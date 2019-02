Kamer: kabinet moet kijken naar boetes voor ouders om niet-vaccineren

Het kabinet zal de zaken die de Kamer aandraagt gaan onderzoeken, maar, zegt staatssecretaris Blokhuis "dat betekent niet dat we het ook allemaal gaan doen".

Zelf heeft hij meer vertrouwen in de ingezette route van meer en betere communicatie. De Kamer denkt ook dat huisartsen daar meer bij betrokken moeten worden. "Ik begrijp die gedachte,"aldus Blokhuis, "dat kan zeker zinnig zijn. Maar huisartsen hebben ook al veel op hun bord. We zullen zorgvuldig in gesprek moeten over de rol die zij zouden kunnen vervullen".

Meningokokken B

Een aantal fracties in de Kamer hoopt dat het kabinet de vaccinatie tegen meningokokken B in het rijksprogramma opneemt, zoals in Engeland gebeurt. Volgens de gezondheidsraad is nog onvoldoende duidelijk of de vaccinatie effectief is en zitten er ook risico's aan. Maar het toenemende aantal gevallen baart Kamerleden zorgen. Over een maand zal Blokhuis met een reactie komen op de adviezen van de gezondheidsraad. Dan moet ook blijken wat het standpunt is over het geven van het HPV-vaccin aan jongens, dat zou besmettingen met baarmoederhalskanker tegen kunnen gaan.