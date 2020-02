Rechter buigt zich over uitlevering Julian Assange, bejubeld en verguisd activist

Achter de schermen werkte Assange samen met de Amerikaanse soldaat Chelsea Manning. Manning kreeg zeven jaar cel voor het lekken van honderdduizenden documenten van het leger aan WikiLeaks.

Amper een maand na het verschijnen van de video uit Bagdad vaardigde Zweden een arrestatiebevel uit tegen Assange. Twee vrouwen zeiden door hem te zijn betast en verkracht bij een WikiLeaks-conferentie in Stockholm. Over de zaak is niet veel bekend. Assange en veel van zijn aanhangers zien in de zaak een complot om hem de mond te snoeren.

WikiLeaks bleef ondertussen niet stilzitten, maar publiceerde in november 2010 een groot aantal gevoelige diplomatieke berichten in samenwerking met The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde en El País.

Ondanks de aanklacht van verkrachting was Assange op dat moment voor veel mensen nog een held. Dat sommigen twijfelden aan zijn methodes en vreesden dat hij de levens van militairen en diplomaten in gevaar bracht, deed weinig af aan zijn populariteit.