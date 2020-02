Steun voor WikiLeaks-oprichter Assange tijdens demonstratie in Londen

Honderden mensen hebben WikiLeakers-oprichter Julian Assange gesteund met een protestmars in Londen. Onder hen waren ook een aantal prominenten, zoals rockzanger Roger Waters en modeontwerpster Vivienne Westwood. Ook de vader van Assange liep mee.

De WikiLeaks-oprichter wordt mogelijk uitgeleverd aan de Verenigde Staten, omdat het land hem wil vervolgen voor het openbaren van geheime informatie over Amerika's optreden in Irak en Afghanistan. Daardoor kwamen ook oorlogsmisdaden die waren gepleegd door Amerikaanse soldaten aan het licht.

Maandag zijn de eerste hoorzittingen in het proces tegen de klokkenluider, maar Assange wil niet naar de VS. In mei zei hij zich niet te willen "overgeven aan Amerika". Hij riskeert daar een gevangenisstraf van vijf jaar. Ook zei hij dat hij journalistiek bedreef en daar "veel mensen mee heeft beschermd".

Dat is voor hem een reden om niet vrijwillig naar de VS te gaan. Assange vecht bij de Britse rechter het uitleveringsverzoek van de VS aan.