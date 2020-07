Verspreiding coronavirus in Nederland neemt toe: 'Dit is een wake-upcall'

De toename kan maar voor een klein deel worden verklaard doordat het aantal afgenomen tests met een kleine 18 procent is gestegen. Het deel van de mensen dat na een test het coronavirus bleek te hebben, steeg namelijk veel sneller.

Twee weken geleden had nog 0,6 procent van alle mensen die zich lieten testen het coronavirus bij zich; vorige week was dat 1 procent. Dat is een toename van twee derde.

Handen wassen

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de maatregelen houden, benadrukt het RIVM. "Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes", schrijft de organisatie. Maar ook thuisblijven en laten testen bij klachten is nog steeds belangrijk.

"We hebben het virus met zijn allen teruggedrongen door ons goed aan de maatregelen te houden", zegt Timen. "We moeten terug naar dat gedrag." Dat lijkt niet te gebeuren. "Mensen hebben nu een gevoel van vrijheid en willen feestjes inhalen", zegt ze. "Maar onze zorg is dat de maatregelen niet meer in acht worden genomen."

Clusters

In het hele land zijn er op dit moment 90 plekken waar meer dan twee besmettingen aan elkaar te linken zijn, zogenoemde besmettingsclusters. Gemiddeld gaat het om bijna vijf besmettingen die met elkaar te maken hebben.