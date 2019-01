Gratie voor Amerikaanse 'seksslavin' die moord pleegde

De gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee heeft gratie verleend aan een vrouw die als kind slachtoffer was van mensenhandel. De nu 30-jarige Cyntoia Brown zat een levenslange celstraf uit voor een moord die ze pleegde toen ze 16 was.

Browns jeugd stond in het teken van misbruik en drugsgebruik. Haar moeder was alcoholiste en hoewel ze in een adoptiegezin terechtkwam, belandde ze als tiener toch op straat. Ze viel in handen van een pooier, bijgenaamd Cut Throat, en moest als prostituee werken.

Op haar 16e werd Brown verkocht aan de 43-jarige oud-militair Johnny Allen, een wapenverzamelaar. Ze was bang voor wat er met haar zou gebeuren en schoot hem dood. Ze nam geld en wapens mee en sloeg op de vlucht. In een hotel werd ze opgepakt. Dat was in 2004.

Kunstdiploma

Ondanks haar jeugdige leeftijd werd Brown als een volwassene berecht. Ze zei zelf dat ze handelde uit zelfverdediging omdat ze als seksslavin was verkocht, maar daar ging de rechter niet in mee. Ze kreeg levenslang voor roofmoord. Pas na 51 jaar cel zou ze kans maken op vervroegde vrijlating.

In de cel besloot Brown te gaan studeren. Ze haalde onder meer een kunstdiploma. In 2017 kreeg haar zaak aandacht op een lokale televisiezender, waarna verschillende beroemdheden het voor haar opnamen. Onder anderen Rihanna, Kim Kardashian en LeBron James drongen aan op haar vrijlating.

Er gebeurde weinig. Vorige maand bevestigde het hooggerechtshof van Tennessee nog dat Brown minimaal 51 jaar van haar straf moest uitzitten. De redenering was dat een levenslange straf in Tennessee normaal gesproken minimaal 60 jaar moet duren en dat er bij goed gedrag hooguit 15 procent, dus negen jaar, vanaf kan worden gehaald.

'Tragisch en ingewikkeld'

Maar nu heeft gouverneur Bill Haslam dus gratie verleend. De Republikein zegt dat Brown een vreselijke misdaad heeft begaan, maar dat een levenslange straf in haar geval te streng is, "vooral in het licht van de bijzondere stappen die mevrouw Brown heeft ondernomen om een nieuw leven op te bouwen".

Hij noemt haar zaak "tragisch en ingewikkeld". Brown heeft dankbaar gereageerd. Ze heeft Haslam bedankt voor de tweede kans die ze krijgt en zegt dat ze "alles zal doen om zijn vertrouwen in haar waar te maken".

Ze komt overigens nog niet direct vrij. Ze mag de gevangenis pas op 7 augustus verlaten, als ze vijftien jaar heeft vastgezeten.