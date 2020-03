COC boos op Pride-voorzitter Huffnagel om mening over vluchtelingen

Huffnagel zat in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers vanwege zijn rol als citymarketeer en oud-VVD-wethouder in Den Haag en Amsterdam. Hij reageerde op de stelling 'Ook Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen in de nieuwe vluchtelingencrisis'. De stelling refereerde aan de duizenden vluchtelingen die door president Erdogan naar de Turks-Griekse grens zijn gestuurd, omdat Europa zich in zijn ogen niet aan de afspraken houdt.

De VVD'er zei dat hij wil dat vluchtelingen in de regio worden opgevangen. Over het binnenhalen van nieuwe vluchtelingen, zei hij: "Die mensen moeten hier niet naartoe. Die hebben geen enkele kans om te blijven. Wij zien een kind en denken dan 'o wat zielig', terwijl we niet die vader zien die daarachter staat, die misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd, en een moeder, die daarachter staat, die dat heeft gefaciliteerd."

'Lhbti-vluchtelingen zijn geen oorlogsmisdadigers'

Lhbti-belangenorganisatie COC Amsterdam vindt dat Huffnagel met zijn uitspraken over vluchtelingen ook suggereert dat lhbti-vluchtelingen niet welkom zijn. "Dat zit ons dwars", zei COC-voorzitter Vanny Reyes in het NOS Radio 1 Journaal. "Want samen met onze bondgenoten doen we ons best voor deze mensen, en zien we dat ze best welkom zijn en geen oorlogsmisdadiger zijn."