een omstander zijn gezegd tegen RTV Drenthe. Dit werd niet bevestigd, ook niet door de politie. Daarom hebben we het bericht aangepast.

Arbeidsmigranten in Qatar donderdag 25 februari 2021, 13:59 Op dinsdag 23 februari 2021 schreven we in dit artikel dat meer dan 6500 migranten dood zijn gegaan door werkzaamheden voor het WK voetbal in Qatar in 2022. Dit bericht was niet volledig. Wij baseerden ons op onderzoek van The Guardian. Deze krant schrijft dat er de afgelopen tien jaar minstens 6500 arbeidsmigranten zijn overleden in Qatar, maar meldt ook dat deze arbeidsmigranten niet allemaal bij bouwwerkzaamheden voor het WK voetbal zijn overleden. Door ontbrekende gegevens is dit niet te bewijzen. Deze toevoeging ontbrak in een eerdere versie van dit bericht.

Eis tegen Bakker maandag 22 februari 2021, 16:33 Op woensdag 17 februari 2021 schreven we in dit artikel over de eis tegen voormalig verslavingsgoeroe Keith Bakker. Daarin kwam onvoldoende naar voren dat Bakker de aantijgingen bestrijdt. Volgens hem zijn ze onterecht. Dat is aangevuld.

Record Arbeidsvitaminen vrijdag 19 februari 2021, 23:40 Op 19 februari 2021 werd in het NOS Journaal van 20.00 uur en online gemeld dat Arbeidsvitaminen het langstlopende radioprogramma ter wereld is. Dit klopt niet: volgens het Guinness Book of Records is Arbeidsvitaminen wel het langstlopende doordeweekse muziekprogramma ter wereld op de landelijke radio.

Poch niet veroordeeld maandag 1 februari 2021, 22:58 Op 1 februari 2021 werd in het NOS Journaal van 20.00 uur gezegd dat Julio Poch is veroordeeld voor betrokkenheid bij de dodenvluchten in Argentinië. Dit klopt niet: hij zat acht jaar vast en werd vervolgens vrijgesproken.

Oude foto in liveblog dinsdag 26 januari 2021, 22:53 Op 26 januari 2021 is in het liveblog over de avondklok een foto geplaatst waarop leden van Farmers Defence Force poseren met een politieman. Die foto blijkt oud en heeft geen relatie met de coronamaatregelen.

Sojaburger donderdag 14 januari 2021, 18:14 De informatie in dit artikel van 13 januari 2021 is op één punt gecorrigeerd. We schreven aanvankelijk op basis van door het WNF aangeleverde informatie: "Als je een vleesburger eet, eet je indirect ongeveer vijf keer zoveel soja als bij een sojaburger." Dat moet zijn: "Als je een vleesburger eet, wordt daar vijf keer zoveel land voor gebruikt als voor een sojaburger." Want in veevoer zit niet alleen soja, maar ook graan en gras.

Coronamaatregelen woensdag 13 januari 2021, 12:33 Op 13 januari 2021 is de informatie in afbeeldingen van het artikel over de verlenging van de lockdown op drie punten gecorrigeerd. Er stond aanvankelijk: Reis niet naar het buitenland en boek geen reis tot en met half maart. Dat moest zijn: tot en met maart. Ook was te lezen dat de maximale groepsgrootte 2 personen of 1 huishouden blijft (binnen en buiten). Dat is aangepast naar: Alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen. Ook werd gemeld dat scholen openblijven voor kwetsbare kinderen, examenleerlingen, en ook voor praktijkonderwijs en toetsen. Het gaat hier niet om alle toetsen, maar alleen om schoolexamens.

Stikstofruimte zondag 10 januari 2021, 11:41 Op 6 januari 2021 berichtte het NOS Journaal van 20.00 uur over een pilot van melkveehouders rond het Zuid-Hollandse Nieuwkoop met het 'leasen' van stikstofruimte. Daarin werd gesproken over een overeenkomst tussen het Havenbedrijf en de melkveehouders. Dat laatste was onjuist. Het Havenbedrijf oriënteert zich weliswaar op hoe stikstofruimte te creëren, maar neemt over de pilot in Nieuwkoop pas een besluit als juridische hobbels zijn genomen.

Niet per vliegtuig, maar met de boot zondag 6 december 2020, 20:26 In de NOS Journaals van 17.00 en 18.00 uur op 6 december 2020 werd in een bericht over een overleden oorlogsveteraan gesproken over de slag bij Ypenburg. Daarin werd de volgende zin uitgesproken: “Het vliegveld werd heroverd op de Duitsers, waarna de koninklijke familie hiervandaan naar Engeland kon ontkomen.” Dat klopt niet. Na de slag kon de koninklijke familie inderdaad naar Londen vertrekken, maar zij deed dit per boot en niet per vliegtuig.

Russisch vaccin zondag 6 december 2020, 13:05 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 5 december 2020 werd gesproken van “een virus dat in Rusland zelf is ontwikkeld”. Dat moet uiteraard zijn “een vaccin dat in Rusland zelf is ontwikkeld”.

Geen verband met moord woensdag 2 december 2020, 09:02 In een eerdere versie van dit artikel van 2 december 2020 hebben wij gemeld dat ondernemer Jaroslav Hascak is aangehouden in verband met het onderzoek naar de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak. Dat klopt niet. De man is volgens Slowaakse media alleen opgepakt op verdenking van omkoping.

Memo Belastingdienst incorrect weergegeven, Kamerbrief en memo verwisseld vrijdag 27 november 2020, 22:17 In het artikel van 27 november 2020 over een opgedoken memo van de Belastingdienst schreven we dat al bekend was dat ouders met een schuld bij de fiscus van meer dan 3000 euro automatisch het etiket OGS kregen. Dat is niet waar, het staat in het memo dat vandaag naar buiten werd gebracht. Of de maatregel ook echt is uitgevoerd is niet bekend en wordt onderzocht door het ministerie. Ook schreven we dat in het memo uit 2016 staat dat ouders met een schuld tot 1500 euro soms ook het stempel OGS kregen. Dit staat echter niet in het memo, maar in een brief die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

Bericht over Bellingcat-onderzoek zaterdag 14 november 2020, 22:53 Op 12 november 2020 hebben we online bericht over een publicatie van onderzoekscollectief Bellingcat. In een eerdere versie van dat artikel stond de kop "Bellingcat: Nederlandse MH17-blogger wordt aangestuurd vanuit Rusland". Die kop was wat te stellig en is daarom aangepast. De inhoud van het artikel is ongewijzigd.

Reformatorische scholen dinsdag 10 november 2020, 15:32 In een pushbericht dat we verzonden op dinsdagmiddag 10 oktober 2020 spraken we van ‘gereformeerde scholen’, waar dat ‘reformatorische scholen’ had moeten zijn. Zie hier het bijbehorende artikel over de uitspraken van minister Slob van Onderwijs, en de onrust over de zogeheten ‘identiteitsverklaringen’ van sommige reformatorische scholen.

Aantal gevallen verzekeringsfraude vrijdag 16 oktober 2020, 10:02 In de NOS Journaals van 16 oktober 2020 om 6.30 uur, 7.00 uur en 7.30 uur werd in het onderwerp over de -bijna- verdubbeling van verzekeringsfraude gesproken over 1300 en 2200 gevallen. Dat is onjuist. Het gaat om 13.000 en 22.000 gevallen.

Afscheid Ruth Bader Ginsburg en Rosa Parks in het Capitool woensdag 30 september 2020, 16:03 In dit artikel van 25 september 2020 stond dat Ruth Bader Ginsburg de eerste vrouw is voor wie een ceremonie werd gehouden in het Capitool. Dat is onjuist: dat was burgerrechtenactiviste Rosa Parks in 2005. Ginsburg lag 'in state', wat doorgaans voorbestemd is voor vooraanstaande functionarissen. Parks lag 'in honour', wat gebruikt wordt voor burgers. Ook in Nieuwsuur van die avond werd de fout gemaakt.

Opleidingsvergoeding voetballers donderdag 24 september 2020, 12:03 In Journaals van 23 september 2020 zat een onderwerp over opleidingsvergoedingen voor voetballers. Daarbij werd gezegd dat Willem II en RKC na de verkoop van Frenkie de Jong door Ajax aan Barcelona 13 miljoen euro kregen. Dat was geen opleidingsvergoeding, maar een door Ajax en Willem II afgesproken doorverkooppercentage.

Dagelijkse cijfers coronabesmettingen maandag 21 september 2020, 17:26 In dit coronaliveblog-item van 21 september 2020 stonden in de eerste versies verkeerde cijfers genoemd, zowel landelijk als wat betreft de afzonderlijke gemeenten.De cijfers zijn na verloop van tijd gecorrigeerd.

Percentage asielaanvragen Afghanen woensdag 16 september 2020, 12:30 In dit artikel van 11 september 2020 stond dat gemiddeld de helft van de Afghanen in Nederland mag blijven. Ook in dit artikel op 15 september 2020 stond dat de kans dat zij asiel krijgen in Nederland 50 procent is. Uit recente cijfers van de IND blijkt echter dat momenteel 75 procent van de aanvragen van Afghanen wordt afgewezen.

Motie van wantrouwen tegen Grapperhaus donderdag 3 september 2020, 08:33 In het artikel op NOS.nl van donderdag 3 september 2020 over het Kamerdebat over de huwelijksfoto's van minister Grapperhaus stond dat de motie van wantrouwen tegen de minister was ingediend door de PVV. Dat klopt niet, de motie van wantrouwen was ingediend door Forum voor Democratie. Dat is gecorrigeerd, ook op Teletekst en in het NOS Journaal op de radio.

Beenamputaties in coronatijd woensdag 26 augustus 2020, 18:45 Op zondag 23 augustus 2020 stond in dit artikel dat er met name in de provincies Noord-Brabant en Limburg meer beenamputaties waren door de lockdown in de zorg. De woordkeuze 'met name' is niet juist, ziekenhuizen in andere regio's herkennen zich niet in het beeld. Dat is aangepast, en in de kop tot uiting gebracht.

Cijfers over salarissen woensdag 19 augustus 2020, 22:16 Op 19 augustus 2020 is online en in het NOS Journaal van 20.00 uur een fout gemaakt bij de vergelijking van salarissen van zorgmedewerkers en andere beroepen. Online zijn de betreffende cijfers aangepast en voorzien van een uitleg. Voor het NOS Journaal van 20.00 uur zijn wel de cijfers aangepast, maar konden de verhoudingen van de bijbehorende grafiek niet op tijd worden gewijzigd. Daardoor is een foutieve verhouding getoond. In dit artikel staan de juiste cijfers in een tabel.

Heropening middelbare scholen woensdag 12 augustus 2020, 13:19 In een eerdere versie van dit artikel van 11 augustus 2020 stond dat Muge Cevik het geen goed moment vindt om de middelbare scholen nu te openen. De kop van het artikel had dezelfde strekking, maar Cevik heeft dit niet gezegd. Het is onterecht aan haar toegeschreven. Ze meent dat middelbare scholen alleen open kunnen als daar beperkende maatregelen gelden.

Drempel naar Aruba dinsdag 4 augustus 2020, 16:03 Op dinsdag 4 augustus 2020 schreven we in een eerdere versie van dit artikel dat reizigers voor Aruba slechts een gezondheidsverklaring moeten invullen. Dat is niet juist: reizigers moeten onder meer ook een negatieve coronatest kunnen overleggen en een verzekering afsluiten. Dat is toegevoegd.

Inwoners Golanhoogten maandag 3 augustus 2020, 13:56 Op maandag 3 augustus 2020 schreven we in een eerdere versie van dit artikel ten onrechte dat in de Golanhoogten Syriërs wonen. Dat is onjuist: die zijn juist door de Israëliërs verdreven of gevlucht. In het gebied wonen Druzen en (alevitische) Arabieren. Dit is aangepast.

Percentage besmette twintigers woensdag 22 juli 2020, 17:24 Op dinsdag 21 juli 2020 schreven we in dit artikel dat onder twintigers bijna 23 procent besmet is. Dat is niet juist. Wat bedoeld werd, is dat bijna 23 procent van de besmette mensen twintiger is. De formulering is gewijzigd.

ProDemos woensdag 22 juli 2020, 16:46 In het NOS Journaal van 16.00 uur van maandag 4 mei 2020 werd gemeld dat de toenmalige directeur van ProDemos zich ziek had gemeld toen een misbruikaffaire in zijn organisatie naar buiten kwam. Dat is niet juist. Ook de toevoeging dat de directeur “naar eigen zeggen” in goed overleg is vertrokken bij ProDemos, klopt niet. Die mededeling kwam van ProDemos zelf. Deze laatste fout was ook nog in het NOS Journaal van 17.00 uur op dezelfde dag te horen en is in verdere bulletins niet gemaakt.

Naser Oric vrijgesproken van oorlogsmisdaden donderdag 16 juli 2020, 12:10 In het NOS Srebrenica Journaal van 9 juli 2020 hebben wij de vanuit de enclave opererende Bosnische militieleider Naser Oric een ‘misdadiger’ genoemd. Formeel is dat onjuist. Naser Oric is door het Joegolavië tribunaal in hoger beroep vrijgesproken van oorlogsmisdaden.

EU-lijst met 'veilige landen' woensdag 1 juli 2020, 20:35 Op dinsdag 30 juni 2020 schreven we dit artikel over de lijst met veilige landen van de EU. Er stond onder meer in dat EU-burgers voortaan weer naar die landen kunnen reizen. Maar die landen kunnen zelf nog beperkingen opwerpen, zoals bijvoorbeeld Canada heeft gedaan. Daarom zijn de eerste drie alinea's aangepast.

Verkeerde beelden zondag 28 juni 2020, 22:00 Op zondag 28 juni 2020 hebben we in een reportage over Hagia Sophia in het NOS Journaal van 20.00 uur en op nos.nl beelden van de Süleymaniye-moskee getoond. In de reportage op nos.nl hebben we dat aangepast.

Onjuistheden Holocaustmonument Amsterdam dinsdag 23 juni 2020, 11:40 Op vrijdag 19 juni 2020 publiceerden we een artikel op NOS.nl over het slaan van de eerste paal voor het Holocaustmonument in Amsterdam. Daarin stonden een aantal onjuistheden. Zo wordt er niet geprocedeerd tot aan de Hoge Raad, maar tot aan de Raad van State. Die procedure is bovendien nog niet afgerond. Ook is architect Daniel Libeskind niet de ontwerper van het One World Trade Center in New York. Deze fouten zijn gecorrigeerd.

