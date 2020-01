Minder stikstof en fosfaat in mest door minder vee

Voor het tweede jaar op rij is de hoeveelheid stikstof in dierlijke mest gedaald. Volgens het CBS stootte de Nederlandse veestapel vorig jaar zo'n 490 miljoen kilo stikstof uit, een daling van 2,6 procent. Ook de hoeveelheid fosfaat daalde.

De daling komt vooral doordat er minder koeien, varkens en kippen zijn in Nederland. Bij koeien speelt ook mee dat er per saldo minder stikstof in het voer van melkkoeien zit. Ze krijgen daardoor dus minder stikstof binnen.

De hoeveelheid stikstof in mest ligt onder het plafond van 504,4 miljoen kilo dat de Europese Unie heeft vastgelegd voor Nederland. Ook in 2018 bleef Nederland daaronder.