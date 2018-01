'Trump keek alsof hij een spook zag toen hij de verkiezingen won'

Deze zin, over hoe het eraan toe ging bij de familie Trump in de verkiezingsnacht van 2016, is een van vele spraakmakende passages in een boek over het presidentschap van Donald Trump. Het gaat om Fire and Fury: Inside the Trump White House van Michael Wolff. Het boek verschijnt pas volgende week, maar domineert nu al de krantenkoppen.

Trump probeert de publicatie van het boek, dat een niet bepaald flatterend inkijkje in zijn presidentschap geeft, tegen te houden. In een brief dreigen Trumps advocaten de auteur en de uitgever aan te klagen voor smaad. Ondertussen liggen de eerste verhalen dus al op straat.

Zo onthulden Amerikaanse media gisteren eerste stukken uit het boek. Daarin staan onder meer explosieve uitspraken van Steve Bannon. De voormalig top-strateeg noemt een ontmoeting van Trumps zoon en schoonzoon met een Russische advocate een "vorm van verraad" en beschrijft dochter Ivanka als "zo dom als een baksteen".

Het is misschien wel de wreedste break-up van een president en zijn voormalig assistent in de moderne geschiedenis. Het bondgenootschap tussen Trump en Bannon, dat toch al aan erosie onderhevig was, spatte met de onthullingen dramatisch uit elkaar.