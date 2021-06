Paus Franciscus scherpt straffen seksueel misbruik aan

Paus Franciscus heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het kerkelijk recht, waardoor seksueel misbruik binnen de kerk beter kan worden aangepakt.

In het nieuwe wetboek, dat over strafrecht gaat, is seksueel misbruik niet langer strafbaar vanwege het "schenden van de celibaatsplicht", maar wordt het misbruik een "misdrijf tegen de waardigheid van een persoon". Priesters die zich schuldig maken aan seksueel misbruik van minderjarigen kunnen nu uit hun ambt worden ontheven. Ook kunnen boetes of schadevergoedingen worden opgelegd.

Het zijn de meest ingrijpende wijzigingen in bijna veertig jaar; het oude wetboek dateert uit 1983. Critici zeiden dat dit wetboek verouderd en vaag was.

Met "een nieuw en helder omschreven strafrecht" wordt dat mogelijk anders, zegt Vaticaankenner Andrea Vreede. "Je hebt nu de middelen om verschillende soorten misdrijven, maar vooral seksueel misbruik, goed aan te pakken."