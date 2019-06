SER: industriële bedrijven moeten schoner en innovatiever

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat de twaalf grootste Nederlands industriële bedrijven schoner moeten worden en meer moeten innoveren. Van zulke maatregelen kunnen de regio's waar de bedrijven zitten profiteren; ook is het goed voor de werkgelegenheid, zegt de raad.

De SER is de belangrijkste adviesraad van regering en parlement over sociaal-economische vraagstukken. Voorzitter Mariëtte Hamer zei in het NOS Radio 1 Journaal dat bedrijven 'koploperprogramma's' moeten gaan maken, die zijn gericht op CO2-vermindering. "Deze programma's moeten beoordeeld worden door een college van onafhankelijke internationale deskundigen", zegt ze. Zo moet ook vastgesteld worden of het bedrijf tot de top van Europa hoort.

Hamer benadrukt dat de regio's heel belangrijk zijn in het plan. Ook stelt ze naast een Europese heffing een nationale heffing voor. "Zorg dat de bedrijven genoeg kans krijgen om te innoveren, maar zorg ook voor een heffing op vermijdbare CO2. "

Koelkasten

Hamer: "Stel: de bedrijven hebben allemaal ouderwetse koelkasten, dan krijgen ze een boete. Als ze nou zorgen dat ze allemaal nieuwe koelkasten hebben staan, kunnen ze de uitstoot verminderen en die boete vermijden." Door het plan hoopt de SER dat Nederland een voorbeeldfunctie wordt voor andere landen in Europa.

De twaalf grootste Nederlandse industriële bedrijven zijn verantwoordelijk voor 75 procent van de CO2-uitstoot in Nederland.