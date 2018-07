Trump dreigt Turkije met zware sancties om vasthouden Amerikaanse dominee

Brunson, die leider is van een christelijke kerkgemeenschap in Izmir, heeft anderhalf jaar in de cel gezeten op verdenking van terrorisme. Gisteren kwam hij op last van een Turkse rechter vrij, maar hij heeft huisarrest en een elektronische enkelband gekregen tot half oktober. Dan is er een nieuwe rechtszitting over de beschuldigingen tegen Brunson (50), die volgens kerkgenoten kwakkelt met zijn gezondheid.

De predikant woont al meer dan twintig jaar in Izmir. Het Turkse OM heeft hem aangeklaagd voor onder meer betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Daarvoor kan hij 35 jaar cel krijgen. Brunson heeft de beschuldiging altijd tegengesproken.

Turkije verdenkt hem van banden met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in de Verenigde Staten woont en volgens president Erdogan achter de staatsgreep zat. Turkije wil dat de VS Gülen uitlevert, maar Washington weigert dat. Erdogan stelde in september vorig jaar voor dominee Brunson te ruilen voor Gülen, maar ook daar gingen de Amerikanen niet op in.

Grote schande

Voor Trump is de slepende kwestie nu aanleiding om Erdogan en de zijnen te dreigen met zware sancties.

Dat Brunson voorlopig is vrijgelaten en huisarrest heeft gekregen, heeft vermoedelijk te maken met aanhoudende druk van de Amerikaanse regering. Trump twitterde al eerder over de zaak. Vorige week nog noemde hij de arrestatie en de aanklachten tegen de dominee een grote schande.