Achterhaalde informatie Manaus dinsdag 23 juni 2020, 08:54 In het corona-liveblog van 22 juni 2020 en op onze Instagram- en Facebook-pagina hebben we een bericht gepubliceerd over massagraven in de Braziliaanse miljoenenstad Manaus. Er zouden zaterdag 98 doden zijn gemeld en de autoriteiten zouden de komende maand 4500 doden verwachten. Dat blijkt informatie uit eind april. Het aantal doden in Manaus is nu juist terug op het niveau van voor de pandemie, melden Braziliaanse media, waardoor overledenen weer een eigen graf krijgen. Het bericht is uit het liveblog verwijderd en wordt op de socialemediakanalen aangepast.

Geen resolutie maar amendement zaterdag 20 juni 2020, 15:26 In dit artikel van zaterdag 20 juni 2020 stond in eerste instantie ten onrechte dat de stemming over Zwarte Piet een resolutie betrof. Het ging echter om een amendement bij een bredere resolutie. We hebben dit aangepast. Als gevolg hiervan zijn ook de stemverhoudingen in de tweede alinea gewijzigd.

Andere naam kapitein woensdag 17 juni 2020, 11:03 In dit artikel van woensdag 17 juni 2020 stond een naamfout. De kapitein heet niet Garrut Klarine, maar Gerrit Bakker (Garrut in het Urker dialect). De fout is ontstaan doordat zijn vader, Riekelt Bakker, het contact zoals vermeld in zijn telefoon heeft doorgestuurd aan de redactie van de NOS. Klarine is de voornaam van Gerrits vrouw en met die naamcombinatie is het voor de vader naar eigen zeggen gemakkelijker om zijn negen kinderen uit elkaar te houden.

Vakantiehuizen dinsdag 16 juni 2020, 15:40 In dit artikel van 15 juni 2020 stond aanvankelijk dat meer dan 200.000 Nederlanders een tweede huis in Frankrijk hebben. Dat klopt niet; het zijn er ruim 20.000.

Verkeerde bron zaterdag 13 juni 2020, 22:05 In het artikel De cijfers: zo vaak komt dodelijk politiegeweld voor in de VS dat dinsdag 9 juni 2020 is gepubliceerd schreven we dat het Bureau of Justice Statistics in 2016 heeft becijferd dat het voor een zwarte man drie keer waarschijnlijker is dat hij overlijdt na een confrontatie met de politie dan voor een witte man. Die informatie klopt wel, maar de bron voor dat onderzoek klopte niet: het ging om een studie van de Drexel Universiteit in Philadelphia, die is gepubliceerd in de American Journal of Public Health. En schreven we op basis van cijfers van actiegroep Controle Alt Delete dat in ons land in 2017 7 mensen omkwamen door toedoen van politiegeweld. Dit was incorrect. De actiegroep becijferde hoeveel mensen kort na een aanvaring met de politie omkwamen. Of de politie in al die gevallen schuld had, vermeldt de actiegroep niet.

Trump en bleekmiddel donderdag 11 juni 2020, 17:40 In dit artikel van 10 juni 2020 schreven we dat president Trump had gesuggereerd dat mensen kunnen genezen van corona door het drinken van bleekmiddel. Dat klopt niet: hij zei alleen dat hij de kwestie wilde onderzoeken.

Oproep vernieling grachtenpanden dinsdag 9 juni 2020, 18:42 In dit artikel van 8 juni 2020 schreven we dat de Amsterdamse jongerenburgemeester Achraf el Johari "na een stroom aan reacties" twitterde dat zijn oproep om gevels van grachtenpanden te slopen een grap was. Dat klopt niet. Hij schreef die tweet kort na de oproep.

Kernwapens Noord-Korea maandag 25 mei 2020, 10:47 In het NOS Journaal van 18.00 en 20.00 uur van 24 mei 2020 werd gemeld dat Noord-Korea eerder zou hebben beloofd zijn kernwapens op te geven als Zuid-Korea ook kernwapenvrij wordt. Dit naar aanleiding van de aankondiging van dictator Kim Jung-un dat hij het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma wil uitbreiden. Dat was te kort door de bocht. Het streven naar denuclearisering van het Koreaanse schiereiland werd besproken tijdens de ontmoeting van president Trump van de VS en Kim Jung-un van Noord-Korea in Singapore in juni 2018. Daarmee werd door Noord-Korea bedoeld dat de VS de 'nucleaire paraplu' voor Japan en Zuid-Korea moet intrekken in ruil voor de afbouw van het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma en de opheffing van de internationale sancties tegen Noord-Korea. Inmiddels hebben gesprekken tussen de VS en Noord-Korea sindsdien geen concrete resultaten opgeleverd.

Corona in Brazilië dinsdag 19 mei 2020, 15:27 In het NOS Journaal van 12.00 uur op 19 maart 2020 werd gezegd: "Brazilië is het zwaarst getroffen. Het land staat inmiddels derde op de lijst van meeste coronadoden. Alleen de VS en Rusland hebben er meer." Dat was fout. Coronadoden moest coronabesmettingen zijn.

Vogelspin naar buurman Bart maandag 18 mei 2020, 14:09 In dit artikel van zondag 17 mei 2020 schreven we dat Bart van den Akker en zijn vrouw Chantal zich na de vondst van een Chileense vogelspin in een druivenbakje van Albert Heijn over het dier ontfermden. Dit is niet juist: Chantal is niet de vrouw van Bart van den Akker, maar van de buurman, die ook Bart heet. Deze Bart en zijn vrouw Chantal hebben de spin in huis genomen. Dat is aangepast in het artikel.

Citaat beroepscommissie Denk zondag 17 mei 2020, 17:19 In dit en dit artikel van respectievelijk 14 mei en 16 mei 2020 omschreven we een passage uit een persbericht van Denk ten onrechte als een citaat uit het oordeel van de beroepscommissie van de partij. De betreffende artikelen zijn aangepast.

Niet een op de vijf, maar zeker 5 procent donderdag 14 mei 2020, 15:53 In dit artikel van 13 mei 2020 over de gevolgen van de coronamaatregelen voor hiv en aids in Afrika stond dat in Uganda een op de vijf mensen het hiv-virus heeft. Dat is onjuist en is veranderd in 'zeker 5 procent'. Ook de kop is aangepast: 'hiv-doden' is gewijzigd in 'aids-doden'.

Levensduur coronavirus op oppervlakken dinsdag 24 maart 2020, 19:02 Op 24 maart 2020 schreven we in een online-artikel ten onrechte dat het coronavirus zeventien dagen buiten het lichaam kan 'overleven'. Dit suggereert dat het virus nog in staat is om zich te vermenigvuldigen nadat het zeventien dagen op een oppervlak heeft gezeten. In een onderzoek schrijft het CDC, het 'Amerikaanse RIVM', dat genetisch materiaal van het coronavirus is aangetroffen op oppervlakten in cabines van het cruiseschip Diamond Princess tot zeventien dagen nádat de cabines waren verlaten. Maar op basis hiervan valt niet de conclusie te trekken dat het virus nog mensen zou kunnen infecteren. Lees hier hoe dat zit. Ook hebben onderzoekers van het CDC niet zélf genetisch materiaal van het virus aangetroffen in de cabines van de Diamond Princess. Dat onderzoek is uitgevoerd door het Japanse National Institute of Infectious Diseases.

Bioscoop donderdag 12 maart 2020, 21:08 In het NOS journaal van 20:00 uur op 12 maart 2020 werd gezegd dat de Pathé-bioscoop bij de Arena in Amsterdam gesloten is vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dat klopt niet. Pathé is open, maar beperkt het aantal bezoekers in de zalen wel tot maximaal honderd personen.

COC en Pride-voorzitter Huffnagel vrijdag 6 maart 2020, 11:47 Op 5 maart 2020 publiceerden we op de site dit artikel over de reactie van het COC op uitspraken van Pride-voorzitter Frits Huffnagel. Daarin stond ten onrechte dat ook de afdeling van het COC in Haaglanden wil dat de samenwerking met Pride wordt gestopt en dat Huffnagel aftreedt.

Charles Michel vrijdag 21 februari 2020, 20:42 In het NOS Journaal van 20.00 van 21 februari 2020 is de voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, in een onderwerp over de EU-top aangeduid als "Belgische premier". Dat klopt niet. Michel trad in oktober 2019 af als premier van België om voorzitter van de Europese Raad te worden.

Aanlijnen van katten dinsdag 11 februari 2020, 12:54 In het NOS Journaal van woensdag 27 november 2019 hebben wij gezegd dat de Europese Unie het eens was met de stelling dat het aanlijnen van katten verplicht is op basis van regelgeving van de Europese Unie. Dat klopt niet. Het ging om twee wetenschappers die dat concludeerden. Wij baseerden ons op een artikel dat de wetenschappers hadden geschreven, zoals we die dag ook op onze site lieten zien.

Choreograaf donderdag 6 februari 2020, 14:19 In dit artikel van 4 november 2019 schreven we dat Sara van der Schans als choreograaf verantwoordelijk is voor de dans die zangeres Mabel op de EMA’s uitvoerde. Meerdere bronnen hebben de NOS erop gewezen dat dit niet klopt. De Britse Amber Rimell bedacht deze choreografie. Het is daarnaast niet zeker of Sara van der Schans op de EMA’s aanwezig is geweest. Ondanks herhaaldelijk verzoek om commentaar weigerde Sara van der Schans inhoudelijk te reageren.

Uitstoot woensdag 5 februari 2020, 13:33 In dit artikel van 30 januari 2020 schreven we dat de Nederlandse veestapel vorig jaar zo'n 490 miljoen kilo stikstof uitstootte. Het begrip ‘uitstoten’ is hier niet juist gebruikt. Het gaat om de hoeveelheid stikstof die in de mest wordt uitgescheiden. Slechts een deel daarvan komt in de lucht en wordt meegerekend als ‘uitstoot’. Dat hebben we verduidelijkt.

Hepatitis A vrijdag 31 januari 2020, 18:45 In drie artikelen – op 21 januari 2020, op 23 januari 2020 en op 29 januari 2020 - op nos.nl is gemeld dat er sprake was van besmettingen met geelzucht. Dat is niet juist, dat moet hepatitis A zijn.

Tesla boekte vaker twee kwartalen op rij winst vrijdag 31 januari 2020, 18:24 In dit bericht van 30 januari 2020 stond ten onrechte dat Tesla nog nooit twee kwartalen achtereen winst had geboekt. Dat gebeurde echter wel vaker, het bericht is gecorrigeerd.

Smeergeld maandag 27 januari 2020, 10:53 Op 27 januari 2020 is in het NOS Radio 1 Journaal rond 08.15 uur, in de rubriek Meer In De Media, ten onrechte gemeld dat accountants van KPMG smeergeld hebben gekregen van Vestia. Dat werd bericht naar aanleiding van een artikel in De Telegraaf. Daarin staat echter dat de kasbewaarder van Vestia miljoenen euro’s aan smeergeld heeft gekregen in plaats van accountants.

Werking machine ASML donderdag 23 januari 2020, 17:57 In dit artikel van 22 januari 2020 werd in een infographic de volgende zinsnede gebruikt: “Er passen dan meer schakelingen op de transistors.” Dit is onjuist en daarnaast overbodig om de werking uit te leggen. Om die reden is deze regel in een nieuwe versie van de infographic verwijderd.

Rente over spaargeld maandag 13 januari 2020, 21:05 Op 13 januari 2020 is in het NOS Journaal van 20.00 uur een rekenfout gemaakt in het gesprek met verslaggever Eva Wiessing over spaarrentes. Bij een rente van 0,01 procent krijg je niet 1 euro voor iedere 1000 euro spaargeld, zoals werd gezegd, maar 10 eurocent.

Pensioenen vrijdag 3 januari 2020, 14:40 In het NOS Journaal van donderdag 2 januari 2020 om 20.00 uur zat een fout in het item over pensioenen. Er stond in beeld dat het verschil tussen 830 en 680, 140 is. Dat had natuurlijk 150 moeten zijn.

Hennepteelt in China dinsdag 31 december 2019, 13:17 Op 30 december 2019 zat in het NOS Journaal van 20.00 uur een reportage over het telen van legale weed. Een Chinese teler zegt daarin: "Het gebied is 50 hectare groot", waarna de correspondent samenvat dat dit 50.000 vierkante meter is. Dat klopt niet: 50 hectare is 500.000 vierkante meter.

Cito-score islamitische basisscholen woensdag 11 december 2019, 18:26 In dit artikel van 11 december 2019 stond dat islamitische basisscholen de laatste vijf jaar als beste scoren op de Cito-toets. Gemiddeld is dat niet zo; de gemiddelde Cito-score van islamitische basisscholen ligt volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs lager dan het landelijke gemiddelde.

Misleid door CVster zaterdag 7 december 2019, 10:15 Aan dit artikel op NOS.nl is op 6 december 2019 een kader toegevoegd, waarin wordt uiteengezet dat we zijn misleid door het bedrijf CVster. De NOS neemt daarom afstand van de uitspraken die door die partij in dit artikel zijn gedaan en daarmee ook van het onderzoek dat in opdracht van CVster.nl is uitgevoerd.

Procent in plaats van graden maandag 2 december 2019, 21:51 Op 2 december 2019 werd in het NOS Journaal van 20.00 uur aandacht besteed aan de klimaattop in Madrid. Er werd gezegd dat er vier jaar geleden, tijdens de klimaattop in Parijs, is afgesproken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 procent en liever nog 1,5 procent. Later werd ook nog een percentage van 3,2 procent genoemd. In alle gevallen had dit graden moeten zijn, zoals wel correct zichtbaar was in de animatie op het scherm.

Verkeerd beeld carnaval maandag 25 november 2019, 19:58 Op 25 november 2019 werd in het NOS Journaal van 18.00 uur aandacht besteed aan de rechtszaak tegen Marco Kroon. Terwijl werd gesproken over carnaval in Den Bosch waren beelden te zien van carnaval in Venlo. In latere NOS Journaals is dat beeld niet meer gebruikt.

