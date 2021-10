'Nieuwe werkwijze Huurcommissie onrechtmatig, huurders de dupe'

De Huurcommissie kampt al jaren met grote achterstanden en sinds vorig jaar nodigt de commissie daarom steeds minder vaak huurders en verhuurders uit om voor hun geschillen op zitting te verschijnen. Kwetsbare huurders worden hiervan de dupe, waarschuwen individuele leden van de Huurcommissie. Dat blijkt uit onderzoek van journalistiek platform Investico.

De Huurcommissie is een landelijk overheidsorgaan dat geschillen tussen huurders en verhuurders moet beslechten. De commissie behandelt zaken over onderhoudsgebreken, zoals lekke daken of schimmel op de muren, en oordeelt ook over de huurprijs. In de huidige oververhitte huurmarkt zijn die hoger dan mag.

Zittingslocaties verdwijnen

Huurders kunnen in zulke gevallen aankloppen bij de Huurcommissie, maar begin dit jaar lagen er nog bijna tienduizend zaken te wachten op behandeling. Die achterstand is het gevolg van een jarenlange krimp van het Huurcommissie-budget : in tien jaar tijd daalde het van 23 naar 14 miljoen euro. Vijftien zittingslocaties verdwenen en het aantal commissieleden daalde van 100 naar 40.

Om efficiënter te werken en zo de achterstanden in te lopen, voerde de commissie vorig jaar een nieuwe werkwijze in. In plaats van huurders en verhuurders uit te nodigen voor een zitting, oordeelt de commissie enkel op basis van een papieren dossier.

Dat gebeurt inmiddels in meer dan de helft van de zaken. Met als positief gevolg dat de achterstand halverwege dit jaar was teruggelopen naar 7500 zaken.

'Onrechtmatig'

Maar de efficiëntie heeft ook een keerzijde, waarschuwen leden van de Huurcommissie. In een intern advies noemen zij de werkwijze 'onrechtmatig' en 'onhoudbaar'. De Huurcommissie negeerde de interne kritiek.

Ook organisaties die huurders bijstaan, zien dat de kwaliteit van de uitspraken achteruit gaat sinds de nieuwe werkwijze is ingevoerd. Ze noemen de Huurcommissie steeds meer een 'stempelmachine' en spreken over onterechte afwijzingen.

De Huurcommissie ontkent in een reactie aan Investico dat de kwaliteit leidt onder de huidige werkwijze. De achterstanden zijn volgens de commissie bovendien niet het gevolg van dalende budgetten.