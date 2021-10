Onderzoeker: 3000 pedofielen in Franse katholieke kerk sinds 1950

Van de 115.000 priesters en andere religieuze functionarissen binnen de Franse katholieke kerk sinds 1950, waren er 2900 tot 3200 pedofiel. Dat stelt een Franse commissie die onderzoek deed naar kindermisbruik binnen de kerk.

Het rapport van zo'n 2500 pagina's wordt dinsdag gepubliceerd. Daarop vooruitlopend heeft commissievoorzitter Jean Marc Sauvé dit getal bekendgemaakt. Volgens Sauvé gaat het om een schatting van het minimumaantal. Het onderzoek is gebaseerd op archiefmateriaal van kerk, rechtbanken en politie en op interviews met getuigen. In het rapport zullen 45 aanbevelingen worden gedaan.

Franciscus strenger tegen misbruik

De commissie is 2,5 jaar bezig geweest aan zijn onderzoek. Er hadden in totaal 22 mensen zitting in de commissie, onder wie juristen, historici, sociologen en theologen. Er werd besloten tot instellen van de commissie nadat paus Franciscus had gezegd dat bisschoppen persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden worden voor het verdoezelen van misbruikzaken. Hij maakte een wet die medewerkers van de kerk verplicht stelt misbruik te melden als ze ervan op de hoogte zijn.

Dit jaar werden ook de straffen van het Vaticaan voor het plegen van seksueel misbruik aangescherpt. Seksueel misbruik wordt nu niet langer gezien als het schenden van het celibaat, maar als "misdrijf tegen de waardigheid van een persoon". Priesters kunnen uit hun ambt ontheven worden als ze misbruik hebben gepleegd.

Gebed voor slachtoffers

De katholieke kerk in Frankijk en het Vaticaan hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de bevindingen, maar willen het complete rapport afwachten. De Franse kerk heeft op Twitter wel een gebed geplaatst: "Heer, we vertrouwen U alle slachtoffers van geweld en misbruik in de kerk toe. Mogen ze altijd rekenen op Uw en onze steun in tijden van beproeving."

In maart heeft de Franse kerk aangegeven dat slachtoffers van misbruik financieel gecompenseerd zullen worden. Details van dat plan zijn niet bekend.