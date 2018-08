Erdogan probeert Trump met gelijke munt terug te betalen

De ruzie tussen Turkije en de VS over een gevangen geestelijke lijkt nog lang niet over. President Erdogan heeft bekendgemaakt dat hij de invoer van elektronische apparaten uit Amerika wil verbieden.

Hij maakte de maatregel niet concreet, maar suggereerde dat zijn landgenoten in plaats van een iPhone maar een Samsung moeten kopen of een smartphone van Vestel, een Turkse elektronicafabrikant.

Dieptepunt

Washington verdubbelde deze maand de importtarieven voor staal uit Turkije. President Trump is boos omdat Turkije weigert om de Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te laten.

Dat heeft de verhouding tussen de Navo-bondgenoten Turkije en de Verenigde Staten op scherp gezet. Vorige week twitterde Trump daarover: "onze relaties met Turkije zijn op dit moment niet goed!"

Revolutie

Turkije beschuldigt Brunson ervan dat hij de mislukte revolutie van twee jaar geleden tegen Erdogan steunde. Hij zit al bijna twee jaar vast. Half juli mocht hij de gevangenis verlaten en sindsdien heeft hij huisarrest.

Gisteren was er in Washington overleg over Brunson met de Turkse ambassadeur, maar daar is niets concreets uitgekomen. Eerder deze maand stelde Amerika sancties in tegen twee kabinetsleden van Erdogan om zo de druk op te voeren om Brunson vrij te krijgen.

Door de Amerikaanse strafmaatregelen is de financiƫle crisis in Turkije versterkt. De lira heeft snel terrein verloren ten opzichte van andere valuta. De financiƫle wereld maakt zich zorgen of Turkije zijn buitenlandse leningen nog wel kan aflossen en vreest dat grote Europese banken hard worden geraakt door de Turkse crisis.

Omwisselen

Erdogan riep zijn landgenoten vandaag nog eens op om lira's niet in te ruilen voor dollars. "Omwisselen in buitenlandse valuta betekent toegeven aan de vijand", zei hij.

Volgens hem heeft zijn regering de noodzakelijke maatregelen genomen om de economie te ondersteunen, maar hij voegde eraan toe dat het ook belangrijk is om politiek de rug recht te houden.