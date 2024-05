Vannacht ontstaat in opklaringsgebieden nevel en regionaal mist. In het westen blijft de bewolking het langst aanwezig. De temperatuur daalt naar 9 graden aan zee tot lokaal 5 graden in het oosten. Donderdagochtend duurt het enkele uren tot de eventuele lage bewolking of mist is verdwenen. Daarna verloopt de rest van de dag zonnig en droog. Het wordt 15 graden bij zee en in het zuiden en zuidoosten warmt het verder op naar 20 graden. De wind uit het noordwesten is slechts zwak.