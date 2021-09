25 september einde aan 1,5-meterregel, wel coronapas in horeca en theater

Vanaf zaterdag 25 september hoeven Nederlanders geen anderhalve meter afstand meer te houden. Wel moet op veel meer plekken een coronatoegangsbewijs worden getoond; bijvoorbeeld in de horeca, de bioscoop en het theater.

Dat melden Haagse bronnen aan de NOS, nadat het kabinet vanmiddag urenlang in overleg was geweest in het Catshuis.

In het openbaar vervoer blijft een mondkapjesplicht van kracht, zo bevestigen Haagse bronnen. Maar op het perron en bij de bus- en tramhalte hoeft deze bescherming niet meer op.

De openingstijden voor de nachthoreca, dat zijn cafés, discotheken maar ook fastfoodzaken, worden niet versoepeld. Tussen 24.00 uur en 06.00 's morgens blijft deze horeca dicht. Maar omdat de anderhalvemeterregel verdwijnt, mogen er meer gasten het café met een coronapas in, tot 75 procent van het maximaal aantal bezoekers.

Over de evenementensector is nog geen concreet besluit genomen. Er wordt naar een oplossing gezocht en morgen is er nog een overleg. Evenementen mogen wel buiten plaatsvinden, met alleen bezoekers die een coronatoegangsbewijs kunnen laten zien.

Vaccinatiegraad

Aanstaande dinsdag zullen demissionair premier Rutte en minister De Jonge op een persconferentie alle maatregelen vanaf 25 september bekendmaken. Vandaag hebben de meest betrokken ministers in het Catshuis met de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT) al een vooroverleg gehad. Het OMT heeft gezegd dat de anderhalvemeterregel alleen kan vervallen met de invoering van een coronatoegangspas in de horeca en de cultuur. Het risico is anders te groot dat kwetsbare mensen ziek worden.

Bescherming

In Nederland is een kleine 80 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Maar er zijn nog 1,8 miljoen mensen die geen vaccin hebben gehad of bij wie het vaccin onvoldoende bescherming geeft. Om een piek van coronabesmettingen te voorkomen en daarmee de zorg weer te belasten, heeft het kabinet besloten om nog niet alle maatregelen los te laten, zoals in bijvoorbeeld Denemarken wordt gedaan. Het kabinet wil een "beschermlaag" voor kwetsbare mensen, benadrukt een Haagse bron.

De evenementenbranche en de nachthoreca hopen vurig op versoepelingen. Gisteren gingen tienduizenden mensen, in tien verschillende steden, de straat op om het kabinet aan te sporen de evenementensector verder te heropenen.