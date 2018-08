Amerikaanse sancties tegen Turkse ministers om dominee

De Verenigde Staten leggen sancties op aan twee Turkse ministers vanwege de gevangenschap van een Amerikaanse dominee in Turkije.

De Turkse ministers Gul van Justitie en Soylu van Binnenlandse Zaken hebben volgens de VS een belangrijke rol gespeeld bij de arrestatie en opsluiting van Andrew Brunson. De sancties houden in dat alle bezittingen en tegoeden van de ministers in Amerika worden bevroren. Ook mogen Amerikanen geen zaken meer met ze doen.

Huisarrest

De Turkse autoriteiten arresteerden Brunson in 2016. Het Turkse OM heeft hem aangeklaagd voor onder meer betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016. Hij zou banden hebben met de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die volgens president Erdogan achter de couppoging zat.

Brunson kan voor de aanklachten 35 jaar cel krijgen. Hij heeft de beschuldiging altijd tegengesproken.

Vorige week mocht hij de gevangenis verlaten en werd hij onder huisarrest geplaatst. Gisteren oordeelde de rechter dat dat huisarrest wordt gehandhaafd in de aanloop naar het proces. De VS had om opheffing van het huisarrest verzocht.