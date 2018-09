AfD in peilingen voor het eerst tweede partij van Duitsland

De rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD) is in een opiniepeiling van de ARD voor het eerst de tweede partij van Duitsland. De AfD (18 procent) verdreef de sociaaldemocratische SPD (17 procent) naar de derde plaats.

De 'Grote Coalitie' tussen CDU/CSU en SPD werd wederom zwakker. CDU/CSU daalde licht naar 28 procent, maar bleef ruimschoots de grootste partij. Als er komend weekeinde verkiezingen zouden zijn, zou de regeringscoalitie nog maar 45 procent van de stemmen krijgen.

Ook de liberale FDP (9 procent) en de Groenen (15 procent) behaalden een krappe winst.

Snelle groei

De AfD werd vorig jaar bij de Bondsdagverkiezingen met 12,6 procent van de stemmen de derde partij van het land en kwam daarmee voor het eerst in het parlement. In 2013 deed de AfD voor het eerst mee aan de parlementsverkiezingen. Toen werd de kiesdrempel niet gehaald.

De partij krijgt veel stemmen uit Oost-Duitsland. In een peiling in de Oost-Duitse deelstaten werd de AfD eerder deze maand zelfs voor het eerst de grootste partij. Met 27 procent van de stemmen bleef het de christendemocraten (23 procent) voor. In de grootste Duitse deelstaat Beieren, waar volgende maand verkiezingen zijn, is de steun voor de AfD volgens peilingen juist krimpende.

De AfD verzet zich fel tegen het Duitse immigratiebeleid van bondskanselier Merkel. De partij is ook omstreden, onder meer vanwege uitspraken van partijprominent Alexander Gauland. Ook ligt de partij onder een vergrootglas sinds het in Chemnitz samen demonstreerde met rechtse groeperingen Pegida en Pro Chemnitz.