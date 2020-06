Eerste paal geslagen voor Holocaustmonument Amsterdam

Er is veel te doen geweest over de gedenkplaats. De oorspronkelijke locatie, het Wertheimpark in Amsterdam, werd geschrapt na protesten van buurtbewoners. Zij vonden het park te klein voor een monument van ruim 1000 vierkante meter. Daarnaast staat er al een Holocaustmonument van Jan Wolkers in het park.

Daarna kwam het Weesperplantsoen in beeld. Buurtbewoners daar voerden jarenlang een juridische strijd tegen de komst, tot aan de Hoge Raad aan toe. Ze vrezen onder meer voor onveilige situaties omdat er te weinig ruimte zou zijn voor de verwachte grote aantallen bezoekers.

Rechters verklaarden alle bezwaren van de buurtbewoners ongegrond. Zo zijn er veel open plekken in het monument en worden er zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen om de veiligheid te bewaken. Ook was er voldoende nagedacht over parkeergelegenheid en verkeersveiligheid.

Initiatiefnemer Grishaver reageerde in juli verheugd op die uitspraak. "Het was een heel lange strijd met heel veel spanning en zenuwen, maar het komt goed. Het is verschrikkelijk dat je zo'n strijd moet voeren over de nagedachtenis aan 102.000 mensen, want daar komt het wel op neer."