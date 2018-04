Washington zet zich schrap voor boek van Comey, Trump nu al kwaad

Ook Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders zet voor het weekend die aantijgingen nog eens kracht bij. "Dit is niets meer dan een slecht uitgevoerde pr-stunt om zijn beschadigde imago te redden en zijn bankrekening te vullen met de opbrengsten van een boek dat eigenlijk thuis hoort in de koopjeshoek van de fictie-sectie", zegt ze vrijdagmiddag tegen journalisten. "Een van de grootste daden van de president is het ontslaan van Comey."

Maar de kansen van het Witte Huis om dit moddergevecht te winnen, zijn klein. Uit een peiling van ABC en The Washington Post blijkt dat 48 procent van de respondenten Comey meer vertrouwt dan Trump.

Bovendien lijken de aanvallen op Comey erg op de aanvallen die Trump en zijn regering uitvoerden op Michael Wolff, de auteur van dat andere geruchtmakende boek Fire and Fury, een ontluisterend verslag op basis van gesprekken met Trump-ingewijden waarin de president wordt wegzette als een impulsieve en incapabele leider. Toen dreigde Trump juridische stappen te zetten in een poging publicatie tegen te gaan.

Of hij dat ook nu zal proberen, is niet duidelijk. Ondanks, of dankzij de dreiging van Trump publicatie aan te vechten, werden er destijds in de eerste paar weken bijna twee miljoen exemplaren van Fire and Fury verkocht.

Ontslag vanwege beïnvloeding of weigering?

Ondanks de hogere geloofwaardigheid die Comey geniet, is ook de voormalig FBI-directeur niet van onbesproken gedrag. Hij schudde de Amerikaanse campagne in 2016 flink op toen hij een week voor de verkiezing met de mededeling kwam dat de FBI een onderzoek naar de e-mailservers van Hillary Clinton had heropend. Volgens de Democraten had hij die mededeling niet zo kort voor de verkiezingen mogen doen, omdat hij hierdoor de verkiezingen mogelijk had beïnvloed. Volgens het Witte Huis is Comeys onjuiste handelen in het Clinton-onderzoek dan ook de reden voor zijn ontslag.

Maar uit Comeys eigen notities blijkt een ander verhaal. Tijdens een diner zou Trump Comey hebben verzocht het onderzoek naar nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn te beëindigen. Toen de FBI-baas weigerde, besloot Trump hem de laan uit te sturen. Daardoor rees de vraag of het ontslag een poging was een lopend onderzoek te dwarsbomen, iets wat strafbaar is.

Het incident leidde uiteindelijk tot het aanstellen van Robert Mueller als speciaal aanklager in het Ruslandonderzoek. Wanneer hij met een eindoordeel komt, is nog niet duidelijk.