Schoolgebouw niet gekraakt dinsdag 12 november 2019, 13:57 In de NOS Journaals van 18.00 en 20.00 uur en in Nieuwsuur van 9 november 2019 hadden wij het in het onderwerp over een verstoorde bijeenkomst van Kick Out Zwarte Piet over een ‘gekraakt schoolgebouw in Den Haag’. Dit was niet juist, het gaat om een oud schoolgebouw dat aan voormalige krakers is toegewezen.

Burgemeester Boxtel dinsdag 22 oktober 2019, 18:23 In een artikel dat is gepubliceerd op dinsdag 22 oktober 2019 over Ronald van Meygaarden, de nieuwe burgemeester van Boxtel, werd vermeld dat hij lid is van de hervormingsbeweging Code Oranje. Dat is onjuist. Van Meygaarden was bij de Statenverkiezingen ook geen lijsttrekker van Code Oranje in Gelderland. Hij heeft aan de NOS laten weten dat hij voortkomt uit het lokale bestuur en op persoonlijke titel aantreedt als burgemeester van Boxtel.

Foto aangepast dinsdag 8 oktober 2019, 14:00 Op 7 oktober 2019 is in het artikel Ouderen in Caribisch Nederland slaan maaltijden over door armoede op NOS.nl gekozen voor een hoofdfoto, waarbij de persoon op deze foto geen relatie heeft tot de inhoud van het artikel. Dat er geen sprake was van een relatie is onvoldoende duidelijk gemaakt in het artikel. De foto is daarom inmiddels verwijderd.

Stikstof-uitstoot vrijdag 4 oktober 2019, 20:01 In het bericht van woensdag 2 oktober: "Stikstof: vier vragen (en antwoorden) over de uitstoot van boeren" is gemeld dat volgens cijfers van het RIVM tractoren 12 miljoen kilo stikstof uitstoten. Dat klopt niet. Er had moeten staan: Daar komt volgens het RIVM nog 12 miljoen kilo stikstof bovenop, hoofdzakelijk door energieverbruik in de landbouw, bijvoorbeeld door kassen en andere bronnen. Nadere toelichting: zie de bron waar de emissies staan zoals deze voor het NEC-emissieplafond voor de landbouw door Nederland worden gerapporteerd.

Geen inbraak donderdag 26 september 2019, 21:15 In de NOS Journaals van 18.00 en 20.00 uur van 26 september 2019 werd gemeld dat de zoon van burgemeester Halsema werd gearresteerd na een inbraak in een leegstaande woonboot. Dat is niet juist: de jongen heeft een leegstaande woonboot betreden, maar er is volgens het Openbaar Ministerie geen sprake van inbraak.

Verkeerde datum zondag 22 september 2019, 22:05 In het NOS Journaal van 20.00 uur van 22 september 2019 stond een verkeerde datum in het scherm bij het openingsonderwerp. 22 augustus 2019 moest uiteraard 22 september 2019 zijn.

Fernando Ricksen woensdag 18 september 2019, 21:32 In de uitzending van het NOS Journaal van 20.00 van 18 september 2019 is gezegd dat oud-voetballer Fernando Ricksen op 17 september is overleden. Dat is niet correct. Hij is op 18 september overleden. Dat meldde zijn oude club Glasgow Rangers op Twitter.

Uitspraak ging over andere bedrijven donderdag 29 augustus 2019, 13:37 In de uitzending van Nieuwsuur op 27 augustus 2019 is gezegd dat de rechtbank uitspraak deed tegen het bedrijf Cash Converters. Dat is niet correct; de uitspraak ging over de mogelijke sluiting van andere bedrijven.

Misleidende datingsites dinsdag 27 augustus 2019, 12:53 In een aantal bulletins van het NOS Journaal (onder meer om 20.00 uur) en in Nieuwsuur is op 20 augustus 2019 in een onderwerp over The Right Link, een bedrijf dat datingsites met misleidende profielen in de lucht hield, ten onrechte een screenshot van de website van het bedrijf AdultFriendFinder gebruikt. AdultFriendFinder heeft hier echter niets mee te maken.

Bosbranden in Brazilië woensdag 21 augustus 2019, 21:52 In artikelen op NOS.nl en in enkele uitzendingen van het NOS Journaal op 21 augustus 2019 is gezegd dat dit jaar in het Amazone-regenwoud ruim 72.000 bosbranden zijn geweest. Dat is niet correct; dat aantal slaat op heel Brazilië. In het Amazone-regenwoud gaat het om ruim 38.000 branden.

Tankers woensdag 21 augustus 2019, 16:01 Op 21 augustus 2019 is in de NOS Journaals van 13.00 en 14.00 uur ten onrechte beweerd dat Groot-Brittannië op 4 juli een Iraanse olietanker aan de ketting legde in reactie op een eerdere inbeslagname van een Britse tanker in de Straat van Hormuz. Het is andersom. Op 4 juli werd het schip Grace 1 aan de ketting gelegd bij Gibraltar. Het werd verdacht van het vervoeren van olie naar Syrië, in weerwil van een EU-handelsembargo tegen Syrië. Op 19 juli legde de Iraanse revolutionaire garde beslag op de Stena Impero, een onder Britse vlag varende tanker in de Straat van Hormuz.

Huishoudens woensdag 21 augustus 2019, 09:18 In het NOS Journaal van 20.00 uur van 20 augustus 2019 is foutief vermeld dat er in Nederland vorig jaar 33.000 mensen naar de voedselbank gingen en dat dit aantal in 2019 gegroeid is naar 35.000 mensen. Het woord ‘mensen’ is hier onjuist, dit moet ‘huishoudens’ zijn.

Verkeerde ondertiteling bij video aanslag Kabul zondag 18 augustus 2019, 13:20 In een video over een terroristische aanslag in Kabul, van zondag 18 augustus 2019, is een fragment verkeerd ondertiteld. Een gewonde spreekt over een harde knal en het uitvallen van de stroom, maar dat is vertaald met ‘het was een krachtige explosie, ik zag veel gewonden, onder wie veel kinderen’. Dat heeft de gewonde ook gezegd, maar niet in fragment dat wij lieten zien. Voor site en app is de video aangepast. Op social media is de juiste vertaling in de tekst bij de video gezet.

Ontbrekende beelden in portret prinses Christina zaterdag 17 augustus 2019, 14:15 In de tv-uitzending Prinses Christina 1947-2019 van 16 augustus 2019 ging door een technisch mankement het scherm een aantal malen op zwart op momenten dat er een foto getoond had moeten worden. Bij het eerder afspelen van het televisieportret was dat probleem niet opgetreden. Tijdens de eerste uitzending was niet meteen duidelijk wat er misging en kon het probleem niet worden verholpen. Later is de fout ontdekt en opgelost, waardoor de herhaling op televisie wel alle beelden bevatte, wat ook geldt voor de online variant op NPO Start.

Afrikaanse fruitmot vrijdag 9 augustus 2019, 15:36 In een artikel op NOS.nl van 9 augustus 2019 stond dat de Afrikaanse fruitmot "zich te goed doet aan paprika's" in Nederland, maar dat bleek niet te kloppen. Glastuinbouw Nederland zegt dat er geen problemen zijn voor de Nederlandse paprika. "Wij hebben van geen enkele paprikateler een melding ontvangen dat de Afrikaanse fruitmot in de kas is aangetroffen", zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

Jezidi-vrouwen maandag 5 augustus 2019, 14:10 In het NOS Journaal van 20.00 uur van zaterdag 3 augustus 2019 zat een onderwerp over Jezidi-vrouwen, die door Islamitische Staat zijn misbruikt, tot slaaf gemaakt en van wie nu ook de kinderen zijn afgepakt. Daarin werd gezegd dat zij "tegen hun wil zwanger zijn geworden". Deze formulering is veel te afstandelijk. Hier had het woord verkrachting gebruikt moeten worden.

Verkeerd aantal transgenders donderdag 1 augustus 2019, 13:43 In het NOS Journaal van 20.00 uur van 31 juli 2019 is foutief vermeld dat er in Nederland 316 transgender personen zijn. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er tenminste 110.000 transgender mensen in Nederland. Hierbij gaat het volgens het SCP om een ondergrens en zal het werkelijke aantal vele malen hoger zijn. De genoemde 316 betrof het aantal deelnemers aan een onderzoek van Transgender Netwerk Nederland.

Albanese politicus zondag 21 juli 2019, 22:24 In een artikel van 21 juli 2019 op NOS.nl over een Albanese politicus die dood is gevonden in Nederland, stond aanvankelijk op gezag van Omroep Gelderland dat hij zaterdag vermoord was gevonden in een berm in Nijmegen. Later bleek dat dit niet klopte. De man was al een dag eerder dood aangetroffen in het Amsterdam-Rijnkanaal. De doodsoorzaak is nog onbekend. In Nijmegen was wel een omgebrachte man gevonden, maar dat betrof iemand uit Polen. Het bericht op NOS.nl is gecorrigeerd, net als het Teletekst-artikel en het radiobulletinbericht over de zaak.

Sharm-el-Sheikh zondag 21 juli 2019, 13:13 In een artikel op NOS.nl van 20 juli 2019 over opgeschorte vluchten naar Caïro stond dat er vanuit Nederland sinds eind 2015 geen vluchten meer naar Sharm-el-Sheikh worden uitgevoerd. Na de in het artikel genoemde vliegramp zijn vluchten opgeschort, maar inmiddels wordt al langere tijd weer vanuit Nederland op Sharm-el-Sheikh gevlogen, bijvoorbeeld door TUI.

Spelfout in NOS Journaal woensdag 17 juli 2019, 18:46 Op 17 juli 2019 is in het NOS Journaal van 18.00 een spelfout gemaakt. In de naamtitel van juffrouw Sasja Vennekens stond ‘jufvrouw’. Dit had uiteraard met twee f's geschreven moeten worden.

Verkeerde cijfers uitgeprocedeerde asielzoekers zondag 14 juli 2019, 21:30 In twee artikelen op NOS.nl van 18 juni 2019 over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers worden verkeerde percentages genoemd. Het gaat om de artikelen “Uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks uitgezet” en “Broekers: pogingen om ongewenste vreemdelingen uit te zetten mislukken te vaak”. Onderzoekers van de Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht hebben rekenfouten gemaakt waardoor onjuiste percentages zijn gemeld. Zo heeft Nederland tussen 2013 en 2017 niet 18,2 procent van de uitgeprocedeerden uitgezet, maar 44 procent. Daarmee staat Nederland van de twaalf onderzochte Europese landen wat betreft het succesvol uitzetten van uitgeprocedeerden niet op een derde plaats, maar bovenaan. De conclusie dat uitgeprocedeerden in Nederland relatief weinig worden uitgezet is onjuist.

Moorden Brunssumerheide vrijdag 5 juli 2019, 14:27 In een artikel op NOS.nl van 27 mei 2019 over de moorden op de Brunssumerheide stond een verkeerde volgorde van gebeurtenissen. Verdachte Thijs H. vertrok pas uit GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht nadat de moorden waren gepleegd en niet daarvoor. Het artikel is aangepast.

Indische gemeenschap vrijdag 28 juni 2019, 18:45 In het NOS Journaal van 20.00 uur op donderdag 27 juni 2019 versprak presentator Winfried Baijens zich. In de inleiding bij een onderwerp over het Sophiahof had hij het over de Indonesische gemeenschap, maar dat moest de Indische gemeenschap zijn.

Aandeel CO2-uitstoot industriële bedrijven zondag 23 juni 2019, 22:10 In het artikel "SER: industriële bedrijven moeten schoner en innovatiever" van 21 juni 2019 was in de laatste alinea geen onderscheid gemaakt tussen de CO2-uitstoot van de industrie in Nederland en de totale CO2-uitstoot. Dat is aangepast. Correct is: de twaalf grootste Nederlandse industriële bedrijven zijn volgens de SER verantwoordelijk voor driekwart van de industriële CO2-uitstoot in Nederland.

Ongepast onderschrift bij foto donderdag 13 juni 2019, 11:03 Op 12 juni 2019 is in de rubriek ‘Nieuws in Beeld’ een foto geplaatst van een Afghaanse jongen die een broodje eet. Daarbij stond het onderschrift ‘Deze Afghaanse jongen geniet van zijn etenspauze bij een baksteenfabriek’. Dat onderschrift was ongepast. We hebben de foto daarom verwijderd van de site.

Algemeen verbindend verklaren donderdag 6 juni 2019, 09:17 In een artikel van woensdag 5 juni 2019 stond dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een akkoord algemeen verbindend kan verklaren als ruim de helft van de werknemers lid is van een vakbond. Dat is niet correct. Het gaat erom dat de bedrijven die zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie die het akkoord sluit (met een vakbond of ondernemingsraad) samen meer dan 55 procent van de werknemers in de sector in dienst hebben. Dit is gecorrigeerd.

Valse recensies vrijdag 31 mei 2019, 17:05 In een artikel over valse recensies dat werd gepubliceerd op 7 maart 2019 stond dat Huizenmarkt.nl zijn betrokkenheid bij de recensiesites verhulde met een stelsel aan BV's. Voor deze bewering was onvoldoende bewijs, en dat is daarom aangepast. Ook werd vermeld dat de recensiesites 'zonder uitzondering' negatieve recensies over Esteon bevatten. Dat is onjuist, en is aangepast naar 'veelal negatief'. Ook is toegevoegd dat Esteon de rechtszaak tegen zijn concurrent niet gewonnen heeft, evenals een reactie van het bedrijf achter Huizenmarkt.nl.

WHO en Burn Out woensdag 29 mei 2019, 15:03 In dit nieuwsartikel van 28 mei 2019 stond dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) burn-outs officieel erkent als ziekte. De WHO meldt inmiddels dat dit niet het geval is. De organisatie zegt dat er een communicatiefout is gemaakt en dat burn-outs ook in de hernieuwde catalogus worden omschreven als ‘werkfenomeen’.

Personeelstekorten zorg woensdag 29 mei 2019, 13:10 In dit nieuwsartikel van 23 mei 2019 stond dat de personeelstekorten in de zorg snel teruglopen van de verwachte 100.000 tot 125.000 medewerkers naar 80.000 medewerkers. De cijfers kwamen van het ministerie, dat zich baseerde op CBS-cijfers. Maar inmiddels is gebleken dat die cijfers te rooskleurig zijn. Ze waren vooral een gevolg van een andere rekenmethode, heeft minister De Jonge erkend. Van kwade opzet, zoals de PVV hem verwijt, is volgens De Jonge geen sprake.

