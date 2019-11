Werk aan Holocaust-monument Amsterdam mag doorgaan van rechter

De voorbereidingen voor de bouw van het Namenmonument voor Holocaustslachtoffers in Amsterdam kunnen doorgaan. Voor de voorzieningenrechter van de Raad van State zijn de bezwaren van omwonenden van het Weesperplantsoen niet voldoende om het werk stil te leggen.

Buurtbewoners zijn tegen het monument, dat een initiatief is van het Nederlands Auschwitz Comité. Ze vrezen onder meer voor onveilige situaties omdat er te weinig ruimte zou zijn voor de verwachte grote aantallen bezoekers.

De buurtbewoners stapten naar de Raad van State, nadat ze in juli door de rechtbank in het ongelijk waren gesteld. Omdat de bouw op het punt van beginnen staat, vroegen ze om een spoedbeslissing bij de Raad. Er loopt nog een bodemprocedure bij de hoogste bestuursrechter. De verwachting is dat die uitspraak over een paar maanden volgt.

Labyrint met 102.000 namen

Het Namenmonument wordt 250 meter lang en bestaat uit een aantal muren die zo worden neergezet dat er een labyrint ontstaat. In de stenen worden de namen, geboortedata en leeftijden gegraveerd van ruim 102.000 Nederlandse Joden, Sinti en Roma die de Holocaust niet hebben overleefd.

Het is een ontwerp van de tot Amerikaan genaturaliseerde Pools-Joodse architect Daniel Libeskind. Het werk moet over anderhalf jaar klaar zijn.