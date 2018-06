AfD kopstuk: 'nazitijd was slechts vogelpoepje op Duitse geschiedenis'

"Hitler en de nazi's zijn slechts een vogelpoepje in de succesvolle Duitse geschiedenis van meer dan duizend jaar." Met die woorden zorgt Alexander Gauland, politiek kopstuk en woordvoerder van anti-immigratiepartij Alternative für Deutschland (AfD), voor de tweede keer in een jaar voor ophef in Duitsland.

Gauland, die eerder zijn trots uitsprak over de prestaties van Duitse militairen in de Tweede Wereldoorlog, deed zijn uitspraken op een partijbijeenkomst voor de jongerenafdeling van de AfD in de deelstaat Thüringen. Hij vindt dat Duitsland verantwoordelijkheid moet nemen voor de daden van de nazi's, maar zei daarbij dat de "glorieuze Duitse geschiedenis langer duurde dan die verdomde twaalf jaar".

Ware gezicht van de AfD

In Duitsland is geschokt gereageerd op de uitspraken. "Het is een schande dat dit soort types in de Bondsdag zitten", twitterde SPD'er Lars Klingbeil. Volgens Klingbeil laat de AfD met deze "schokkende bagatellisering zijn ware gezicht zien".

"Vijftig miljoen oorlogsslachtoffers en totale oorlog zijn voor de AfD en Gauland slechts een vogelpoepje", zei Annegret Kramp-Karrenbauer van regeringspartij CDU. Het Internationale Auschwitz Comité vindt zijn "koele berekende uitspraken weerzinwekkend".