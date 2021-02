Arbeidsvitaminen bestaat 75 jaar: 'Vooral afgelopen jaar heel mooie functie gehad'

Wie na de ochtendgymnastiek en het morgengebed geen zin had in Vaderlandse liederen of Verzetspoëzie op Hilversum 1, kon op 19 februari 1946 de radio afstemmen op een alternatief: na de waterstanden klonk daar voor het eerst Arbeidsvitaminen op Hilversum 2. Openingsnummer: Go Ahead van het Columbia Orchestra.

Hoewel het vaak van zender en tijdstip veranderde, viert het nog altijd populaire radioprogramma vandaag zijn 75ste verjaardag. Al die tijd bleef de formule altijd hetzelfde: je werkdag opstarten met verzoeknummers. Zo bleef "een vrolijk programma voor huis en fabriek" luisteraars trekken, van wederopbouw en Koude Oorlog tot in coronatijd.

Het jubileum wordt vandaag uitgebreid gevierd. Tussen 06.00 en 16.00 uur worden de mooiste nummers van de laatste 75 jaar gedraaid, en de huidige presentator Hans Schiffers onthult samen met de Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes een kunstwerk dat het programma vereeuwigt.

Record

Schiffers presenteerde het programma van 1992 tot 1997, en pakte in 2017 weer de draad weer op. Toen hij begon werd het programma op 3FM uitgezonden, inmiddels is Arbeidsvitaminen te beluisteren op NPO Radio 5.

"3FM was toen de jongste zender van Nederland", zegt Schiffers. "Maar inmiddels is het programma wel heel mooi thuis op NPO Radio 5. Het is toch een beetje de vijftigpluszender. Sommige mensen luisteren al hun hele leven naar het programma. Het bestaat al zo lang", zegt Schiffers.

Sinds 1 mei 2006 is het programma zelfs opgenomen in het Guinness Book of Records, als het langstlopende landelijke radioprogramma ter wereld. Schiffers denkt dat het programma zijn eeuwfeest kan halen. "Jazeker, als ik zie hoe het programma nog steeds leeft in de hoofden van de mensen", denkt Schiffers.