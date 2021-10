330.000 slachtoffers van misbruik binnen Franse katholieke kerk

Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Frankrijk zijn tussen 1950 en 2020 zeker 330.000 kinderen seksueel misbruikt. Zeker 216.000 van hen waren het slachtoffer van priesters en andere geestelijken. Dat staat in een uitgebreid rapport van een Franse onderzoekscommissie, dat vanochtend is gepresenteerd. De slachtoffers waren vooral jongens tussen de 6 en 15 jaar.

De kerk is daarmee verantwoordelijk voor 4 procent van de gevallen van seksueel misbruik in die periode in Frankrijk. Het onderzoek is gebaseerd op archiefmateriaal van de kerk, rechtbanken en politie, en op interviews met getuigen. Een lid van de onderzoekscommissie zei eerder dit jaar al dat ze gechoqueerd was door de wreedheid en het sadisme waarmee het geweld gepaard ging.

Zondag werd al bekend dat van de 115.000 priesters en andere religieuze functionarissen binnen de Franse Rooms-Katholieke Kerk sinds 1950 er 2900 tot 3200 pedofiel waren.

Hervorming nodig

In het rapport van 2500 pagina's staan 45 aanbevelingen. De onderzoekers zeggen dat een grondige hervorming van de katholieke kerk nodig is om seksueel misbruik in de toekomst te voorkomen.