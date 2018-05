Zeer besmettelijke ziekte ebola slaat weer toe in Congo

In het noordwesten van Congo zijn twee gevallen van de dodelijke ziekte ebola vastgesteld. Mogelijk heeft het zeer besmettelijke virus al meer slachtoffers geëist. 21 patiënten in de regio vertonen de verschijnselen van ebola. 17 mensen zijn vermoedelijk aan de ziekte overleden.

Het is de negende keer dat het virus opduikt in Congo, waar het in 1976 voor het eerst werd vastgesteld. Het virus is genoemd naar de rivier de Ebola in Congo.

De laatste uitbraak van de ziekte in Congo was minder dan een jaar geleden. Toen werd het geen grote epidemie: in totaal vielen er acht doden.

Internationale hulp

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt samen te werken met de autoriteiten in Congo, om op dezelfde manier als vorig jaar de ziekte de kop in te drukken. Medewerkers van de WHO en van Artsen zonder Grenzen zijn naar Bikoro gereisd. De ziekte is op een afstand van zo'n 30 kilometer van die stad uitgebroken. Internationale hulp is hard nodig omdat de lokale medische faciliteiten ter plekke zeer beperkt zijn.

De laatste grote ebola-uitbraak was in 2014. Toen vielen er in Congo 42 doden. In Guinea, Sierra Leone en Liberia kwamen 11.300 mensen om het leven.

Hemorragische koorts

Ebola wordt waarschijnlijk over grote afstanden verspreid door vleermuizen. Zij brengen het virus over op apen, waarmee ze bomen delen. Mensen raken vaak besmet door het eten van besmet vlees.

Zieken krijgen zogenoemde hemorragische koorts, die met bloedingen gepaard gaan. Ze kunnen anderen besmetten via direct contact met bloed, ontlasting, urine, sperma, braaksel en zweet. Verspreiding van het virus via de lucht, bijvoorbeeld door hoesten, is nog nooit aangetoond. Buiten Afrika is er nog nooit een uitbraak geweest.