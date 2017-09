Erdogan wil opgepakte Amerikaanse dominee ruilen tegen Gülen

De Turkse president Erdogan heeft gesuggereerd om een gevangengenomen Amerikaanse dominee vrij te laten in ruil voor de uitlevering van de geestelijke Fethullah Gülen. Turkije zegt dat de organisatie van Gülen achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar zit en wil hem daarvoor in eigen land berechten.

Gülen woont in ballingschap in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De Turkse regering wil dat Washington hem uitlevert, maar vooralsnog acht de VS de betrokkenheid van Gülen bij de staatsgreep niet bewezen. Gülen zegt dat hij niets met de couppoging te maken heeft.

Izmir

Bij de mislukte staatsgreep vielen ongeveer 250 doden. In de nasleep werden duizenden mensen opgepakt, ontslagen of op non-actief gezet die ervan worden verdacht aanhangers te zijn van de Gülen-beweging. Onder hen was ook dominee Andrew Brunson, de leider van een christelijke kerkgemeenschap in de Turkse stad Izmir.

Erdogan stelde de uitruil voor in een toespraak voor politieagenten op het presidentiële paleis. "Amerika zegt: 'geef ons de geestelijke terug'. Maar zij hebben ook een geestelijke van ons", zei Erdogan, doelend op Gülen. "Geef hem aan ons, dan geven wij Brunson aan de VS." Erdogan voegde eraan toe dat het proces, dat in Turkije tegen tegen Brunson loopt, eerst moet worden afgerond voordat hij terug naar de VS mag.

Vergiftigen

In juli zei Gülen (79) dat hij zich niet zou verzetten tegen een uitlevering aan Turkije, als de regering van president Trump zou instemmen met het uitleveringsverzoek van Ankara. "Als de VS mij wil uitleveren, dan zal ik naar Turkije gaan."

Hij zei de eventuele gevolgen van de uitlevering te accepteren. "Dit zijn mijn laatste levensjaren, ongeacht een beslissing om me te vermoorden, te vergiftigen of de doodstraf in te voeren om me op te hangen."