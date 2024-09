ANP Koeien van een melkveehouder in Zuid-Holland

NOS Nieuws • vandaag, 12:41 • Aangepast vandaag, 13:26 Wisselende reacties op schrappen natuurbeleid: van 'logisch' tot 'klap in gezicht'

Zo verdeeld als verschillende belangenorganisaties waren over de plannen voor landelijk natuurbeleid, zo uiteenlopend zijn de reacties op het schrappen ervan. Ook over wat ervoor in de plaats moet komen, lopen de meningen uiteen.

Bronnen meldden aan de NOS dat het nieuwe kabinet stopt met het zogeheten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Boerenorganisatie Agractie noemt het een "logisch besluit". "Wat de agrarische sector nodig heeft is perspectief. Het NPLG ontnam dit perspectief compleet", zegt voorzitter Alien van Zijtveld. "Het schrappen van het NPLG biedt nieuwe mogelijkheden voor de minister om daadwerkelijk te werken aan perspectief voor boeren, onze duurzame agrarische sector en een vitaal platteland."

Van Zijtveld vindt dat er op het gebied van stikstof "buiten de kaders" moet worden gedacht. "Agractie spreekt hierover met het ministerie en vindt dat er breder moet worden gekeken naar de staat van de natuur en dat alleen de factor stikstof niets zegt over hoe het daadwerkelijk met de natuur gaat."

'Stilstand is achteruitgang'

BBB-gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland, Jelle Beemsterboer, namens het Interprovinciaal Overleg voorzitter van de bestuursadviescommissie Landelijk Gebied, is minder positief over het einde van het NPLG. "Wij zijn hier niet blij mee. We zijn al geruime tijd plannen aan het maken met tal van partijen en we hebben ook extra ambtenaren aangenomen. We vragen ons vooral af wat er in de plaats gaat komen voor het NPLG."

Ook bij Natuurmonumenten heerst teleurstelling. De natuurorganisatie noemt het einde van de plannen van het vorige kabinet "een klap in het gezicht van iedereen die de afgelopen jaren werkte aan een mooier platteland". De organisatie wijst erop dat met het schrappen van de plannen de problemen met de natuur niet zijn opgelost.

"Dit kabinet heeft van meet af aan gezegd dat het zich aan de wet zal houden, maar de vraag is nu hoe. Het vertrouwen in de overheid wordt geschaad door na jaren dat werk ineens van tafel te vegen. Het kabinet gooit de oude schoenen weg voordat het nieuwe heeft, terwijl we al jarenlang weten we dat stilstand achteruitgang betekent: op het boerenerf én in de natuur."

'Afwachten wat het wordt'

De verwachting is dat het kabinet binnen twee weken in het regeerprogramma of anders op Prinsjesdag met alternatieve plannen zal komen. Het lijkt waarschijnlijk dat die aanpak voor vertraging zal zorgen.

Directeur Marjolein Demmers van Natuur en Milieu wijst in het NOS Radio 1 Journaal ook naar het werk dat al is verzet en de onzekerheid over de toekomst. "We moeten nu echt werk maken van die reductie van stikstofemissies. Als hier nu een streep door gaat, dan hebben we weer alle onduidelijkheid en vertraging. En daar is echt helemaal niemand bij gebaat. Het maken van die plannen is een intensief proces geweest de afgelopen jaren, waar veel mensen en ook boeren bij betrokken zijn. Er zijn ook verwachtingen gewekt."

Ook melkveehouder en regionaal LTO-bestuurder Jeroen van Wijk vraagt zich af hoe de plannen er nu uit gaan zien. "Ik was als melkveehouder best wel kritisch over hoe de boeren ervan afkwamen in de gebiedsprocessen, maar vond het wel goed dat het bottom-up was. "Nu komt er misschien iets van boven op ons af, waarvan we maar moeten afwachten wat het wordt. De doelen om de stikstof te beperken blijven namelijk wel gewoon staan."

'Stikstofreductie versnellen'

Belangenclub van bouwbedrijven Bouwend Nederland hoopt dat het kabinet in gaat zetten op versnelling van de stikstofreductie. Dat is volgens de organisatie "de snelste manier om uit de stikstofimpasse te komen" en ruimte te creëren voor natuurherstel, de bouw van woningen en nieuwe infrastructuur.

De brancheorganisatie wijst erop dat eerdere kabinetten-Rutte hier de eerste stappen voor hebben gezet. "Helaas heeft dit na 5,5 jaar nog niet geleid tot stikstofreductie die nodig is om economische ontwikkelingen mogelijk te maken en natuur te versterken. Stoppen met het NPLG noemt de organisatie "een grote stap terug in de tijd". We hebben daarom heel hoge verwachtingen van de concrete en juridisch houdbare plannen waarmee het kabinet denkt de natuurdoelen te gaan halen."