Kritiek op uitspraken AfD-lijsttrekker zwelt aan

Machtsstrijd

Alexander Gauland is na een machtsstrijd binnen de rechts-populistische Alternative für Deutschland een van de twee lijsttrekkers waarmee de partij de verkiezingen ingaat. Eerder kwam hij in opspraak door te zeggen dat hij zich kon voorstellen dat mensen niet naast de zwarte voetbalspeler Jérôme Boateng zouden willen wonen.

Zijn mede-lijsttrekker Alice Weidel zou in een e-mail gesproken hebben over "cultuurvreemde volken" waarmee Duitsland "overspoeld" wordt. De AfD staat in de laatste peilingen met 12 procent op de derde plaats, achter CDU en SPD.