Eerste 'officiële' dode door ebola-uitbraak Congo

In de Democratische Republiek Congo is iemand overleden aan ebola. Het is het eerste officiële sterfgeval sinds de ziekte in december uitbrak in het Afrikaanse land.

De vrouw die is overleden zou verpleegkundige zijn geweest. Drie collega's van haar zijn volgens de Congolese minister van Volksgezondheid ook ziek geworden.

In een dorp in het noordwesten van het land zijn de afgelopen maanden al zeventien mensen overleden met ebola-achtige verschijnselen. Doordat hun lichamen nooit zijn onderzocht, staat niet vast of zij inderdaad aan ebola zijn overleden.

Negende uitbraak

Congo maakte eerder deze week bekend te kampen met een ebola-uitbraak. Het is de negende keer dat het land te maken heeft met de ziekte sinds 1976, toen de dodelijke ziekte werd ontdekt.

Ebola is vernoemd naar de rivier Ebola, die in het noorden van de Democratische Republiek Congo stroomt.