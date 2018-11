Vaccinatieweigeraars krijgen uitnodiging voor gesprek

Op dit moment is 90,2 procent van de tweejarigen in Nederland ingeënt tegen ernstige ziektes als mazelen, polio en kinkhoest. Sinds vier jaar zit Nederland onder de grens van 95 procent die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als veilig hanteert.

Ook vorig jaar daalde de vaccinatiegraad met ongeveer een procentpunt. Een hoge vaccinatiegraad voorkomt dat een virus voet aan de grond kan krijgen in een regio.

Vroeger waren het vooral orthodoxe protestanten in de 'biblebelt' die hun kinderen om geloofsredenen niet lieten vaccineren. Tegenwoordig zijn er steeds meer seculiere ouders die geloven dat inenten meer kwaad dan goed doet.

Zo denken ze dat vaccinaties autisme veroorzaken, of ze vinden dat hun kinderen op een 'natuurlijke' wijze weerstand moeten opbouwen tegen ziektes. Wetenschappelijk bewijs voor die zienswijzen ontbreekt.

Onzinverhalen

Er zijn volgens de staatssecretaris veel misverstanden over inentingen. Vooral op sociale media circuleren veel onzinverhalen. Een speciaal team gaat actief weerwoord bieden aan die onjuiste informatie.

Blokhuis gaat ook jongeren benaderen die van huis uit niet, of niet volledig zijn gevaccineerd. Als ze oud genoeg zijn om zelf te beslissen, vanaf 16 jaar, krijgen ze een oproep om de prikken gratis in te halen.