Waterstof vrijdag 17 mei 2019, 14:21 In dit nieuwsartikel van 17 mei 2019 stond de zin: "Waterstof is een uitstekende brandstof voor vrachtwagens, bussen, boten en automobilisten die veel rijden." Dit had moeten zijn: "Waterstof kan als energiedrager een alternatief zijn voor vrachtwagens, bussen, boten en automobilisten die veel rijden." De zin is in het artikel aangepast.

Foto Suu woensdag 8 mei 2019, 17:24 In dit artikel van 8 mei 2019 van 1limburg stond aanvankelijk dat de foto van Suu Schoemakers nu nog een prijs voor portretfotografie kan winnen. Dat klopt niet. De winnaar van de Lensculture Portrait Award is een aantal weken geleden al bekendgemaakt. De foto van fotograaf Justine Tjallinks was een van de finalisten, maar heeft niet gewonnen. De kop en de tekst zijn daarom gewijzigd.

Volkslied van Mali vrijdag 3 mei 2019, 09:27 In het NOS Journaal van 20.00 uur van woensdag 1 mei 2019 hebben we in een reportage over de Nederlandse militairen in Mali de Defensiemars Mars van de Jonge Prins van Friesland laten horen, in plaats van het Malinese volkslied. De Mars van de Jonge Prins van Friesland wordt vaak gespeeld tijdens inspecties van erewachten.

Schorsing Badr Hari dinsdag 30 april 2019, 11:54 In het oorspronkelijke verhaal met de kop Badr Hari accepteert schorsing na positieve dopingtest van zaterdag 20 april 2019 op nos.nl stond de zin:“Dat stelt Herman Ram, voorzitter van de Dopingautoriteit, die na overleg de Amsterdammer een sanctie heeft opgelegd”. Deze zin wekt de indruk dat Ram de naam van Hari heeft genoemd. Dat klopt niet. De redactie heeft die conclusie getrokken op basis van een ingezonden column van Ram op de website van Sport en Strategie. In die column noemt Ram geen enkele naam. In het verhaal op nos.nl had dus moeten staan: “Dat valt af te leiden uit een column van Herman Ram…..”.

Aanslagen Sri Lanka dinsdag 23 april 2019, 16:02 Er zijn veel reacties binnengekomen op een bericht op Teletekst op maandag 22 april 2019 over de aanslagen in Sri Lanka. Dat bericht had als kop: Moslimgroep krijgt schuld aanslagen. Deze kop was uiteraard niet correct en had dus niet gebruikt moeten worden. We wilden ermee uitdrukken (in de beperkte ruimte die er op Teletekst voor een kop nu eenmaal is) dat de autoriteiten in Sri Lanka hadden verklaard, dat zij een moslimgroep verantwoordelijk achten voor de aanslagen. Het gebruik van het woord schuld wekt uiteraard de indruk dat we wilden zeggen, dat het hier een ongefundeerde of onjuiste verklaring van de autoriteiten op Sri Lanka betrof. Daar was geen enkele aanleiding voor. De kop is daarom snel veranderd in: Moslimgroep pleegde aanslagen.

Rol Samsung bij spionage ASML donderdag 18 april 2019, 00:13 In dit artikel van dinsdag 16 april 2019 is de kop aangepast. De omschrijving dat volgens ASML Samsung de spionage bij ASML aanstuurde was niet juist. Samsung speelde wel een rol in de spionagezaak rond ASML. In het NOS Journaal van 18.00 uur en van 20.00 uur van dezelfde dag werd gezegd dat volgens ASML Samsung opdracht had gegeven tot spionage. Dat was niet correct. Ook dat had moeten zijn dat Samsung betrokken was bij de spionagezaak.

Hulp bij bouw grensmuur VS woensdag 3 april 2019, 22:14 In een artikel op NOS.nl op dinsdag 2 april 2019 en een gesprek in het NOS Radio 1 Journaal op dinsdag 2 april zei het Limburgse bedrijf The Next Crowd te gaan helpen met de werving van bouwvakkers voor de bouw van de grensmuur van de Amerikaanse president Trump. Hoewel de NOS tot drie keer toe vroeg of het ging om een 1 april-grap en hier ‘nee’ op werd geantwoord, gaf het bedrijf een dag later toe dat het toch een grap was.

Protesten bij grens Gaza-Israël maandag 1 april 2019, 14:08 In het NOS Jeugdjournaal van zondag 31 maart 2019 zijn bij het Israël-item Groot protest bij grens tussen Israël en Gaza beelden gebruikt van protesten bij de grens met Gaza. Deze beelden waren niet juist. Ze waren niet in Gaza, maar in Ramallah gemaakt. De betreffende beelden zijn inmiddels op de website vervangen, het YouTube-bericht is verwijderd.

Doden bij aanslag Iran maandag 1 april 2019, 14:06 In het artikel van 2 februari 2019 Dode en gewonden bij aanslag op basis Iraanse paramilitairen op nos.nl wordt op basis van persbureau Reuters gemeld dat bij twee eerdere bomaanslag drie doden zijn gevallen. Dat is niet correct, bij deze aanslagen raakten drie mensen gewond.

Vervroegde AOW zaterdag 9 maart 2019, 15:47 In dit artikel van zaterdag 9 maart 2019 stond dat de werkgevers willen dat mensen met zware beroepen het recht krijgen op vervroegde AOW. Dat moet vervroegd pensioen zijn. Dit is aangepast.

Verkeerd beeld horrorverpleeghuis Spanje vrijdag 8 maart 2019, 17:33 In het NOS journaal van 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur op 8 maart 2019 zijn bij het item over een horrorverpleeghuis in Spanje verkeerde beelden uitgezonden. Op het beeld waren agenten te zien in een woning. Maar dat bleek niet de woning te zijn waar de slachtoffers werden vastgehouden. De beelden zijn van een andere politiezaak.

Oud-SS’ers met uitkering woensdag 6 maart 2019, 20:48 In een artikel van 20 februari op NOS.nl stond dat tientallen Nederlandse oud-SS'ers een uitkering krijgen vanuit Duitsland. Op 6 maart 2019 maakte het Landschaftsverband Rheinland bekend dat slechts 6 van de 34 rechthebbenden Nederlandse SS'ers waren. De 28 andere inwoners van Nederland die recht hebben op de toelage zijn óf nabestaanden van oud-SS'ers óf voormalige SS'ers met een andere nationaliteit.

Stijging WOZ-waarde per gemeente zaterdag 2 maart 2019, 12:22 Bij dit artikel van 2 maart 2019 over de stijging van de WOZ-waarden staat een interactieve kaart, met daarop de stijgingspercentages per gemeente. Die waren in een eerste versie door een redactionele fout niet correct. De fout is hersteld.

Aanpassing artikel Ans Boersma maandag 25 februari 2019, 16:25 In het artikel OM: journaliste Boersma wist van terroristisch verleden vriend hebben we een aanpassing aangebracht. De uitspraak van A. over de slachtingen zou wel gedaan zijn, maar tegen anderen dan Ans Boersma. En de foto's die Boersma heeft gezien zouden volgens het OM zijn van het Twitteraccount van A. waarmee hij contact hield met 'de strijders'. We hebben het bericht aangepast. In de kop hebben we om diezelfde reden besloten het woord ‘terroristisch’ te verwijderen.

Verkeerd vaccinatiecijfer Zeeland donderdag 21 februari 2019, 12:29 In het artikel 18.000 tieners negeren oproep meningokokken-prik van vrijdag 15 februari stond dat de provincie Zeeland het slechtst scoorde, met een cijfer van 72 procent. Door een fout in de communicatie tussen GGD en RIVM waren 242 vaccinaties niet meegeteld. Als die bij het cijfer worden opgeteld, komt Zeeland uit op 80 procent en voldoet de provincie aan de landelijke norm. De Zeeuwse GGD heeft het aantal gecertificeerd en ook in het artikel is het aangepast.

Veteraan is activist woensdag 20 februari 2019, 16:28 In een eerdere versie van dit artikel over de massaal gedeelde video van een Amerikaanse jongen en activist Nathan Phillips, werd Phillips ten onrechte een veteraan genoemd. Dat is ook gebeurd in het NOS Journaal van 12.00 uur op 20 februari 2019. Die informatie was afkomstig uit Amerikaanse media. Hij noemt zichzelf 'Vietnam-times veteran', maar hij is nooit uitgezonden naar Vietnam. Phillips zegt dat hij wel bij het leger zat in de tijd dat de Vietnam-oorlog speelde. De fout is aangepast. Aan oudere artikelen waarin Phillips veteraan of Vietnam-veteraan wordt genoemd, is een kader toegevoegd.

Foto vervangen dinsdag 12 februari 2019, 10:52 Bij het artikel 'Copiloot heeft te veel gedronken, vlucht vanaf Schiphol geannuleerd', gepubliceerd op zondag 27 januari 2019, was oorspronkelijk een foto geplaatst, gemaakt door Christiaan van Heijst – zelf piloot. Wij hebben daarbij zijn naam vermeld als maker van de foto. Ten overvloede: de heer Van Heijst was niet het onderwerp van het artikel, noch was hij anderszins betrokken bij de inhoud daarvan. Overigens is de betreffende foto bij het artikel na enkele dagen vervangen door een andere foto.

Honderden mensen bij protest zaterdag 2 februari 2019, 19:19 In het NOS Journaal van 13.00 uur op 2 februari 2019 werd gemeld dat 200 betogers in gele hesjes de straat op gingen. Dat aantal lag op het moment van uitzenden echter al hoger: honderden mensen liepen door Maastricht. In de NOS Journaals hierna hebben we het dan ook gehad over ‘honderden’.

Angst om privacy maandag 28 januari 2019, 13:24 In het artikel Meeste privacyzorgen over 'kopietje paspoort' en online-privacy van 28 januari 2019 op NOS.nl stond oorspronkelijk vermeld dat acht op de tien Nederlanders zich zorgen maakt om kopietjes van hun identiteitsbewijs of de privacy van hun online-zoekopdrachten. Het gaat daarbij echter niet om alle Nederlanders, maar specifiek om mensen die zich veel of zeer veel zorgen maken om hun privacy.

Cyntoia Brown dinsdag 8 januari 2019, 15:57 In het artikel van 7 januari 2018 'Gratie voor Amerikaanse 'seksslavin' die moord pleegde' op nos.nl wordt vermeld dat Cyntoia Brown was verkocht aan Johnny Allen. Ook typeerden we hem als wapenverzamelaar. Dat is niet correct. In werkelijkheid was Allen een makelaar, die met Brown was overeengekomen om voor 150 dollar seks met haar te hebben.

Verkeerd portret bij Simon Shelton zondag 30 december 2018, 15:13 In het programma Uit het Leven 2018 van vrijdag 28 december 2018 is een fout gemaakt. Bij het overlijden van Simon Shelton, de man die in het pak van Teletubbie Tinky Winky voor zoveel onvergetelijke momenten zorgde, lieten we een compilatie van beelden zien, waarbij een foto zat waar hij erg op leek, maar het niet was. Het was een andere acteur, namelijk James Franco.

'No-deal'-brexit dinsdag 11 december 2018, 21:02 In dit artikel van 19 november en dit artikel van 10 december werden de begrippen 'no-deal'-brexit en harde brexit als synoniemen gebruikt. Het zijn echter verschillende varianten. In beide artikelen werd no deal bedoeld. Dat is gecorrigeerd.

Geen zinkgat maandag 10 december 2018, 17:50 Op 9 december 2018 is in een artikel op NOS.nl gemeld dat in Ten Boer (Groningen) een vrouw in een zinkgat was gevallen en daarbij gewond was geraakt. Een dag later meldde de gemeente Ten Boer dat het ging om een oude waterput waarvan het afdekmateriaal zou zijn gaan rotten. Van een zinkgat was dus geen sprake.

Ring van Pilatus dinsdag 4 december 2018, 13:52 In dit bericht van vrijdag 30 november schreven we dat archeologen claimen dat uit nieuw onderzoek blijkt dat een in 1969 opgegraven ring van Pontius Pilatus is geweest. Hoewel de onderzoekers expliciet een verband met de bijbelse figuur leggen, in de media en in hun studie, stellen ze in hun wetenschappelijke artikel ook dat het niet aannemelijk is dat de ring van hem was. Ons bericht is daarom aangepast.

Publiciteitsstunt zondag 18 november 2018, 21:45 Op verschillende platforms hebben wij zaterdag 17 november en zondag 18 november 2018 aandacht besteed aan een tekening die in 2012 uit de Kunsthal in Rotterdam werd gestolen. De Roemeense schrijfster Mira Feticu en de Nederlandse journalist Frank Westerman meldden zaterdag dat ze het werk hadden gevonden in Roemenië. Zondag 18 november bleek dat de vinders hoogstwaarschijnlijk slachtoffer zijn geworden van een publiciteitsstunt van twee Belgische theatermakers. Lees in dit artikel meer over de publiciteitsstunt.

Incorrecte samenvatting vrijdag 16 november 2018, 13:28 In de uitzending van het NOS Journaal van 20.00 uur van donderdag 15 november 2018 is de reactie van staatssecretaris Snel op een gerechtelijke uitspraak incorrect samengevat. In onze samenvatting stond dat de staatssecretaris blij was dat de rechter een goede belasting zwaarder laat wegen dan de privacy van één museumkaarthouder. Zijn reactie was: "Ik vind dat iedereen in Nederland netjes belasting moet betalen. (…) Als daar een goede aanleiding voor is, vraagt de Belastingdienst soms heel gericht informatie op. Bijvoorbeeld door de gegevens van één specifieke persoon op te vragen. (…) Extra duidelijkheid hierover door een uitspraak van de rechter is altijd welkom." Dit was ook in het uitgebreide artikel op nos.nl te lezen.

Kort geding intocht Sinterklaas woensdag 14 november 2018, 06:58 In dit artikel van dinsdag 13 november 2018 staat dat Majority Perspective een kort geding had aangespannen om de Sinterklaasintocht van zaterdag te laten verbieden. Dat klopt niet. Het kort geding gaat over een eventueel verbod van Zwarte Piet en roetveegpieten in de huidige vorm bij de intocht.

Lesbisch prinsessenpaar dinsdag 13 november 2018, 21:18 Op dinsdag 13 november 2018 is er op de Instagrampagina van NOS op 3 geschreven dat in Riel vorig jaar tijdens carnaval een lesbisch prinsessenpaar werd verkozen. Volgens de carnavalsvereniging klopt dat niet en had Riel vorig jaar een prinses met een vrouwelijke adjudant en een voltallige damesraad. Het instagrambericht is offline gehaald.

