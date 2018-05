'Rechts-populistische fractie in Brussel verbraste half miljoen'

Diners van 400 euro pp

Op de lijst met 'excessieve declaraties' in het rapport staan champagne en flessen wijn, maar ook andere luxegoederen zoals setjes met badproducten en 99 setjes manchetknopen die inclusief productie 4237 euro hebben gekost. Ook is 11.000 euro besteed aan 110 kerstpakketten.

Dat is niet de bedoeling volgens de regels van de EU. Een gedeclareerd diner mag van Brussel niet meer kosten dan 75 euro per persoon. Die norm wordt in ieder geval 148 keer overschreden, waarvan zes keer met meer dan 325 euro per persoon.