Amsterdam wil aantal cruiseschepen halveren en passagiersterminal verplaatsen

Vanaf 2026 wil het stadsbestuur jaarlijks maximaal honderd schepen toestaan bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA), vlak bij Centraal Station. Nu zijn dat er nog 190 per jaar. Veertig cruiseschepen die dan niet meer in Amsterdam mogen aanmeren, kunnen in Rotterdam terecht.

Het college wil verder dat de cruiseterminal in 2035 uit het centrum van de stad is verdwenen. Mogelijk wordt de terminal verplaatst naar de Coenhaven in het Westelijk Havengebied. Per direct is er bij de huidige aanlegplaats nog maar één ligplaats beschikbaar. Eerder waren dat er twee.