Verkeerde fabriek in beeld zondag 11 november 2018, 22:17 In de uitzending van het NOS Journaal van 20.00 uur van zondag 11 november 2018 is in een reportage over vissterfte in de Berkel een verkeerde fabriek in beeld gebracht. De getoonde fabriek heeft op geen enkele wijze te maken met de vervuiling van de rivier.

Onbevoegde leraren voor de klas vrijdag 9 november 2018, 09:48 Op basis van het persbericht van het ministerie werd in dit artikel van 8 november 2018 aanvankelijk ook gym genoemd als vak waarvoor een onbevoegde kan worden ingezet. Dat was onjuist. "Dit had moeten zijn muziek, drama, handenarbeid, kunst en wereldoriëntatie", zegt een woordvoerder van het ministerie nu. "In de handreiking zelf staat dit wel goed vermeld. Excuus voor deze onjuistheid."

Geen Nederlander, maar een Belg donderdag 8 november 2018, 20:28 In dit artikel van donderdag 8 november 2018 werd Bert Segier in eerste instantie een Nederlander genoemd. Hoewel Segier al geruime tijd in Nederland woont, heeft hij de Belgische nationaliteit. Het artikel is daarom aangepast.

Beeldgebruik NOS Stories maandag 29 oktober 2018, 16:52 Op woensdag 24 oktober 2018 heeft NOS Stories op Instagram ten onrechte een beeld getoond van een jonge hacker. Het beeldgebruik suggereerde dat deze persoon iets te maken had met een verhaal over gestolen naaktfoto’s. Dit is zeker niet het geval. De video is om deze reden verwijderd.

Artikel over George Soros woensdag 24 oktober 2018, 11:05 Dit artikel over George Soros van 23 oktober 2018 is na publicatie aangepast. De oorspronkelijke kop was: "George Soros: invloedrijke bemoeial met tentakels ver in de wereldpolitiek". Deze kop was onzorgvuldig en onjuist geformuleerd en is veranderd in "George Soros: 'staatsman zonder staat' met flinke vinger in de pap". Ook elders is het artikel aangepast. Met name de alinea waarin oa de omschrijving "De jood Soros steunt organisaties" voorkwam had anders geformuleerd moeten worden. De bedoeling was samen te vatten hoe critici van Soros hem omschrijven en framen, maar door de gekozen formulering leek het alsof de redactie deze formuleringen zelf passend vond. Dat was uiteraard niet het geval. Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff ging op woensdag 24 oktober 2018 op NPO Radio 1 nader in op het artikel. Dat gesprek hebben we aan het artikel toegevoegd. UPDATE 31 oktober 2018: De Hoofdredactie NOS Nieuws heeft besloten om het artikel over George Soros dat we vorige week publiceerden alsnog in te trekken. Lees hier waarom.

Chinese premier in Nederland dinsdag 16 oktober 2018, 12:08 In een artikel van 15 oktober 2018 over het bezoek van de Chinese premier Li Keqiang aan Nederland stond dat hij voor het eerst een bezoek brengt aan Europa. Dat is niet juist en is aangepast.

Schrijfwijze CO2 dinsdag 9 oktober 2018, 22:15 Op 9 oktober 2018 is in het NOS Journaal van 20.00 uur een verkeerde schrijfwijze gebruikt voor CO2. In het scherm achter de presentator stond CO², oftewel CO kwadraat. Dat is onjuist: volgens de chemische formule had de 2 rechtsonder moeten staan.

Historische treinen dinsdag 9 oktober 2018, 06:48 In het regioblok van het televisiejournaal van 12.00 uur op 8 oktober 2018 berichtten wij dat de Musemspoorlijn STAR stopt met rijden. Dat is onjuist; alleen het traject Nieuw Buinen- Musselkanaal gaat dicht. Nieuw Buinen - Stadskanaal en Stadskanaal - Veendam blijven open.

Presentator in plaats van onderzoeksjournalist maandag 8 oktober 2018, 12:29 In een eerdere versie van dit artikel van zondag 7 oktober 2018 vermeldden we dat Viktoria Marinova onderzoeksjournalist was. Dat klopt niet. Ze was presentator van actualiteiten- en lifestyle-programma's op tv

Verkeerde naam woensdag 3 oktober 2018, 14:45 In het NOS Journaal van 20.00 uur van dinsdag 2 oktober 2018 kreeg de hoofdpersoon in het onderwerp over de Kinderboekenweek de verkeerde voornaam. De illustrator van kinderboeken heet niet Rita maar Marit Törnqvist.

Correctie in artikel over eiceldonoren woensdag 26 september 2018, 15:51 Op 25 september 2018 is in een artikel over eiceldonoren gemeld dat de behandeling voor eiceldonatie acht tot tien uur duurt. Daar had moeten staan dat het om acht tot tien eicellen gaat. Verder stond erin dat vrouwen tot 50 jaar eiceldonor zouden kunnen zijn. Vrouwen tot 50 jaar kunnen in principe een donoreicel ontvangen; de donor zelf mag tot 40 jaar haar eicellen doneren indien de donor een bekende is van de ontvangers.

Peiling AfD zaterdag 22 september 2018, 14:37 Op 21 september 2018 is een bericht gepubliceerd over een peiling waaruit bleek dat de Alternative für Deutschland nu de tweede partij van Duitsland is. Het verschil met de derde partij (SPD) is in de betreffende peiling zo klein, dat deze conclusie niet zomaar kan worden getrokken. Concreet betekent dit dat niet te zeggen is of de AfD op dit moment groter is dan de SPD.

Space shuttle donderdag 20 september 2018, 14:34 In een video in een artikel van dinsdag 18 september 2018 wordt ten onrechte gemeld dat de space shuttle Columbia in 1986 verongelukte. Dat was de Challenger.

Onthoofde hond blijkt konijn donderdag 20 september 2018, 10:14 Dinsdag 18 september 2018 meldden wij in een artikel op NOS.nl dat in een park in Brunssum een onthoofde hond was gevonden. Dat was gemeld door de wandelaar. Een dag later bleek het niet om een hond te gaan, maar om een konijn. Wij hebben dat in een nieuw artikel gemeld.

Memes in Vlaanderen zaterdag 15 september 2018, 16:59 Vrijdagavond 14 september 2018 begon ons verslag in het NOS Journaal van 20 uur over racistische memes in Vlaanderen met de presentatietekst: “Racistische plaatjes waarin grappen worden gemaakt over niet-witte mensen: memes worden ze genoemd, die plaatjes.” Deze definitie is onvolledig. De racistische plaatjes in ons verslag worden welliswaar memes genoemd, maar dat is niet de volledige definitie van de meme. Memes zijn grappig bedoelde beelden met tekst die op internet worden verspreid. Deze gaan over uiteenlopende onderwerpen. En niet alleen over niet-witte mensen maar bijvoorbeeld ook over witte mensen. Lees hier het nieuwsverhaal over de racistische variant van deze internetplaatjes: http://www.nos.nl/artikel/2250358

Aantal moorden op boeren in Zuid-Afrika zaterdag 25 augustus 2018, 15:31 In een artikel van 23 augustus 2018 over moorden op boeren in Zuid-Afrika stond dat er vorig jaar 74 boeren zijn vermoord. Het juiste aantal is 47.

Staatsgreep in plaats van revolutie dinsdag 14 augustus 2018, 23:07 Op 14 augustus 2018 hebben wij in een artikel op NOS.nl over de controverse tussen de VS en Turkije, m.b.t. de vrijlating van een Amerikaanse geestelijke door de Turkse regering en de oplopende handelsruzie tussen beide landen, ten onrechte geschreven dat er twee jaar geleden sprake was van een 'mislukte revolutie' waar uiteraard bedoeld werd een 'mislukte staatsgreep'.

Migranten in Spanje vrijdag 10 augustus 2018, 14:31 In het NOS Journaal van 20.00 uur van donderdag 9 augustus 2018 is in een onderwerp over migranten in Spanje gezegd dat er dit jaar al bijna drie keer zo veel migranten zijn aangekomen als in het hele vorige jaar. Dat klopt niet. We hadden moeten zeggen dat er tot nu toe drie keer zo veel migranten zijn aangekomen als in dezelfde periode vorig jaar.

Verkeerde foto horecazaak vrijdag 27 juli 2018, 15:34 In het NOS Journaal van 27 juli 2018 om 12.00 uur is in een onderwerp over een shishalounge in Den Haag achter de presentator abusievelijk een foto getoond van een horecazaak in Rotterdam. Deze horecazaak in Rotterdam had niets met het onderwerp te maken.

Zweedse voorkomt uitzetting woensdag 25 juli 2018, 16:03 Het bericht van 24 juli 2018 over een Zweedse studente die in een vliegtuig de uitzetting van een Afghaan tegenhield, suggereerde dat sprake was van een spontane actie. Dat was niet het geval, de actie was voorbereid. Ook is de studente actief bij vluchtelingenorganisaties en in die rol vaker betrokken bij acties tegen uitzettingen. Deze informatie is een dag na publicatie voor de volledigheid toegevoegd.

Ghostproducers woensdag 18 juli 2018, 08:35 Uit ons contact met Nicky Romero is ons gebleken dat hij van mening is dat wij zijn uitspraken, gedaan in dit item over dj`s van 16 juli 2018, niet in een juiste context hebben geplaatst en dat David Guetta, volgens hem ten onrechte, in een negatief daglicht wordt geplaatst. Hij had verwacht dat het onderwerp, zoals hij het omschrijft, een meer educatief karakter zou hebben. Dat had hij afgeleid uit het contact met de NOS rondom de totstandkoming van het item.

Schadevergoeding in zaak-Anne Faber dinsdag 17 juli 2018, 22:52 In het bericht over de uitspraak in de zaak-Anne Faber stond dat Michael P. een schadevergoeding van 56.000 euro moet betalen aan de familie. Dat klopt niet. Dat bedrag is alleen voor de vader van Anne Faber. Haar moeder en haar broer hebben allebei zo'n 40.000 euro toegewezen gekregen van de rechter.

Israel en Iran dinsdag 19 juni 2018, 16:32 In een artikel van 18 juni 2018 op NOS.nl over een aanklacht tegen een Israëlische minister stond de volgende zin: “‘Iran en Israël zijn aartsvijanden en dreigen geregeld met elkaars vernietiging.” Dat is voor wat betreft Israël onzorgvuldig geformuleerd. Om die reden is de passage aangepast.

Israëlisch gebied zondag 10 juni 2018, 13:38 Op NOS.nl stond vrijdag 8 juni 2018 in een artikel over Palestijnse protesten de volgende zin: "Onder de noemer 'Mars van de terugkeer' eisen de Palestijnen dat zij mogen terugkeren naar de gebieden die sinds oprichting van Israël in 1948 bezet worden." Dat laatste is niet juist, het gaat om Israëlisch gebied.Ook de formulering op NOS Teletekst was niet correct.

Quote president Trump in Nieuwsuur woensdag 6 juni 2018, 10:02 Voor Nieuwsuur heeft de redactie van het NOS Journaal gisteravond, 5 juni 2018, een onderwerp gemaakt over de kritiek van de VN-Mensrechtencommissie op het opsluiten van migrantenkinderen in de VS. Daarbij is een fout gemaakt, die wij zeer betreuren. De kinderen worden, als migranten de grens tussen de VS en Mexico oversteken en worden gepakt, gescheiden van hun ouders vastgezet. In het onderwerp zat een quote van president Trump (uitgesproken op 16 mei 2018) waarin hij het heeft over ‘animals’ (beesten, red). Die quote zat in één van de beeldonderwerpen over de VN-kritiek die werden aangeleverd door internationale persbureaus, in dit geval Reuters. Daarbij is over het hoofd gezien dat Trump het destijds had over een beperkte groep onder de migranten: leden van de jeugdbende MS-13. In Nieuwsuur is daarmee ten onrechte de indruk gewekt dat Trump doelde op immigranten die de VS proberen binnen te komen. Trump bedoelde met 'beesten' specifiek de gewelddadige bendes die actief zijn in (Midden-)Amerika.

PVV uit kop dinsdag 29 mei 2018, 11:01 Op 29 mei 2018 publiceerden we een artikel over een fractie in het Europees Parlement die onterecht voor bijna een half miljoen euro heeft gedeclareerd. Daarvan hebben we de kop aangepast. In een eerdere versie van dit artikel was de kop: ‘Fractie PVV in Brussel verbraste half miljoen'. Dit hebben we aangepast, omdat de PVV maar een klein onderdeel is in dit verhaal. De nieuwe kop, 'Rechts-populistische fractie in Brussel verbraste half miljoen', dekt de lading beter.

Ambassade Israël dinsdag 22 mei 2018, 21:07 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 22 mei 2018 was sprake van "de verhuizing van de Israëlische ambassade naar Jeruzalem". Bedoeld werd de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem.

Vondst blijkt kunstproject vrijdag 18 mei 2018, 16:57 Op 18 mei 2018 berichtten we op NOS.nl over een opmerkelijke vondst in België: een kist vol fallussen. Enkele uren na publicatie bleek dat de vondst onderdeel is van een kunstproject. De betrokken kunstenaar heeft tegen Belgische media gezegd dat er binnenkort meer duidelijkheid komt.

Fout Verdelingsplan VN dinsdag 15 mei 2018, 15:47 Op maandag 14 mei 2018 hebben wij een uitlegvideo gepubliceerd over het ontstaan van de staat Israël. Daarin stond een kaart van het VN-Verdelingsplan. Daar hebben we op de kaart het Arabische en Joodse deel met elkaar verwisseld. Dat is inmiddels aangepast. Daarnaast is het onjuist dat wij spreken van een splitsing van Jeruzalem. Daar moet staan dat Jeruzalem onder gezag van de VN kwam.

Ebola in Congo vrijdag 11 mei 2018, 13:17 Het artikel op NOS.nl van 11 mei 2018 over de eerste ‘officiële’ eboladode in Congo werd gebaseerd op informatie van internationale persbureaus waarin de Congolese minister van Volksgezondheid spreekt van een persoon die is overleden aan ebola. Navraag bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) leert dat niet is bevestigd dat het om ebola gaat en dat tests nog moeten uitwijzen of dit het geval is.

