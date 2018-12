Moet meningokokken B ook in het vaccinatieprogramma?

Aantal infecties laag

Sinds dit jaar is het Rijksvaccinatieprogramma van het RIVM uitgebreid. Kinderen van 14 maanden en jongeren van 14 jaar krijgen standaard een vaccin tegen meningokokken A, C, W en Y. Maar tegen meningokokken B niet, die variant komt niet heel veel voor in Nederland.

Na een piek rond de eeuwwisseling is het aantal infecties met meningokokken B al jaren vrij stabiel en laag. Vorig jaar werden 81 mensen ziek. Ook overlijden er in Nederland relatief weinig mensen aan de ziekte: een tijd lang waren het er een of twee per jaar. Maar in 2017 steeg het aantal doden naar vijf.

Op dit moment is C de meest voorkomende meningokokkenvariant in Nederland, maar dat geldt niet voor jongere kinderen. Driekwart van de infecties bij kinderen onder de vijf wordt veroorzaakt door meningokokken B.