AT5-Whatsapp Twee van de activisten die zich hebben vastgeketend, in de sluis het cruiseschip

NOS Nieuws • vandaag, 11:18 Klimaatactivisten blokkeren cruiseschip bij IJmuiden, ruim 2000 passagiers getroffen

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vannacht bij de sluizen in IJmuiden een cruiseschip opgewacht en geblokkeerd dat op weg was naar Amsterdam. De meer dan 2000 toeristen en hun bagage worden nu van het cruiseschip afgehaald en per bus vervoerd naar Amsterdam en Schiphol.

De activisten hebben zich rond 03.00 uur vannacht vastgeketend aan het hek van een van de sluizen, waardoor die niet open konden, meldt AT5. De politie greep nadien niet in.

"Deze actie is een directe aanklacht tegen de schandalige vervuiling veroorzaakt door de cruisevaart", laat Extinction Rebellion weten. "We weten al lang dat cruiseschepen schade toebrengen aan het milieu, maar het is belangrijk om ook de impact op de menselijke gezondheid in dat plaatje te verwerken."

Demonstratierecht

Volgens een woordvoerder van de politie hebben zeven actievoerders zich vastgeketend en vastgelijmd. Volgens hem is sprake van een demonstratie. "Zolang er geen mensen in levensgevaar zijn hoeven we niet per se in te grijpen, want er is demonstratierecht in Nederland", meent de politiewoordvoerder.

De politie ging wel in gesprek met de gemeente om uit te zoeken of er alsnog ingegrepen moest worden, maar dat bleek niet nodig. De activisten zijn rond 07.00 uur vanochtend uit zichzelf vertrokken.

Een woordvoerder van Port of Amsterdam, het Amsterdamse havenbedrijf, bevestigt dat het cruiseschip de hele dag niet meer naar Amsterdam kan komen door de actie van de klimaatactivisten. De Jewel of the Seas, met een capaciteit van 2110 passagiers en 858 crewleden, had eigenlijk om 06.00 uur vanochtend moeten aanmeren bij de Passengers Terminal Amsterdam (PTA), in het centrum van de hoofdstad.

Dagje Amsterdam

Het havenbedrijf is in allerijl alternatief vervoer met touringcars en vrachtwagens aan het regelen naar Amsterdam en naar Schiphol. Een deel van de passagiers aan boord van de Jewel of the Seas zou een dagje Amsterdam doen. Voor een ander deel was Amsterdam de eindbestemming. Zij vliegen vandaag vanaf Schiphol naar huis.

Tegelijkertijd zouden er bij de PTA in de loop van de middag nieuwe passagiers opstappen. Zij worden nu waarschijnlijk ook met bussen naar IJmuiden vervoerd. De woordvoerder van het havenbedrijf spreekt van een "logistieke operatie". "Uit heel Nederland wordt vervoer geregeld om de mensen toch van boord te kunnen halen", laat een touringcarbedrijf weten.