Verkeerde foto darter Michael van Gerwen donderdag 26 april 2018, 20:52 Op 26 april 2018 werd in het NOS Journaal van 20.00 uur aandacht besteed aan de koninklijke onderscheiding die Michael van Gerwen heeft gekregen. Daarbij werd de verkeerde foto getoond, namelijk die van de Engelsman Rob Cross.

Verkeerd beeld Avicii maandag 23 april 2018, 18:13 Op 21 april 2018 is in het NOS Journaal van 20.00 uur aandacht besteed aan het overlijden van dj Avicii. De man die in de eerste beelden van het betreffende item te zien is, is niet Avicii. Dat werd wel gesuggereerd en was dus fout.

Verkeerd citaat James Comey zondag 15 april 2018, 12:27 In een artikel van 14 april 2018 over een boek van oud-FBI-directeur Comey is een verkeerd citaat gebruikt. Het ging niet om een passage uit het boek, maar om satire van een Amerikaanse journalist, die niet als dusdanig was herkend. De passage is verwijderd.

Aquarellen toegeschreven aan Hitler dinsdag 10 april 2018, 15:10 Het artikel van 5 april 2018 over een vermeend schilderij van Adolf Hitler heeft een andere kop gekregen en is gewijzigd in de eerste alinea, om duidelijk te maken dat niet met zekerheid te zeggen is dat het echt gaat om werk van Hitler. Er worden geregeld doeken aangeboden die ten onrechte worden toegeschreven aan Hitler.

Aanslag Munster maandag 9 april 2018, 13:45 In het artikel 'Man die op terras Munster inreed, had psychische problemen' stond korte tijd de zin: "In eerste instantie spraken Duitse media van een aanslag, maar inmiddels wordt gemeld dat de dader een Duitser zonder migratieachtergrond is." Die formulering had anders gemoeten en is ook snel aangepast. Deze tekst heeft er 35 minuten opgestaan. Daarna hebben we het veranderd, omdat dit natuurlijk een ongelukkige, onjuiste en onbedoelde formulering was.

Slechts 1 NPO-adres in zoekmachine vrijdag 6 april 2018, 13:08 In het artikel 'Zoekmachine met (oude) wachtwoorden toch doorzoekbaar' schreven we op 5 april 2018 dat de gegevens van onder meer de NPO te zien zijn in de database. Een dag na publicatie werd de redactie erop gewezen dat de database slechts 1 NPO-adres bevat en 199 NOS-adressen.

Geen inzage voor docenten maandag 26 maart 2018, 17:55 In het artikel "Docenten krijgen vooraf inzage in moeilijke eindexamens" van 23 maart 2018 op nos.nl wordt gemeld dat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) een test doet waarbij docenten vooraf inzage krijgen in moeilijke eindexamens. Dat is niet correct. De docenten krijgen geen inzage in eindexamens, maar ze schatten voor het examen op verzoek van het CvTE in wat het niveau is van hun leerlingen. Na afloop wordt die inschatting vergeleken met het niveau van de examens om te kijken of het examenniveau goed is. In de laatste alinea wordt gesproken over een testcorrectieproef. Die testcorrectie wordt niet bij Duits, wiskunde, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde en geschiedenis gedaan, maar alleen bij de vwo-examens Frans, Nederlands en scheikunde.

Medicijnen niet afgepakt woensdag 21 maart 2018, 17:38 Naar aanleiding van een verklaring van BNNVARA van 20 maart 2018 is een noot toegevoegd aan twee artikelen over astma-medicijnen van een studente uit Utrecht die een ontgroeningsritueel doorliep. Het gaat om de volgende twee artikelen: Extra beelden Rambam: 'Medicijnen astmapatiënt wel degelijk gedumpt' en Universiteit Utrecht: ontgroening vrouwencorps minder ernstig dan gedacht

Coop woensdag 7 maart 2018, 15:16 In het NOS Journaal van 18 en 20 uur op maandag 5 maart 2018 is een fout gemaakt. In een reportage over de overname van Emté-supermarkten door Jumbo en Coop wordt gezegd dat Coop een coöperatie is van zelfstandige ondernemers en geen keten. Dat is niet correct. Van de huidige 263 Coop-supermarkten worden 143 winkels geleid door zelfstandige ondernemers. 120 winkels zijn filialen van de coöperatieve supermarktketen.

Amerikaanse aandacht voor schaatskoorts in Nederland dinsdag 6 maart 2018, 17:03 Op zaterdag 3 maart 2018 is een bericht gepubliceerd over een Amerikaanse journalist die naar in Nederland was gekomen om over de vorst te berichten. Dit bericht is onjuist als gevolg van aan de redactie doelbewust verstrekte onjuiste informatie. Op 6 maart 2018 is een bericht gepubliceerd waar de toedracht wordt beschreven.

Nederzettingen Israël donderdag 14 december 2017, 11:53 In het artikel van 7 december 2017 "Israël en de Palestijnen: welke rol speelt de VS in het vredesproces?" op nos.nl wordt vermeld dat onder de Israëlische premier Netanyahu het aantal nederzettingen in bezet gebied is toegenomen. Dat is niet correct. Er had moeten staan dat het aantal woningen en kolonisten onder Netanyahu in bestaande nederzettingen verder is gegroeid. Zie bijvoorbeeld de site van Peace Now.

Embryo's zondag 10 december 2017, 12:29 In het NOS Journaal van 20.00 uur op zaterdag 9 december 2017 werd aandacht besteed aan de Mars voor het Leven in Den Haag en de compromissen van het kabinet op medisch-ethisch vlak. Hier werd ten onrechte gemeld dat embryo’s mogen worden gekweekt voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is onjuist. Hiervoor mogen alleen restembryo’s worden gebruikt. In het regeerakkoord staat wel een verruiming van de mogelijkheid om embryo’s te selecteren bij zeer ernstige erfelijke aandoeningen, zoals erfelijke borstkanker.

Verkeerde foto dinsdag 5 december 2017, 13:00 Bij een artikel op 5 december 2017 over een raketaanval van Israël is op nos.nl en onze app abusievelijk een verkeerde foto geplaatst. Inmiddels is de foto vervangen door een foto die wel bij het desbetreffende onderwerp past.

Hyper en hypo zaterdag 2 december 2017, 18:25 Op 1 december 2017 is in het NOS Journaal van 18.00 uur door een verzorger gezegd dat diabetespatiënten een hyper kunnen krijgen als ze te veel insuline krijgen toegediend. Dit is onjuist. Bij een tekort aan insuline kan iemand een te hoge bloedsuiker (hyper) krijgen, bij te veel insuline dreigt juist een te lage bloedsuiker (hypo). De verzorger heeft de termen, naar eigen zeggen door de zenuwen, verwisseld en is zich bewust van deze vergissing.

Verkeerde naam woensdag 22 november 2017, 11:54 In het artikel ‘Geharrewar over geneesmiddelen, maar zijn ze nou echt zo duur?’ van 21 november 2017 is per ongeluk een verkeerde naam terechtgekomen. Uitspraken die aan gezondheidseconoom Richard van Kleef waren toegeschreven, zijn eigenlijk gedaan door hoogleraar gezondheidszorgeconomie Erik Schut. Het artikel is inmiddels hersteld.

Kolencentrales dinsdag 10 oktober 2017, 22:13 Op 10 oktober 2017 meldden Haagse bronnen de NOS dat al tijdens de komende regeerperiode een kolencentrale gesloten zou moeten worden. Dat is echter niet in de tekst van het definitieve regeerakkoord terug te vinden. Wel zullen alle vijf kolencentrales voor 2030 worden gesloten.

Verkeerde foto motorclub dinsdag 26 september 2017, 19:03 Op dinsdag 26 september 2017 is in het NOS Journaal van 18.00 uur een verkeerde foto gebruikt bij een onderwerp over motorclub Satudarah. Achter de presentator was in het scherm een foto te zien van een lid van motorclub Mata Panah. Deze club had niets met het onderwerp te maken en had dus niet gebruikt mogen worden.

Dubbele berichtgeving over schapenkadavers maandag 25 september 2017, 13:58 Vorige week zijn er twee berichten op onze website verschenen die dezelfde informatie bevatten. Het bericht ‘Tientallen schapenkadavers bij levende dieren in de stal’, geplaatst op vrijdag 22 september 2017, ging over dezelfde vondst als het bericht ‘Politie vindt weer illegale schapenslachterij’ van zaterdag 23 september. De informatie in het tweede artikel dubbelde met de informatie uit het eerste artikel. Dat was een misverstand.

Kinderen in de Gazastrook donderdag 14 september 2017, 15:11 In het NOS Jeugdjournaal van 9 september 2017 werd aandacht besteed aan de situatie van kinderen in de Gazastrook. In die reportage werden beelden gebruikt die ons door de organisatie Save The Children ter beschikking werden gesteld. Dat werd ook in de reportage vermeld, maar omdat in de reportage geen ander beeld werd gebruikt en ook geen andere bronnen werden geïntroduceerd, ontstond een eenzijdig beeld. Het was beter geweest als we ook ander beeld hadden gebruikt en naar andere bronnen hadden verwezen.

Nederlands zoekhondenteam Turkije zaterdag 5 augustus 2017, 10:29 De NOS heeft 4 augustus 2017 op internet en Teletekst gemeld dat er een Nederlands zoekhondenteam naar Turkije ging om te helpen met de zoekactie naar de vermiste Joey Hoffmann. Een woordvoerder van het team had dat aan de NOS bevestigd. Kort na publicatie ontstonden twijfels over het bericht, zeker nadat de Facebookpagina van het team plotseling was verwijderd en de woordvoerder niet meer bereikbaar was. Gerenommeerde zoekhonden-organisaties melden desgevraagd niets te weten van een Nederlandse deelname en het genoemde team ook niet te kennen. De NOS heeft daarom besloten het bericht na een uur in te trekken.

Geen toename overlast Sittard-Geleen dinsdag 1 augustus 2017, 15:37 Op maandag 24 juli 2017 heeft de NOS gemeld dat de gemeente Sittard-Geleen een van de grootste stijgers is wat betreft drugsoverlast. Dat was op basis van cijfers van het CBS. Vandaag maakte het CBS bekend dat die cijfers niet kloppen. In de genoemde periode tussen 2013 en 2016 is géén toename te zien in het aantal meldingen van overlast.

Honderden moslims bij demonstratie Keulen zondag 18 juni 2017, 11:21 In uitzendingen van het NOS Journaal op zaterdagavond 17 juni 2017 hebben wij gemeld dat er duizenden moslims aanwezig waren bij een demonstratie in Keulen tegen moslimterrorisme. Dat klopte niet, het waren er honderden.

Verkeerde woorden campagneaftrap PVV maandag 20 februari 2017, 10:34 Vele reacties op onze berichtgeving over Wilders in Spijkenisse, zaterdag 18 februari 2017. Iedereen die zich erover verbaast dat wij meldden dat er een ongekende belangstelling was, heeft natuurlijk gelijk. Want in feite was het niet veel meer dan een lijsttrekker op campagne, maar wel omringd door vele tientallen of misschien een paar honderd aanhangers en vooral door een ongekende hoeveelheid pers, uit binnen- en opvallend veel uit het buitenland. Met als gevolg heel veel geduw en getrek, mede door alle veiligheidsmaatregelen rond Wilders. Alles bij elkaar nog hectischer dan veel bijeenkomsten rond Wilders in het verleden. Dat hebben we geprobeerd te omschrijven, maar daar hadden we dus andere woorden voor moeten kiezen.

Inval moskee woensdag 15 februari 2017, 14:21 In het bulletin van het NOS Journaal van 14 februari 2017 om 13.00 uur zijn bij een onderwerp over invallen bij een Limburgse moskee beelden getoond van de voormalige protestantse school aan de Oleanderstraat in Geleen. Deze beelden zijn per abuis gebruikt; in de betreffende locatie hebben geen invallen plaatsgevonden.

Niet eerste live-uitzending vrijdag 3 februari 2017, 16:57 In het tv-onderwerp in het NOS Journaal van 20.00 uur op donderdag 2 februari 2017 over de foto's van de NTS-uitzending over de geboorte van Willem-Alexander is abusievelijk gemeld dat er sprake was van de eerste live-televisie-uitzending van Nederland. Het was het eerst dat de NTS op de televisie live verslag kon doen van de bekendmaking van een koninklijke geboorte.

Bronvermelding bij foto donderdag 19 januari 2017, 11:41 In het ochtendbulletin van het NOS Journaal van 28 mei 2015 is bij een onderwerp over het maximale hypotheekbedrag de foto “Huis Te Koop” van Erald van der Aa getoond.

Servische premier verkeerd geciteerd dinsdag 17 januari 2017, 18:14 Op zondag 15 januari 2017 hebben we in een internetartikel over de ruzie over een trein tussen Kosovo en Servië de Servische premier Vucic fout geciteerd. Het gaat om het artikel: Servië en Kosovo ruziën over versierde trein. Vucic waarschuwde de Albanezen in Kosovo om geen geweld te gebruiken tegen Serviërs. Wij citeerden hem vervolgens als volgt: "Dan sturen we een tank in plaats van een trein." Maar wat Vucic daadwerkelijk zei, was “We hebben een trein gestuurd, geen tank.” We hebben het citaat inmiddels verwijderd.

Kijkshop niet failliet dinsdag 17 januari 2017, 12:54 In een opsomming van faillissementen in 2016 is maandagochtend tussen 06.00 en 07.00 uur op de NOS-site en in de Radio 1-bulletins ten onrechte de Kijkshop genoemd. De bron voor dit bericht was een rapport van de Kamer van Koophandel. De KvK heeft inmiddels aangegeven dat dit een fout in het rapport betrof. De Kijkshop is niet failliet gegaan.

Trump over Meryl Streep dinsdag 10 januari 2017, 11:47 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 9 januari 2017, hebben wij door een tweet af te beelden van Trump die eindigt met puntjes, zonder het vervolg te laten zien, onterecht de indruk gewekt dat voor de puntjes een scheldwoord ingevuld zou kunnen worden. Dat was fout, omdat Trump wel degelijk een vervolg op zijn tweet had. De suggestie die werd gewekt was ten onrechte, en dat betreuren wij.

Treinongeluk Dalfsen woensdag 28 december 2016, 12:55 In het NOS Jaaroverzicht van dinsdag 27 december 2016 zit een kort onderwerp over het treinongeluk bij Dalfsen. Daarin wordt gezegd dat de kraanmachinist om het leven is gekomen. Dat is niet juist. Het gaat om de treinmachinist. De spoorwegovergang was, in tegenstelling tot wat in de uitzending werd gezegd, een bewaakte overgang.

