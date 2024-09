Politie handelde 'disproportioneel' tegen klimaatbetogers, oordeelt commissie

De klachtencommissie van de politie Den Haag heeft twee klachten van demonstranten van Extinction Rebellion over de volgens hen gewelddadige behandeling door agenten gegrond verklaard. De commissie oordeelt dat de behandeling "disproportioneel" en "niet behoorlijk" was.

Extinction Rebellion zegt dat dit de enige klachten van demonstranten zijn die via hen naar de klachtencommissie zijn gegaan. De NOS heeft de politie om een reactie gevraagd, maar die heeft nog niet gereageerd.

De klachten gingen over ingrijpen door de politie tijdens demonstraties op de A12 in september en oktober vorig jaar. Een klacht komt van een 73-jarige man die als EHBO'er mee was bij de blokkade, en niet wilde vertrekken. Hij zegt zich geen moment verzet te hebben tegen de aanhouding, maar wel zo hardhandig te zijn aangepakt dat hij vreesde dat zijn pols en schouders zouden breken.