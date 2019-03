Ondernemers worstelen met valse recensies: 'de schade loopt in de tonnen'

Ook de Nederlandse eigenaar van camping Le Petit Paradis uit Frankrijk heeft ervaring met onterechte recensies. "Een camping in de buurt bood een bezoeker bijvoorbeeld gratis overnachtingen als die een negatieve recensie over ons schreef", zegt de eigenaar, die liever niet met zijn echte naam in de media wil.

Met juridische dreigbrieven lukte het hem om een deel van de recensies te verwijderen. "Maar we zijn ermee gestopt omdat we de advocatenkosten niet konden opbrengen."

61 procent

In de horeca komen onterechte recensies vaak voor. Uit een peiling van Koninklijke Horeca uit 2015 blijkt dat 61 procent van de horeca-ondernemers weleens een gast heeft gehad die dreigde met een negatieve recensie om zijn zin te krijgen.

Hoe vaak een valse recensie afkomstig is van een concurrent, is onbekend. Koninklijke Horeca Nederland en MKB Nederland zeggen daar nog niet veel signalen over te krijgen. Maar: "Ik denk dat veel meer ondernemers daar last van hebben", zegt Witkamp van Esteon.