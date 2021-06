Honderden huurders Amsterdam krijgen geld terug van verhuurder

Ruim 250 huurders van studio's in twee complexen van het Amsterdamse verhuurbedrijf Change moeten de kosten terugkrijgen die ze hebben betaald voor gemeenschappelijke voorzieningen in hun wooncomplex. Volgens de rechter heeft de verhuurder dat geld ten onrechte geïncasseerd.

De twee gebouwen van Change in Amsterdam-West en Amsterdam-Zuidoost tellen zo'n 1100 studio's van ongeveer 30 vierkante meter. Naast het huurcontract voor de woning zelf, moeten huurders ook een apart contract tekenen voor gemeenschappelijke voorzieningen als een huismeester, internet en een 'interieurpakket' voor de studio. Dat kost per maand zo'n 75 tot 120 euro, bovenop de maandelijkse huur en normale servicekosten van 600 tot 700 euro.

De huurders waren naar de rechter gestapt omdat ze het niet eens waren met de overeenkomst voor de gezamenlijke voorzieningen. Change betoogde dat de overeenkomst onderdeel is van het woonconcept, dat bestaat uit een gemeenschap waarin "werken, wonen, leren, leven, zorg en veiligheid" hand in hand gaan.

Dubbel betalen

De kantonrechter is het daar niet mee eens. Hij zegt dat de kosten voor die gezamenlijke voorzieningen niet apart in rekening gebracht mogen worden, maar onderdeel moeten zijn van de reguliere huur en servicekosten.

In enkele gevallen werd bovendien dubbel betaald: internet zat in zowel de servicekosten als de aparte overeenkomst.

Ook vindt de rechter het onjuist dat door deze werkwijze, huurders niet meer naar de huurcommissie kunnen stappen om de huur te laten toetsen. De rechter zegt daarbij wel dat hij Change "niet van kwade opzet" wil beschuldigen.

Enkele jaren geleden bezocht de NOS een 'micro-woning' in een complex van Change: