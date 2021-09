Regering ziet in Engeland voorlopig toch af van verplichte coronapas

In Engeland wordt voorlopig toch geen coronapas ingevoerd voor toegang tot evenementen of nachtclubs. De Britse minister Javid van Volksgezondheid benadrukt dat het plan wel achter de hand wordt gehouden voor later dit jaar, indien het aantal besmettingen weer exponentieel stijgt.

"We hebben er goed naar gekeken", zei Javid tegen Britse media. "We moeten het als optie bewaren, maar ik ben blij om te kunnen zeggen: we gaan niet door met het plan voor vaccinatiepaspoorten."

Eerder deze week zeiden andere kabinetsleden nog dat zo'n paspoort al wel nodig is. Al is er vooral binnen de regerende Conservatieve Partij kritiek op het verplicht stellen van zo'n pas voor een bezoek aan bijvoorbeeld de bioscoop of andere plekken met veel aanwezigen. Dat zou dan alleen mogelijk worden voor personen die kunnen bewijzen dat ze volledig gevaccineerd, hersteld van covid-19 of negatief getest zijn op het coronavirus.

Hevige politieke discussie

In het Verenigd Koninkrijk is het vaccinatiepaspoort een onderwerp dat leidt tot een hevige politieke discussie. Net als in bijvoorbeeld Frankrijk, waar zo'n systeem al is ingevoerd, vinden tegenstanders het een inbreuk op hun vrijheid. Zij zien het als een dwangmiddel om mensen te bewegen tot vaccinatie. Terwijl voorstanders het juist oneerlijk vinden dat hun vrijheden worden ingeperkt, omdat anderen zich niet laten vaccineren.

In Schotland geldt vanaf 1 oktober wel een coronapas voor evenementen, bevestigde de Schotse premier Sturgeon deze week. De autoriteiten van Wales nemen er volgende week een besluit over. In Noord-Ierland ligt er volgens de BBC nog geen plan voor een vaccinatiepaspoort.

Situatie in Nederland

Voor een horecabezoek of cultuurvoorstelling zou ook in Nederland een coronapas kunnen worden ingevoerd. Het demissionaire kabinet zei vorige week dat de invoer van zo'n toegangsbewijs wordt overwogen. Er zijn zo'n 1,8 miljoen Nederlanders nog niet ingeënt en daardoor kunnen de IC's weer overbelast kunnen raken, was de argumentatie van minister De Jonge.

In het Catshuis overleggen kabinetsleden en het OMT vandaag over onder meer de invoering van een coronatoegangsbewijs. Komende dinsdag is weer een persconferentie over de coronamaatregelen.

Behalve in Frankrijk moeten ook in Duitsland, Italië en Oostenrijk gasten en toeschouwers bewijzen dat ze coronavrij zijn. Ook in Israël en in delen van de VS is de maatregel ingevoerd.