Datacentrum Google niet 'omstreden' woensdag 7 december 2016, 13:51 In het NOS Journaal van 6 december 2016 15.00 uur is ten onrechte gezegd dat het nieuwe datacentrum van Google in de Eemshaven omstreden zou zijn. Het centrum is onterecht in verband gebracht met een omkopingsschandaal. Dat is onjuist. Er loopt een rechtszaak tegen een oud-directeur van Google wegens vermeende omkoping. Maar die zaak betreft een ander datacentrum, waar Google eerder serverruimte huurde.

Massamoord Katyn dinsdag 22 november 2016, 11:45 In het NOS Journaal van 13.00 uur van 15 november 2016 hebben we in een onderwerp over de vliegtuigcrash bij Smolensk vermeld, dat niet vaststaat wie verantwoordelijk is voor de massamoord in Katyn in Polen in 1940. De Russische Federatie heeft echter al in 1990 erkend dat niet Nazi`s, maar Russen de massamoord hebben gepleegd.

Paul Cliteur geen verdachte maar getuige donderdag 3 november 2016, 17:49 In de Nieuwsminuut van donderdag 3 november 2016 hebben wij Paul Cliteur ten onrechte omschreven als verdachte in het proces tegen Geert Wilders. Cliteur is getuige in de rechtszaak.

Foute vertaling woorden Trump vrijdag 14 oktober 2016, 12:43 In het artikel “Emotionele Michelle Obama opent frontaal de aanval op Donald Trump” (14 oktober 2016) is een storende vertaalfout gemaakt. In een campagnebijeenkomst in West Palm Beach (Florida) zei Donald Trump: “The only thing Hillary Clinton has going for herself is the press. Without the press, she is absolutely zero.” Het klonk alsof Trump “the breasts” zei, bij nadere beluistering bleek het dus “the press” te zijn. Zijn woorden zijn fout vertaald en in het artikel terechtgekomen als “Het enige voordeel dat Hillary Clinton heeft, zijn haar borsten. Zonder haar borsten, is ze een absolute nul.” Kort na publicatie is de fout hersteld.

Naamsvermelding donderdag 22 september 2016, 10:25 In het NOS Journaal van 20.00 uur van maandag 19 september 2016 hebben we in een onderwerp over de Syrische vluchteling Mohamed Badran een afbeelding gebruikt van het tijdschrift Advalvas. Per abuis hebben we de naam van de fotograaf Martijn Gijsbertsen niet vermeld, dat had wel gemoeten.

Lager aantal vluchtelingen op Griekse eilanden woensdag 24 augustus 2016, 12:09 De NOS meldde op 23 augustus 2016 op basis van cijfers van vluchtelingenorganisatie IOM dat er deze maand, tot en met 21 augustus, meer dan 6000 vluchtelingen zijn aangekomen op de Griekse eilanden. Dit cijfer is niet juist. Het IOM laat vandaag aan de NOS weten dat er verkeerde cijfers zijn doorgegeven. Het juiste aantal had moeten zijn: 2302 vluchtelingen.

Foto bij artikel over Máxima Medisch Centrum vrijdag 12 augustus 2016, 15:21 Op 15 april 2016 verscheen op NOS.nl een artikel naar aanleiding van een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Het betrof een onderwerp over het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven. Bij dit artikel op NOS.nl is abusievelijk een foto van artsen geplaatst, die niets te maken hadden met genoemd verhaal en uitzending van het televisieprogramma Zembla. De foto is zo snel mogelijk verwijderd.

Foto zonder bronvermelding donderdag 4 augustus 2016, 15:53 Op 29 juli 2016 is in het mediaoverzicht van het NOS Journaal in de ochtend abusievelijk een foto vertoond uit De Telegraaf zonder bronvermelding. Het betrof een foto op de voorpagina van het dagblad van genoemde datum bij het verhaal ‘Vakantie in spaarvarken’. De naam van de maker van desbetreffende foto is Martin Mooij.

Kamervragen staandehouding Typhoon woensdag 20 juli 2016, 15:39 In artikel van 31 mei 2016 PvdA stelt Kamervragen over staandehouding Typhoon staat een fout. De PvdA was van plan Kamervragen te stellen, maar de feitelijke mondelinge vragen zijn gesteld door D66. Voor het stellen van mondelinge vragen in de Kamer geldt dat de partij die de vragen als eerste indient, ze mag stellen.

Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling geen EU-instelling dinsdag 28 juni 2016, 16:37 In het NOS Journaal van 20.00 uur van maandag 27 juni 2016 is ten onrechte de suggestie gewekt dat de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling een instelling van de Europese Unie is. Aangezien EU-instellingen door de brexit zullen vertrekken uit het Verenigd Koninkrijk, lijkt het in ons item alsof de 1500 werknemers van deze bank het land moeten verlaten. Dat is niet het geval.

Verkeerde foto journaal vrijdag 17 juni 2016, 21:23 In het NOS Journaal van 20.00 uur van vrijdag 17 juni 2016 werd per abuis een verkeerde foto getoond bij een onderwerp over een verkrachtingszaak in Utrecht. De afbeelding was van Gerard T., de man die bekendstaat als de Utrechtse serieverkrachter. Het televisie-onderwerp ging over een andere zaak.

Verkeerde vlag Ierland maandag 6 juni 2016, 13:26 In het NOS Journaal van 20.00 uur van vrijdag 3 juni 2016 werd een foutieve kaart getoond van Groot-Brittannië en Ierland, waarin de kleuren van de vlag van het Verenigd Koninkrijk, de Union Jack, ook werden geprojecteerd op de Ierland. Het moge duidelijk zijn dat de Republiek Ierland niet tot het Verenigd Koninkrijk kan worden gerekend.

Schulden woensdag 25 mei 2016, 15:27 In het NOS Journaal van 20.00 uur van dinsdag 24 mei 2016 werd in de aankondiging van een reportage over schulden het volgende gezegd: “Goed nieuws en minder goed nieuws over mensen met schulden. Hun aantal groeit niet meer - da's het goeie nieuws -, maar hun schulden wel.” Dat is onjuist. Het aantal mensen met schulden groeit wel in Nederland. Wat niet meer groeit, is het aantal mensen dat toegang krijgt tot de gemeentelijke schuldhulpverlening. Dat komt onder meer omdat gemeenten mensen met schulden weren van de schuldhulpverlening. Daar berichtte de NOS in mei vorig jaar al over: http://nos.nl/artikel/2035588-gemeente-doet-te-weinig-voor-mensen-met-schulden.html

Sylvana Simons dinsdag 24 mei 2016, 14:34 Op 23 mei 2016 verscheen op nos.nl een bericht onder de kop : ‘Sylvana Simons: Misschien is mijn bakker ook wel zo’n racist’. In dit bericht was een citaat opgenomen uit een interview van Simons met RTL Late Night. Bij het opschrijven van dat citaat is een fout gemaakt waardoor de indruk werd gewekt dat Simons de integriteit van haar bakker in twijfel trok. Die fout is de volgende dag hersteld. Omdat de oorspronkelijke kop op het verkeerde citaat was gebaseerd, is ook de kop aangepast. http://nos.nl/artikel/2106850-sylvana-simons-verrast-door-racistische-kritiek.html

Buck G. vrijdag 20 mei 2016, 17:43 In het NOS Journaal van 20 mei 2016 om 12.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur en 15.00 uur hebben wij ten onrechte gemeld dat Buck G. en 8 andere medewerkers ruim 2 miljoen gestolen zouden hebben van SNS bank. Zij zijn echter vrijgesproken van oplichting en verduistering. Wel zijn ze veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, witwassen en valsheid in geschrifte. Bij de ondernemingen van de verdachten, zo meldt de Rechtbank Midden-Nederland, zijn vorderingen tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel toegewezen tot een totaalbedrag van ruim 2 miljoen euro.

Aanpak drugscriminaliteit donderdag 5 mei 2016, 09:31 In het NOS Journaal van 26 april 2016 worden in een onderwerp over de aanpak van drugscriminaliteit archiefbeelden gebruikt van de inbeslagname door justitie van enkele auto's. Dit betreft geen drugscriminaliteit.

Fotograaf vrijdag 29 april 2016, 09:45 De foto bij het Telegraaf-artikel “Terreurpolitie kraakt” in de ochtendbulletins van het NOS Journaal van 1 april 2016 is van Roel Dijkstra. Fotografie: www.roeldijkstra.nl.

Pimpelmees in plaats van koolmees maandag 22 februari 2016, 20:54 In het NOS Journaal van 20.00 uur van maandag 22 februari 2016 werd tijdens het weerbericht gezegd dat er een foto van een koolmees te zien was. Dit was onjuist; het was een pimpelmees.

Tunahan Kuzu vrijdag 19 februari 2016, 12:34 In het NOS Journaal van 20.00 uur op 18 februari 2016 komt Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan het woord. In het item wordt gezegd dat Kuzu zijn steun uitspreekt aan de Turkse president Erdogan. Het is daarbij geenszins de bedoeling geweest de indruk te wekken dat hij Erdogan politiek steunt dan wel aanhanger is van de Turkse AK-partij.

Paul Schnabel is lid van D66 vrijdag 5 februari 2016, 09:41 In de uitzending van het NOS Journaal van 20.00 uur van 4 februari 2016 is abusievelijk gemeld dat de voorzitter van de commissie die minister Schippers adviseerde over euthanasie, Paul Schnabel, lid is van het CDA. Dit moet zijn D66.

Onjuiste interpretatie WHO-cijfers darmkanker dinsdag 15 december 2015, 11:59 In het NOS Journaal van 18.00 uur op 26 oktober 2015 zat een storende fout in de inleiding op het item over een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie over het eten van vlees. De WHO stelde dat het dagelijks eten van bepaalde hoeveelheden bewerkt vlees de kans op het ontwikkelen van darmkanker met 18 procent verhoogt. Dat is door ons per abuis geparafraseerd als bijna twintig keer meer kans op darmkanker.

Mail van Brein over tweedehands e-books maandag 7 december 2015, 11:41 In de ochtend van 7 december 2015 stond in een bericht op onze site dat stichting Brein verkopers van tweedehands e-books een mail stuurt waarin wordt gedreigd met een mogelijke boete. Dit blijkt onjuist. De mail is niet afkomstig van Brein. Van wie de mail afkomstig is, is tot op heden niet bekend.

Volkorenproducten en jus d'orange donderdag 5 november 2015, 14:01 In het NOS Journaal van 20.00 uur van woensdag 4 november 2015 hebben wij abusievelijk gemeld dat de Gezondheidsraad adviseert om dagelijks niet meer dan drie sneetjes brood te eten. Dat is niet waar. De Gezondheidsraad adviseert om minimaal 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten te eten. Ook wordt er gemeld dat verse jus d'orange net zo slecht is als cola. In de tekst ontbrak dat die vergelijking alleen het suikergehalte betreft.

Testen T-Mobile niet gratis maandag 2 november 2015, 13:26 Op 2 november 2015 heeft op NOS.nl een artikel gestaan over een actie van T-Mobile om het nieuwe 4G-netwerk te promoten. In dat artikel stond in eerste instantie dat gebruikers een maand lang gratis het T-Mobile netwerk konden testen. Dit is echter niet juist, er zijn wel degelijk kosten aan verbonden.

Minder kookboeken dinsdag 27 oktober 2015, 13:14 Op maandag 26 oktober 2015 meldden we online en op TV dat er in het afgelopen jaar meer dan 9000 nieuwe kookboeken zijn verschenen. Dat had moeten zijn: afgelopen jaar zijn er meer dan 9000 kookboektitels verkocht. De laatste drie jaar zijn er ieder jaar zo’n 500 nieuwe kookboeken verschenen in Nederland.

Foto's van spandoeken in Duitse stadions maandag 31 augustus 2015, 13:04 Zondag 30 augustus 2015 hebben we in een online-artikel van NOS op 3 en in het NOS Journaal van 20.00 uur foto's afkomstig van Twitter getoond bij de berichtgeving dat in Duitsland grote groepen burgers zich uitspreken voor de opvang van vluchtelingen. Op de foto's waren spandoeken te zien in voetbalstadions, met teksten die de vluchtelingen welkom heetten. Hoewel deze foto's het afgelopen weekend veelvuldig op Twitter werden geplaatst, blijkt een aantal van deze gebruikte foto's van eerdere datum. Daarmee wekten we onbedoeld de indruk dat de getoonde foto's ook daadwerkelijk in de afgelopen dagen gemaakt werden. Dat is niet het geval.

Verkeerd winstpercentage ABN Amro maandag 24 augustus 2015, 13:49 Op vrijdag 21 augustus 2015 is in het item in het NOS journaal over de kwartaalcijfers van ABN Amro dat overdag is uitgezonden, een fout geslopen. De (netto-) winst van ABN Amro steeg niet met de vermelde 86 procent, maar, in percentages uitgedrukt, met meer dan 1400 procent. Verderop in het item staat wel weer juist dat de winst 15 keer zo hoog uitkwam.

Onjuiste foto maandag 22 juni 2015, 18:57 In het artikel FNV daagt transportbedrijf voor de rechter (20 juni 2015) is aanvankelijk een foto gebruikt van een trailer van het bedrijf DSV. DSV speelt geen enkele rol in de rechtszaak, die de FNV heeft aangespannen. De foto is daarom vervangen.

Demonstratie woensdag 17 juni 2015, 11:56 Op 15 oktober 2014 heeft de NOS in het volgende bericht gemeld dat er geen aangifte is gedaan door betrokkene. Dit blijkt onjuist te zijn. In het bericht worden gebeurtenissen beschreven, die volgens betrokkene niet op deze wijze zijn gebeurd.

Rechtszaak tegen NAM in Assen maandag 8 juni 2015, 22:16 In het NOS Journaal van 20.00 uur van maandag 8 juli 2015 werd vermeld dat de rechtszaak tegen de NAM in Assen was, omdat er rechters uit Groningen in het gebied wonen. Dat is onjuist. De zaak diende in Assen omdat de NAM daar is gevestigd.

