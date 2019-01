Copiloot heeft te veel gedronken, vlucht vanaf Schiphol geannuleerd

Een vlucht van een buitenlandse luchtvaartmaatschappij vanaf Schiphol is vanochtend geannuleerd omdat de 51-jarige copiloot te veel had gedronken. De man werd aangehouden. Omdat het toestel zonder hem niet mocht vertrekken, is de vlucht geannuleerd.

De man was vanmorgen al aan boord van het toestel voor een vertrekkende vlucht. Hij kreeg een boete van 3400 euro opgelegd, die hij meteen betaalde. De overige tien bemanningsleden waren alcoholvrij.

De ademanalyse gaf een uitslag van 270 ug/l. Dat is 0,63 promille, terwijl maximaal 0,2 promille voor vliegtuigpersoneel is toegestaan. In de luchtvaart mag vliegtuigpersoneel in de tien uur voorafgaand aan de vlucht geen alcohol gebruiken.

De afdeling Luchtvaarttoezicht van de Luchtvaartpolitie voert regelmatig alcoholcontroles uit onder het vliegtuigpersoneel.