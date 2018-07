Een deel van de grote dj's 'bestelt' zijn muziek bij anderen

Eén van de grootste ghostproducers ter wereld is Maarten Vorwerk (39). Hij werkt vaak samen met één van de beroemdste dj-duo's ter wereld, Dimitri Vegas & Like Mike. Volgens hem zijn er twee vormen van ghostproducing. "De eerste vorm is dat een dj iemand betaalt om muziekwerk te produceren en tegelijkertijd al zijn rechten wil afkopen." Dat is de meest pure en geheime vorm van ghostproducing, omdat de maker van het nummer dan nergens meer in de kleine lettertjes is terug te vinden.

"In de tweede vorm worden de namen van de makers wel meegenomen in de credits en krijgen ze betaald als het nummer op de radio wordt gedraaid", zegt Maarten. Dit wordt ook wel co-producing genoemd. In databases die muziekrechten bijhouden als Ascap en Buma/Stemra kun je precies zien wie achter de schermen aan een nummer hebben meegewerkt.

Co-producing komt misschien vaker voor dan je denkt. In de Spotify-lijst met dancehits zijn 20 van de 50 nummers deels gemaakt door een andere dj of producer.