CDU zoals verwacht de grootste, AfD derde partij

Jamaica-coalitie?

Merkel kan proberen om een coalitie te vormen met de kleinere partijen die in de Bondsdag komen. In de media en de politiek wordt al gespeculeerd op de zogenoemde Jamaica-coalitie: een combinatie van CDU/CSU (zwart) met de FDP (geel) en de Grünen (groen). De FDP haalde met 10,5 procent net als de AfD ook de kiesdrempel en keert na vier jaar weer terug in het parlement. De Grünen krijgen rond de 9,5 procent.

Zo'n Jamaica-coalitie wordt volgens correspondent Jeroen Wollaars nog een hele kluif. "Het is alsof de VVD met GroenLinks moet samenwerken, die partijen liggen heel ver uit elkaar", zegt hij. Bovendien heeft de CSU, de Beierse zusterpartij van de CDU, fors verloren en zij willen heel streng tegen vluchtelingen zijn. De Grünen willen dat juist niet. "Hoe ze die twee dingen bij elkaar moeten gaan krijgen, dat wordt de komende periode nog heel ingewikkeld."

De zesde partij die in de Bondsdag komt is Die Linke, de partij kreeg 9 procent. Zo'n 61,5 miljoen Duitsers mochten stemmen. Het opkomstpercentage komt waarschijnlijk op 75 procent uit, vier jaar geleden was dat 71,5 procent. De prognoses op basis van de eerste voorlopige uitslagen wijken niet veel af van de exitpoll.