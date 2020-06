Europees Parlement wil einde aan Zwarte Piet

De Europese lidstaten moeten ophouden met tradities als Zwarte Piet. Dat zegt een meerderheid in het Europees Parlement. Van de Nederlandse Europarlementariërs stemden VVD, PVV en SGP tegen de resolutie. Ook CDA-lid Annie Schreijer-Pierik drukte op de nee-knop.

De resolutie is veel breder dan alleen Zwarte Piet ("black face practice"). In de tekst spreekt het parlement zich uit tegen racisme en racistische tradities.

Uiteindelijk stemden 493 leden voor, 104 tegen en onthielden 67 politici zich. Bij die onthoudingen waren de fracties van het CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie.

Vier Nederlandse partijen, GroenLinks, de PvdA, D66 en de Partij voor de Dieren stemden voor. Dorien Rookmaker van de groep Otten (de afsplitsing van Forum voor Democratie) was afwezig.

Het betekent niet dat Zwarte Piet in Nederland daarmee verboden is, de resolutie is niet bindend.

Niet alleen Zwarte Piet

De resolutie volgde na een debat in Brussel over de dood van George Floyd, die eind mei overleed na politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis. Het gaat over meer dan alleen Zwarte Piet. In de resolutie staat dat elke vorm van white supremacism moet worden vermeden.

Ook staat erin dat de politie een voorbeeldrol moet hebben en dat het gebruik van geweld altijd "rechtmatig, proportioneel, noodzakelijk en een laatste redmiddel" moet zijn. Bovendien moet een eind worden gemaakt aan het etnisch profileren.

De Europese politici vinden ook dat de lidstaten officieel moeten erkennen dat er in het verleden misdaden tegen de menselijkheid zijn begaan tegen zwarte mensen. "Historisch onrecht", zo wordt het genoemd.

Verder vindt een meerderheid van het parlement dat racistische en xenofobe uitlatingen niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen.