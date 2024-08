Disney-cruiseschip slaat Amsterdam over na Extinction Rebellion-acties

Extinction Rebellion Nederland @ NLRebellion

De rebellen zijn allemaal bestuurlijk verplaatst. De blokkade is op last van de de burgemeester opgeheven, maar we komen terug, met nog veel meer, tot het moment dat de extreem vervuilende cruise-industrie in Nederland is stopgezet. #KappenMetCruises #OilKills https://t.co/rcaQyRX4vE