Motorclubs donderdag 28 mei 2015, 10:49 In de uitzending van afgelopen maandag 25 mei 2015 van het NOS Journaal van 20.00 uur was het logo te zien van de motorclub Freebirds. De afbeelding werd in het scherm van de studio getoond voorafgaande aan het onderwerp over spoedoverleg van de minister van Veiligheid en Justitie met de burgemeesters in Limburg over de problemen met de motorclubs daar. Het is geenszins de bedoeling geweest om de motorclub Freebirds uit Zeeland in verband te brengen met de problematiek van de motorclubs in Limburg. Wij betreuren dat deze suggestie gewekt is.

Aardbeving Nepal woensdag 13 mei 2015, 16:16 Dinsdag 12 mei 2015 waren na de aardbeving in Nepal in het NOS Journaal van 11.00 uur beelden te zien van een instortend gebouw. Op nos.nl stond een link naar een YouTube-filmpje waarop het instorten te zien was. Korte tijd later bleek dat het niet om recente beelden uit Nepal ging. Het flatgebouw stond in de Egyptische hoofdstad Caïro en stortte eerder dit jaar in. De beelden zijn van de site gehaald en waren in latere NOS Journaals ook niet meer te zien.

Onjuiste naam vrijdag 17 april 2015, 12:38 In een bericht van 20 maart 2015 op nos.nl is aanvankelijk een onjuiste voornaam van de verdachte in kwestie gemeld. Kort daarna is dit hersteld in Van R. c.q. Marc van R.

Spuiten van een andere leverancier vrijdag 27 maart 2015, 15:53 In het NOS Journaal van 20.00 uur van dinsdag 24 maart 2015 hebben wij in het onderwerp over de lijmresten in spuiten van de firma Terumo geheel ten onrechte beeld gebruikt van spuiten van de firma BD. Dat had niet mogen gebeuren. De producten van BD hebben geen enkele relatie met de producten van Terumo.

Overval niet op luchthaven, maar ernaast zaterdag 7 maart 2015, 09:04 Op vrijdag 6 maart 2015 meldde de NOS dat bij een overval op het vliegveld van Curaçao een dode is gevallen. De overval was echter niet op de luchthaven, maar ernaast. Plaats van handeling was de ‘Free Zone’, de vrije handelszone die geen onderdeel is van Hato Airport zelf. Toeristen en inwoners van Curaçao komen hier niet, tenzij voor werk. We hebben het artikel aangepast.

Niet Roermond, maar Venlo maandag 23 februari 2015, 10:35 In het NOS Journaal van 18.00 uur van 19 februari 2015 hebben wij gemeld dat VVD'er Mark Verheijen wethouder in Roermond was. Hij was wethouder in Venlo.

Molenaar maandag 12 januari 2015, 20:23 In enkele bulletins van het NOS Journaal van maandag 12 januari 2015 is in een onderwerp over Frans Molenaar bedrijfskleding van AH getoond, die niet door Molenaar was ontworpen, maar door Karin Slegers en het toenmalige bedrijf Labels. Molenaar heeft wel kleding voor Albert Heijn ontworpen, maar dat was niet de getoonde kleding.

Bronvermelding bij foto woensdag 3 december 2014, 18:34 In de ochtendbulletins van het NOS Journaal van 7 september 2014 is een foto getoond zonder bronvermelding. Deze foto was van Koen Verheijden: www.koenverheijden.nl

Quarantaine tropenartsen wel bekend donderdag 13 november 2014, 17:50 Op zondag 12 oktober 2014 is in het NOS Journaal van 20.00 uur en het NOS Radio 1 Journaal van 12.00 uur abusievelijk gemeld dat de burgemeester van Kaag en Braassem door de GGD niet op de hoogte gebracht was van de komst van de tropenartsen Zwinkels en Huizenga naar haar gemeente. De twee artsen gingen daar in vrijwillige quarantaine tot het einde van de incubatietijd van hun mogelijke ebola-besmetting. De burgemeester was wel op de hoogte gebracht. Het conflict draaide om het al dan niet geheim houden van de aanwezigheid van Zwinkels en Huizenga in Kaag en Braassem. De GGD had daarom verzocht omwille van de privacy van de artsen. De burgemeester is op dat verzoek niet ingegaan en heeft de direct omwonenden van de verblijfplaats van beide artsen geïnformeerd over hun aanwezigheid.

Wc's bij Ryanair donderdag 13 november 2014, 17:41 Op woensdag 25 juni 2014 is op de website nos.nl in een artikel geplaatst waarin reizigers op de luchthaven van Göteborg klaagden over kapotte wc's in hun vertrekkende Ryanair-vlucht naar Málaga. In het artikel werd de suggestie gewekt dat de vlucht ook daadwerkelijk plaatsvond met kapotte toiletten. Maar volgens Ryanair waren de wc's bij het opstijgen inmiddels gerepareerd. We hebben het artikel aangepast.

Hostiefabriek donderdag 13 november 2014, 17:34 Op maandag 23 december 2013 is in het item over de hostiebakkerij in St. Michielsgestel onterecht gemeld dat dit de enige hostiebakkerij in Nederland is. Ook in Megen is een hostiebakkerij, verbonden aan het Clarissenklooster Sint Josephsberg.

'Sekten' in Zimbabwe donderdag 13 november 2014, 17:21 Op maandag 29 juli 2013 zijn in het NOS Journaal van 10.00 uur een aantal geloofsgemeenschappen aangeduid als sekten. Die woordkeuze was niet op zijn plaats. Het was nooit onze bedoeling een (negatieve) betekenis aan deze ontwikkeling of deze gemeenschappen te geven. We hebben naar aanleiding van de verkiezingen in Zimbabwe willen laten zien, dat veel mensen in Afrika zich van de politiek afwenden en zich meer op het geloof richten. We wilden beschrijven dat het om meerdere kleine gemeenschappen gaat.

Fraude autoherstelbedrijven donderdag 13 november 2014, 17:16 Op donderdag 25 juli 2013 is in het NOS Journaal van 13.00 uur aandacht besteed aan fraude bij autoruitherstelbedrijven. In dat onderwerp is beeld gebruikt van een vestiging van herstelbedrijf Autotaalglas. Deze beelden zijn uitsluitend getoond ter illustratie, en hiermee is nadrukkelijk niet bedoeld de suggestie te wekken dat Autotaalglas zich schuldig maakt aan fraude.

Goodyear North-America en Titan dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op donderdag 7 maart 2013 wordt in de voice-over van een video op de website nos.nl vermeld dat autofabrikant Titan eigenaar is van Goodyear North America, maar dit is niet juist. Titan heeft in 2005 alleen de landbouwdivisie van Goodyear North America overgenomen.

Fraude met scharreleieren dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op maandag 13 mei 2013 hebben wij in de NOS Journaals van 18.00 uur en 20.00 uur aandacht besteed aan fraude met scharreleieren. In deze uitzendingen hebben wij beelden gebruikt van schappen met eieren. Enkele dozen zijn daarbij herkenbaar in beeld gekomen. Deze beelden zijn uitsluitend getoond ter illustratie, en hiermee is niet bedoeld de suggestie te wekken dat er een relatie is tussen de betreffende producten en het onderzoek.

Slaaptekort onder jongeren dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op dinsdag 3 juni 2013 is de ochtenduitzending van het Jeugdjournaal melding gemaakt van een onderzoek naar slaaptekort bij jongeren. In dat bericht werden per abuis archiefbeelden getoond van een meisje dat niets met de inhoud van het bericht te maken had.

Yunus niet toegewezen aan biologische ouders dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op zaterdag 21 maart 2013 is op de website nos.nl gemeld dat het Turks-Nederlandse jongetje Yunus in 2007 door het gerechtshof in Den Haag is toegewezen aan zijn biologische ouders. Dat was niet correct. Het vonnis betrof zijn twee broertjes.

Verkeerde beelden ongeluk A15 dinsdag 4 november 2014, 18:04 Door een misverstand zijn in het journaal van 12:00 uur op zondag 30 juni de verkeerde beelden gebruikt bij een onderwerp over een verkeersongeluk op de A15. Toen de fout werd ontdekt, is een nieuwe, verbeterde versie van het Journaal opgenomen voor internet en Journaal24.

Plus haalt andere producten uit de schappen dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op 12 februari hebben wij in een artikel geschreven dat supermarkt Plus diepvries lasagne van het huismerk uit de schappen heeft gehaald, omdat daar mogelijk paardenvlees in zit. Dit is niet juist. Plus heeft producten van het merk Primafrost uit de schappen gehaald. De supermarkt verkoopt geen diepvries lasagne onder het huismerk.

MS is geen spierziekte dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op maandag 11 februari is in het Journaal gemeld dat MS is een spierziekte is. Dit is niet juist. MS is een ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast.

Beelden ander ongeluk A58 in Journaal dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op zondag 17 februari zijn in het NOS Journaal van 12.00 uur per abuis beelden uitgezonden van een ander ongeluk dan waar het bericht over ging. Het bericht in het Journaal ging over een ongeluk waarbij PSV' er Orlando Engelaar was betrokken. De beelden die zijn getoond horen bij een ander ongeluk dat op dezelfde dag plaatsvond op de A58.

Donau in Duitsland dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op woensdag 12 juni 2013 is in het NOS Journaal van 20.00 uur gemeld dat het hoogwater in Duitsland via de Donau bij Passau het land binnenkwam. Dat is niet correct, de Donau verlaat Duitsland bij Passau.

Nederlandse (16) verdronken Italië dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op zaterdag 27 juli 2013 is een bericht op de website nos.nl gepubliceerd over een Nederlands meisje dat is overleden in Italië. Wij hebben dit bericht gebaseerd op informatie uit de Italiaanse krant La Repubblica. Daarbij zijn wij onvoldoende zorgvuldig te werk gegaan, waardoor onze berichtgeving niet klopte. Wij hebben het bericht aangepast.

Verkeerde reactie zaak-Donnie Rog dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op vrijdag 2 augustus 2013 is in het NOS Journaal van 20.00 uur bij een foto van hoofdofficier van justitie Kitty Nooy niet haar uitleg over de zaak Donnie Rog gegeven, maar de reactie van de persrechter.

Bali dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op zaterdag 28 september 2013 is in het NOS Journaal van 18.00 ten onrechte gemeld dat op het eiland Bali hoofdzakelijk boeddhisten wonen. Anders dan gemeld moet dit hindoes zijn.

Blues Night op Witte Huis dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op maandag 30 september 2013 is in verschillende NOS Journaals een onderwerp uitgezonden over "Memphis Blues Night" op het Witte Huis. Die muziekavond, in aanwezigheid van president Obama, vond plaats op 17 april van dit jaar. Dat had dus niet als nieuws van de dag uitgezonden moeten worden.

Bonussen bij de Rabobank dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op 17 oktober 2013 heeft de NOS ten onrechte gemeld dat alle bonussen bij de Rabobank worden afgeschaft. Enkele honderden werknemers, met specialistische internationale functies, krijgen nog wel een variabele beloning. Zij vallen niet onder de cao.

Huisarts Tuitjenhorn en geneeskunde-opleiding dinsdag 4 november 2014, 18:04 In het item over de zaak van de huisarts in Tuitjenhorn in het Journaal van 18.00 uur van dinsdag 22 oktober heeft de NOS abusievelijk een huisarts in opleiding gelijk gesteld aan een co-assistent. Dit zijn twee verschillende functies. In het item over de verandering bij de opleiding geneeskunde in dezelfde uitzending heeft de NOS ten onrechte gesteld dat een medisch specialist eerst huisarts moet worden om daarna nog zes jaar te studeren tot specialist. De opleiding tot huisarts geldt evenwel ook als specialisatie.

Kaart Bosnië en Herzegovina dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op dinsdag 28 januari 2013 is in het NOS Journaal van 20.00 uur een kaart getoond waarin het groene land Servië werd genoemd. Dat had Bosnië en Herzegovina moeten zijn.

Eemshaven dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op woensdag 5 februari 2014 is in het NOS Journaal van 20.00 uur over aanbesteding van werk in de Eemshaven, een bord van bouwbedrijf Slokker te zien tijdens een interview. Hierdoor kan de indruk ontstaan zijn dat bouwbedrijf Slokker bij problemen met onderaannemer is betrokken. Hierbij stellen wij nadrukkelijk dat dat niet het geval is.

Beelden knabbelvisjes dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op maandag 3 maart 2014 is in NOS Journaals van 16.00 en 17.00 uur bij het onderwerp over knabbelvisjes Youtube-beeld gebruikt van Patricia Serrano, zonder dat haar vooraf toestemming was gevraagd. Wij betreuren dat dit door een misverstand niet is gebeurd.

Jihad-ronselaars dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op zaterdag 28 juni 2014 zaten in het NOS Journaal van 20.00 uur onjuistheden in het item over de zoektocht van de politie naar ronselaars van jihadstrijders. De video is verwijderd van de website. Bekijk hier de juiste versie.

Foutieve kaart dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op maandag 25 augustus is in het NOS Journaal van 20.00 uur bericht over de strijd in Libië. In onze inleiding spraken we ook over Irak en Syrië. Maar die twee landen werden op de daarbij getoonde kaart verwisseld.

Artsen blootgesteld aan ebola-virus dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op zondag 14 september 2014 is in het NOS Journaal van 20.00 uur gezegd dat de twee Nederlandse artsen die in Sierra Leone werkten, zijn besmet met ebola. Dit is onjuist; hij bedoelde dat de artsen aan het virus zijn blootgesteld. Of ze de ziekte daadwerkelijk hebben, is niet bekend.

Hebreeuws in plaats van Latijn dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op woensdag 1 oktober 2014 zat in het NOS Journaal van 20.00 uur een item over een nieuwe bijbelvertaling. Daarin zei onze verslaggever dat de oorspronkelijke teksten in het Grieks en Latijn waren. Dit is onjuist; dat moet zijn Grieks en Hebreeuws.

Ton Heerts stapt niet op dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op woensdag 8 oktober 2014 is in het NOS Journaal van 20.00 uur gemeld dat FNV-voorzitter Ton Heerts opstapt vanwege de mislukte fusie tussen de FNV-bonden. Dat was onjuist. Heerts beraadt zich op vervolgstappen en maakt er later meer over bekend. Het hoofdbestuur van FNV Bondgenoten stapt wel op.

Naura is Nauru dinsdag 4 november 2014, 18:04 Op vrijdag 3 oktober 2014 is in het NOS Journaal en op NOS.nl abusievelijk gesproken over het Australische eiland Naura. Bedoeld werd Nauru, een zelfstandige eilandstaat in de Grote Oceaan.