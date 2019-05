Op waterstof door Europa rijden, hoe ver kom je dan?

Ruim twintig teams uit Nederland, Finland, Duitsland en Belgiƫ zijn bezig met een 24-uurs-rit door Europa in een waterstofauto. Daarmee vragen ze aandacht voor waterstof als milieuvriendelijk alternatief voor benzine en diesel. Gisteren vertrokken de teams vanuit Waddinxveen voor de vierde editie van de Waterstof Challenge. Vanmiddag worden ze terugverwacht.

Het gaat er niet om wie de snelste is. De deelnemende teams - van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, bouwconcern BAM en de gemeente Groningen - kunnen punten verdienen door kilometers te maken, tankstations te vinden, zoveel mogelijk landen aan te doen en specifieke locaties te bezoeken en te fotograferen zoals de Eiffeltoren in Parijs of het stadhuis van Hamburg.

Arjan de Putter is bedenker van de wedstrijd: "Er is in ons land natuurlijk heel veel aandacht voor elektrisch rijden. Dat is mooi, maar rijden op waterstof verdient ook aandacht. Want ook waterstof is een prima alternatief voor benzine en diesel."