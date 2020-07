Weekcijfers corona: twintigers grootste groep bij toename aantal besmettingen

De voorbije week meldden zich nog negentien coronapatiënten bij Nederlandse ziekenhuizen. Dat is een gemiddelde van bijna drie per dag. Ter vergelijking: in België waren er in dezelfde periode gemiddeld veertien opnames per dag.

Er overleden in Nederland vorige week zeven mensen aan covid-19, meldt het RIVM. Dat was een daling ten opzichte van de week ervoor. Op de intensive care-afdelingen liggen nog negen mensen met covid-19, zes minder dan een week eerder. Ook het aantal patiënten op gewone ziekenhuisafdelingen daalde verder, naar negentig.

De vrees van het RIVM en ziekenhuisdirecteuren is echter dat op de iets langere termijn deze aantallen weer gaan oplopen. Uit de coronatesten van de GGD'en bleek afgelopen week dat het virus weer in opmars is. Het aantal positieve testen verdubbelde bijna, zij het op een aanzienlijk lager niveau dan in april. Wel werd er toen veel minder getest.