'18.000 tieners negeren oproep meningokokken-prik'

Zo'n 18.000 van de 132.000 14-jarigen die in het najaar van vorig jaar zijn opgeroepen voor een inenting tegen meningokokken, zijn niet op komen dagen. Vooral in Amsterdam en in Zeeland was de opkomst laag.

Volgens het AD, dat cijfers opvroeg bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, loopt het opkomstpercentage in Nederland behoorlijk uiteen. Landelijk gezien kwam 86,5 procent van de opgeroepen tieners opdagen. In Drenthe was het percentage met 92 procent het hoogst, in Zeeland met 72 procent het laagst. In laatstgenoemde provincie wonen relatief gezien veel mensen die zich om godsdienstige redenen niet laten inenten.

Ook in delen van Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Noord-Holland en Overijssel kwamen veel tieners de vaccinatie halen. Minder mensen kwamen in Amsterdam (77 procent) en Flevoland (81 procent).

Overleden

Volgens de meest recente cijfers van het RIVM overleden sinds 2015 39 mensen aan de gevolgen van meningokokken type W. Vorig jaar ging het om 22 doden door de bacterie, een jaar eerder waren dat er 11.

Staatssecretaris Blokhuis noemt het landelijk beeld in het AD heel positief, maar maakt zich ook zorgen over de negatieve resultaten in onder meer Amsterdam en Zeeland. Hij kondigt in de krant aan zelf op bezoek te gaan in plaatsen met een relatief lage vaccinatiegraad. Ook wil hij dat ouders en kinderen voorlichting krijgen over de risico's van de bacterie.

Types

Gisteren debatteerde de Tweede Kamer over maatregelen tegen ouders die hun kinderen niet laten vaccineren. In dat debat zeiden verschillende fracties ook te hopen dat het kabinet de vaccinatie tegen meningokokken B in het Rijksvaccinatieprogramma opneemt, zoals al in Engeland gebeurt.

De huidige vaccinatie bestaat uit meningokokken type A, C, W en Y. Type B is wel beschikbaar, maar niet opgenomen in het vaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad adviseerde in december dat ook niet te doen, omdat het onvoldoende bekend is hoe effectief het is en omdat dit vaccin hoge koorts kan veroorzaken.