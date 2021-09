Vissersboot met 700 migranten arriveert bij Lampedusa

In de haven van het Italiaanse eiland Lampedusa zijn afgelopen nacht meer dan 700 migranten aangekomen. 686 van hen waren aan boord van een vissersboot, nog eens zeventig migranten zaten op vier kleinere bootjes.

De migranten ondergaan op Lampedusa een 'gezondheidscheck', vanaf morgen worden ze waarschijnlijk in quarantaine geplaatst vanwege het coronavirus. Volgens Italiaanse is de grote vissersboot vertrokken vanuit Libië.

De autoriteiten vrezen dat meer migranten zullen volgen. De burgemeester van Lampedusa zegt in Italiaanse media dat na enkele dagen van slecht weer er inmiddels weer boten arriveren, omdat de zee rustig is.

Libische kampen

De laatste keer dat een groot schip op Lampedusa aankwam, was eind augustus. Toen bereikten 538 migranten het eiland. Dat zouden allemaal mensen zijn geweest die in Libische kampen mishandeld zijn. Onderzocht wordt of dat ook geldt voor de mensen die nu zijn aangekomen.

De grote schepen die in Italië aanmeren zijn veelal afkomstig uit het westen van Libië, van waaruit de oversteek naar Lampedusa het kortst is. Sinds afgelopen zomer gebruiken mensenhandelaren ook een andere route, met het grensgebied met Egypte als startpunt.

"Het lijdt geen twijfel dat we geconfronteerd worden met een veranderende strategie van mensenhandelaren, die moet worden gecontroleerd", zei de burgemeester van Lampedusa tegen Italiaanse media. Hij vraagt daarvoor meer steun van de Italiaanse regering en van de Europese Unie.

Meer migranten dan vorig jaar

Volgens cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn sinds januari 44.778 migranten in Italië aangekomen per boot, tegen 27.517 mensen in dezelfde periode in 2020 - toen vanwege de corona-uitbraak minder mensen de oversteek maakten.

11.000 mensen zijn bij de oversteek omgekomen, twee keer zoveel als vorig jaar.