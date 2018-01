Ontmoeting Trump-kamp met Russen was foute boel, zegt oud-adviseur Bannon

De ontmoeting tussen de Trump-entourage en de advocate Natalia Veselnitskaja in de Trump Tower vond plaats tijdens de verkiezingscampagne, in juni 2016. De advocate had mogelijk belastende informatie over Hillary Clinton, die Trump zou kunnen inzetten in de campagne.

"Zelfs als je denkt dat dit niet verraderlijk, onvaderlandslievend of foute boel was - wat ik wel vind - dan nog had je de FBI moeten bellen", zei Bannon in het boek van Wolff. Hij interviewde Bannon vlak nadat The New York Times de omstreden ontmoeting had onthuld, maar nog voordat Bannon werd ontslagen uit het Witte Huis.