Amerikaanse prominenten nemen in Capitool afscheid van rechter Ginsburg

In Washington is de vorige week overleden Hooggerechtshofrechter Ruth Bader Ginsburg (87) herdacht op een bijzondere plek. De kist met haar lichaam stond in het Capitool, een eer die doorgaans alleen invloedrijke staatslieden en militairen toekomt.

Ginsburg is de eerste vrouw en de eerste Joodse Amerikaan van wie de kist in het Capitool - het hart van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging - is neergezet. Ongeveer dertig Amerikanen, voornamelijk presidenten en militairen, gingen Ginsburg hierin voor.

Bij het afscheid van Ginsburg, door fans ook wel 'RBG' genoemd, was vooral familie aanwezig. Ook de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn running mate Kamala Harris waren bij de herdenking.

Vrouwengelijkheid

De leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, omschreef Ginsburg als iemand "die meer gedaan heeft voor de vrouwengelijkheid dan wie dan ook in onze geschiedenis".

Afgelopen week werden al meerdere herdenkingsbijeenkomsten gehouden voor Ginsburg, die als tweede vrouw ooit in het Hooggerechtshof werd benoemd. Ze was 27 jaar lid van het college.

De kist was afgelopen dagen in het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington neergezet, waar het publiek vanwege het coronavirus buiten afscheid mocht nemen. Duizenden mensen maakten daar gebruik van.

Volgende week wordt Ginsburg in besloten kring begraven. Haar kist wordt bijgezet op de militaire begraafplaats Arlington bij Washington, waar ook John F. Kennedy ligt begraven.

Discussie over opvolging

Het is nog onduidelijk wie de progressieve rechter moet opvolgen. President Trump heeft gezegd dat haar opvolger waarschijnlijk een vrouw zal zijn.

Gisteren werd de president uitgejouwd toen hij bij het publieke afscheid van Ginsburg aanwezig was. Aanhangers van Ginsburg zijn het oneens met Trumps besluit om al voor de verkiezingen een kandidaat voor haar opvolging voor te dragen.

De rechter zei voor haar dood dat ze hoopte dat dit pas na de verkiezingen in november zou gebeuren. De kwestie heeft in de VS een sterk gepolitiseerde discussie op gang gebracht.